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Российский боец рассказал об уничтожении танка Abrams в зоне СВО
На Авдеевском направлении российский FPV-дрон уничтожил американский танк Abrams, сообщил оператор дрона, военнослужащий группировки войск «Центр».
По словам оператора, во время дежурного вылета он заметил на местности теплую точку движения техники и, приблизившись, увидел танк. С помощью «морковки» (боеприпаса) дрон поразил танк, который вспыхнул как спичка, рассказал боец на опубликованном в Telegram-канале Минобороны видео, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что бойцы сначала не распознали тип танка. «Сначала думали, что это Leopard, но, поинтересовавшись у специалистов, выяснили, что это был Abrams американского производства», – сообщило Минобороны.
Ранее Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем».