Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.2 комментария
Белоусов назвал сроки завершения формирования нового рода войск в России
Завершить создание нового рода войск, войск беспилотных систем, можно уже в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны Андрей Белоусов на коллегии Министерства обороны России.
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о завершении формирования нового рода войск, войск беспилотных систем, к третьему кварталу 2025 года, передает ТАСС.
Белоусов отметил, что данное решение соответствует поручению верховного главнокомандующего.
Ранее Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.