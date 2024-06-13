Российский боец рассказал об уничтожении танка Abrams в зоне СВО

Tекст: Валерия Городецкая

По словам оператора, во время дежурного вылета он заметил на местности теплую точку движения техники и, приблизившись, увидел танк. С помощью «морковки» (боеприпаса) дрон поразил танк, который вспыхнул как спичка, рассказал боец на опубликованном в Telegram-канале Минобороны видео, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что бойцы сначала не распознали тип танка. «Сначала думали, что это Leopard, но, поинтересовавшись у специалистов, выяснили, что это был Abrams американского производства», – сообщило Минобороны.

Ранее Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем».