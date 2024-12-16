  • Новость часаПутин заявил о признаках утраты государственности на Украине
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    Израиль вынуждает новую Сирию возродить арабское военное искусство
    Хинштейн призвал «надеть погоны» комментирующих военные действия чиновников
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    В США сделали выводы из интереса Си Цзиньпина к «неизвестному» роману «Что делать?»
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против народа России
    Путин: Серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время
    Названы сроки формирования нового рода войск в России
    Расходы на оборону России достигли 6,3% ВВП
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    2 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки аферой

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    3 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    83 комментария
    16 декабря 2024, 14:37 • Новости дня

    Белоусов назвал беспилотники главным тактическим прорывом ВС России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил значительное увеличение применения беспилотников в тактике Вооруженных сил страны, назвав это важным прорывом.

    На итоговой коллегии Минобороны Белоусов заявил, что массовое применение беспилотных летательных аппаратов стало самым значимым прорывом в тактике Вооруженных сил России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что беспилотники используются ежедневно в боевых действиях, разведке и радиоэлектронной борьбе. По его словам, более 3,5 тыс. беспилотников применяется ежедневно, и их число продолжает расти.

    Министр также сообщил, что в этом году был создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Белоусов отметил важность концентрации усилий на улучшении тактико-технических характеристик беспилотников, таких как дальность применения, автономность и помехозащищенность.

    В ходе выступления Белоусов заявил о значительном увеличении поставок военной техники в войска. В этом году поставки танков возросли в семь раз по сравнению с 2022 годом, а беспилотников – в 23 раза. Он также упомянул трехкратный рост поставок боевых машин пехоты и бронетранспортеров и значительный рост поставок артиллерийских боеприпасов.

    Белоусов отметил, что для противодействия угрозам со стороны НАТО необходимо решить ряд задач, включая внедрение новых подходов к государственной программе вооружения. В связи с переходом стран НАТО на новую систему боевой готовности, предусматривающую развертывание крупной группировки у западных границ России, Белоусов подчеркнул важность адаптации программы вооруженных сил к новым вызовам.

    В ноябре АО «Концерн «Калашников» досрочно завершил отгрузку полного ассортимента боевого стрелкового оружия, включая модернизированные автоматы АК-12 и снайперские винтовки Чукавина, в рамках основного контракта. Также сообщалось, что в Новосибирске создали беспилотную платформу «Веном-тотем», способную эвакуировать раненых с грузоподъемностью до 300 кг, и первые 50 единиц поступят на вооружение в ближайшее время.

    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

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    15 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений

    Политолог Рар: ХДС готов принести экономику ФРГ в жертву политическим амбициям

    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем ФРГ. В настоящий момент предложения каждой фракции выглядят однобоко, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии. Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.

    «Свободная демократическая партия (СвДП) бьет тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.

    «С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – заключил Рар.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

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    15 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами

    Политолог Соколов: Накануне выборов немцев интересуют экономические проблемы, миграционная и внешняя политика ФРГ

    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами
    @ Valentin Wolf/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политическим партиям Германии в преддверии выборов предстоит представить населению решения сразу нескольких принципиально важных проблем. Участникам электоральной кампании необходимо объяснить людям, как именно они справятся с экономическим кризисом в ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «В Германии происходит активизация политической жизни. Все ведущие партии страны начинают подготовку к досрочным выборам в Бундестаг. Разумеется, организации пытаются достучаться до избирателей с помощью наиболее понятных для них тем. В настоящий момент – это проблема экономического упадка ФРГ», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Немецкие граждане ощущают удорожание целого ряда привычных товаров, видят неблагоприятное состояние промышленности страны. Конечно, главная причина подобного развития событий – отсутствие дешевых энергоносителей. Раньше данную потребность восполняла Россия, но в настоящий момент Берлин сам отказался от сотрудничества с Москвой», – акцентирует он.

    «Конечно, мейнстримовые партии не смогут даже на риторическом уровне признать данную ошибку. В этом плане преимущество принадлежит оппозиции, например, «Альтернативе для Германии». Однако даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС) имеются некоторые политики, выступающие за возобновление закупок газа у России», – добавляет эксперт.

    «Тем не менее тема торговых отношений с Москвой в настоящий момент для многих партийных деятелей ФРГ является токсичной. Неосторожные высказывания могут привести к тому, что в институтах коллективного Запада их заклеймят в качестве «сторонников Путина». Однако избежать экономических вопросов в ходе предвыборной кампании не удастся», – говорит собеседник.

    «В настоящий момент немецкого избирателя преимущественно волнуют три проблемы: общество недовольно общим упадком финансовой системы, кроме того, граждан не устраивает действующая миграционная политика и, что примечательно, сохраняется интерес к внешней сфере деятельности Берлина, в частности к его вовлеченности в конфликт на Украине», – полагает он.

    «Все эти вопросы тесно взаимосвязаны. Отделить один от другого практически невозможно. Соответственно, и позиции партий должны носить комплексный характер. Поэтому сейчас многие политики обеспокоены вопросом: каким именно образом можно совместить все перечисленные проблемы в рамках единой позиции», – напоминает эксперт.

    «Тем более подобное внимание к международной политике в преддверии выборов для ФРГ скорее не типично. На этом фоне, например, лидер ХДС Фридрих Мерц также пытается представить свою позицию в более-менее умеренном ключе. Он не раз делал громкие антироссийские заявления, от которых позже открещивался. Такова логика предвыборной борьбы», – заключил Соколов.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    16 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объявил о повышении численности ВС России до 1,5 млн человек

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, подчеркнув внимание к совершенствованию боевого состава.

