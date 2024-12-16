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Белоусов назвал беспилотники главным тактическим прорывом ВС России
Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.
На итоговой коллегии Минобороны Белоусов заявил, что массовое применение беспилотных летательных аппаратов стало самым значимым прорывом в тактике Вооруженных сил России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что беспилотники используются ежедневно в боевых действиях, разведке и радиоэлектронной борьбе. По его словам, более 3,5 тыс. беспилотников применяется ежедневно, и их число продолжает расти.
Министр также сообщил, что в этом году был создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Белоусов отметил важность концентрации усилий на улучшении тактико-технических характеристик беспилотников, таких как дальность применения, автономность и помехозащищенность.
В ходе выступления Белоусов заявил о значительном увеличении поставок военной техники в войска. В этом году поставки танков возросли в семь раз по сравнению с 2022 годом, а беспилотников – в 23 раза. Он также упомянул трехкратный рост поставок боевых машин пехоты и бронетранспортеров и значительный рост поставок артиллерийских боеприпасов.
Белоусов отметил, что для противодействия угрозам со стороны НАТО необходимо решить ряд задач, включая внедрение новых подходов к государственной программе вооружения. В связи с переходом стран НАТО на новую систему боевой готовности, предусматривающую развертывание крупной группировки у западных границ России, Белоусов подчеркнул важность адаптации программы вооруженных сил к новым вызовам.
В ноябре АО «Концерн «Калашников» досрочно завершил отгрузку полного ассортимента боевого стрелкового оружия, включая модернизированные автоматы АК-12 и снайперские винтовки Чукавина, в рамках основного контракта. Также сообщалось, что в Новосибирске создали беспилотную платформу «Веном-тотем», способную эвакуировать раненых с грузоподъемностью до 300 кг, и первые 50 единиц поступят на вооружение в ближайшее время.