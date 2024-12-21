Белоусов объяснил необходимость создания войск беспилотных систем

Белоусов объяснил создание нового рода войск возросшей ролью беспилотников в современных конфликтах

Tекст: Вера Басилая

Андрей Белоусов заявил, что развитие беспилотников воздушного, наземного и морского базирования стало необходимым в условиях возросшей их роли в современных конфликтах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

«В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», – заявил Белоусов.

Министр отметил, что из-за важности этих средств принято решение о создании отдельного рода войск беспилотных систем.

По его словам, традиционные схемы разработки и внедрения вооружений занимают много времени, поэтому было решено объединить усилия волонтеров, меценатов и Министерства обороны в рамках проекта «Народный ОПК» для ускоренного развития таких систем, особенно FPV-дронов.

Ранее Белоусов оценил применение беспилотников на Специальной военной операции в тактическом звене. Также он заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года.

Эксперты заявили, что создание войск беспилотных систем станет плюсом для экономики, управления и стандартизации в сфере беспилотной авиации.