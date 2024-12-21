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Белоусов объяснил необходимость создания войск беспилотных систем
Белоусов объяснил создание нового рода войск возросшей ролью беспилотников в современных конфликтах
Российская армия создаст новый род войск – войска беспилотных систем, чтобы усилить роль дронов в разведывательных и ударных операциях, это стало особенно актуально в современных конфликтах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов заявил, что развитие беспилотников воздушного, наземного и морского базирования стало необходимым в условиях возросшей их роли в современных конфликтах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
«В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», – заявил Белоусов.
Министр отметил, что из-за важности этих средств принято решение о создании отдельного рода войск беспилотных систем.
По его словам, традиционные схемы разработки и внедрения вооружений занимают много времени, поэтому было решено объединить усилия волонтеров, меценатов и Министерства обороны в рамках проекта «Народный ОПК» для ускоренного развития таких систем, особенно FPV-дронов.
Ранее Белоусов оценил применение беспилотников на Специальной военной операции в тактическом звене. Также он заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года.
Эксперты заявили, что создание войск беспилотных систем станет плюсом для экономики, управления и стандартизации в сфере беспилотной авиации.