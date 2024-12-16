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Эксперты назвали преимущества выведения БПЛА в отдельный род войск
Создание Войск беспилотных систем (ВБС), о чем заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны России, станет плюсом для экономики, управления и стандартизации в свфере беспилотной авиации, считают эксперты.
«Эра пилотируемой авиации уходит на наших глазах. Именно так и стоит воспринимать заявление министра обороны о том, что предлагается создать новый род войск – Войска беспилотных систем. ВБС – будем привыкать к новой аббревиатуре», – говорится в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».
Одним из очевидных плюсов создания такого рода войск является стандартизация. В данный момент в зоне боевых действий используются десятки и даже сотни различных БПЛА. Зачастую – кустарной сборки, ничтожной серийности, с минимальной взаимозаменяемостью узлов. Иногда с этими аппаратами может работать только одно конкретное подразделение, говорится в сообщении.
Создание же тысяч однотипных или похожих аппаратов из одной серии снизит себестоимость и цену изделий, обеспечит массовость применения, повысит ремонтопригодность, улучшит качество и скорость обучения операторов. Этот стандарт можно разработать и задать только централизованно, отмечают эксперты.
Также, по их словам, плюсом является экономическая составляющая. Для массового, быстрого и дешевого производства нужен единый заказчик с крупным бюджетом. Ровно такой, каким для пилотируемой авиации сейчас являются ВКС.
Помимо этого, появление рода войск позволит скоординировать разработку разных беспилотных систем и увязать их боевое применение как друг с другом, так и с другими родами войск. В данный момент разработка БПЛА разной дальности, разного назначения никак не увязана.
Кроме того, появится резерв БПЛА, которым можно будет маневрировать по фронту. Также будут созданы отдельные части и может быть даже соединения, главной ударной силой которых будут БПЛА. Будут введены уставы, наставления, программы и новые учебные пособия.
Эксперты отмечают, что Россия в рамках ВКС оперирует сотнями пилотируемых боевых аппаратов. Как сказал в том же выступлении на коллегии военного ведомства министр обороны, армией России ежесуточно применяется более 3,5 тыс. БПЛА. Таким образом, общая ударная мощь беспилотников, применяемых в зоне спецоперации, уже сейчас больше совокупной ударной мощи пилотируемых средств поражения. Все это является аргументом для создания ВБС.
По оценкам специалистов, создавать собственные БВС будут теперь многие государства, даже те, у которых нет и не могло быть столь дорогого удовольствия, как пристойные ВВС. Тем самым они получат шанс почти из ничего создать дешевую и эффективную ударную силу, а это будет иметь в том числе политические последствия.
Ранее Белоусов сообщил, что завершить создание войск беспилотных систем можно уже в третьем квартале 2025 года. Он также отметил, что в российской армии продолжат работать над усовершенствованием вооружений для ведения бесконтактных боевых действий. «Развивать технологии создания робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского базирования и помехозащищенных систем управления ими на основе искусственного интеллекта и технологий межмашинного взаимодействия», – заявил министр обороны.