    Владимир Путин объявил о повышении штатной численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал на итоговой коллегии Министерства обороны.

    Президент подчеркнул, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава своих вооруженных сил и укреплению их возможностей.

    В рамках этих усилий были сформированы два новых военных округа – Ленинградский и Московский. Также созданы ряд новых частей и соединений. Эти меры направлены на повышение боеспособности и укрепление оборонного потенциала страны.

    Путин отметил важность выполнения этих задач для обеспечения безопасности России. Он подчеркнул, что укрепление военной структуры страны является важным шагом на пути к достижению стратегических целей в области обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ранее подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих. Позднее президент прокомментировал это решение, отметив, что оно принято в связи с созданием новых военных округов.

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    16 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Натурный образец БРК «Рубеж-МЭ» решили впервые показать за границей

    «Рособоронэкспорт» решил впервые показать в Ханое натурный образец БРК «Рубеж-МЭ»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдет в Ханое с 19 по 22 декабря, «Рособоронэкспорт» впервые представит за пределами России натурный образец берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» с ракетой Х-35УЭ.

    «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые за пределами России покажет натурные образцы берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ» на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое, сообщает ТАСС. Выставка пройдет с 19 по 22 декабря. Это событие станет значимым шагом в российско-вьетнамском сотрудничестве в области вооружений.

    Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» будет представлен с ракетой Х-35УЭ, он включает в себя интеграцию четырех транспортно-пусковых контейнеров, РЛС и других систем на единой платформе, что соответствует концепции «ракетный катер на колесах». Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что данная техника разработана с учетом опыта применения в современных боевых условиях и может быть высоко оценена Вьетнамской народной армией.

    На выставке также представят бронеавтомобиль «Тайфун-К» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-ЭМ», характеризующийся высокой маневренностью и защитой, а также доработанную боевую машину пехоты БМП-3 с дополнительной защитой от кумулятивных боеприпасов и дронов.

    Кроме того, в Юго-Восточной Азии «Рособоронэкспорт» впервые покажет беспилотный комплекс «Ланцет-Э», который ранее демонстрировался на выставке в Баку. В комплектации будут представлены «Изделие 51-Э», «Изделие 52-Э» и БПЛА Z-16-Э. В сегменте БПЛА также будут показаны разведывательные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30», S-350-M «Скат» и барражирующий боеприпас «Куб-Э».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге представили новейший береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». «Рособоронэкспорт» заявлял о высоком спросе на российские дроны. Также «Рособоронэкспорт» решил продвигать за рубеж ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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    16 декабря 2024, 14:14 • Новости дня
    МО: Российское высокоточное оружие поразило ВПК и энергосистему Украины

    Белоусов заявил о значительном уроне ВПК Украины от российских ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские высокоточные удары нанесли значительный ущерб оборонному комплексу Украины и его энергосистеме, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что высокоточное оружие России нанесло значительный урон военно-промышленному комплексу Украины, а также связанной с ним энергетической системе, передает РИА« Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Изделие-305» проявила хирургическую точность в специальной военной операции на Украине, успешно поражая заданные цели. Сообщалось, что за неделю Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.

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    16 декабря 2024, 14:27 • Новости дня
    Белоусов: Россия готовится к возможному конфликту с НАТО в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    Белоусов подчеркнул, что решения, принятые на саммите НАТО в июле этого года, свидетельствуют о возможности подобного развития событий, передает ТАСС. Он отметил, что это также отражено в доктринальных документах Соединенных Штатов и других стран НАТО.

    «Это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса», – заявил Белоусов.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил, что действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту. Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение о том, что действия НАТО, включая размещение войск у российской границы, могут привести к третьей мировой войне.

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    16 декабря 2024, 14:04 • Новости дня
    Путин: Россия не вступает в гонку вооружений
    Путин: Россия не вступает в гонку вооружений
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принимает дополнительные меры безопасности, не втягиваясь в гонку вооружений, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

    Российский лидер заявил о необходимости принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности страны и ее союзников на фоне роста геополитической напряженности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эти меры принимаются аккуратно и взвешенно, без втягивания в полномасштабную гонку вооружений, чтобы не навредить социально-экономическому развитию государства.

    Путин отметил, что Россия сохраняет свою политику ядерного сдерживания и не прибегает к демонстрации ядерного арсенала. «Мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания», – сказал президент, добавив, что это именно политика сдерживания, а не угроза применения ядерного оружия.

    Ранее Путин отметил, что Запад считает себя представителями Господа на земле, но многие из них не верят в Бога, а также заявил, что страны Запада сами доводят отношения с Россией до красной черты, а затем начинают пугать свое население «российской угрозой».

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    16 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

    По словам главы государства, Вооруженные силы России имеют святую обязанность выбросить противника из Курской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские спецслужбы должны найти и наказать преступников.

    «Святая обязанность вооруженных сил – выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб – найти и покарать преступников», – сказал Путин.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в «курской авантюре» киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих, а общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 млн человек.

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    16 декабря 2024, 14:25 • Новости дня
    Белоусов: Расходы на оборону России достигли 6,3% ВВП

    Белоусов: Расходы на оборону России составили 6,3% ВВП и 32,5% бюджета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, что составляет 32,5% федерального бюджета, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    По его словам, уровень расходов на национальную оборону в России достиг 6,3% ВВП, передает ТАСС. Белоусов сообщил, что текущие расходы составляют 32,5% федерального бюджета.

    Глава Минобороны подчеркнул, что такие показатели диктуют жесткие требования к эффективности работы оборонного сектора. Он также указал на особое внимание, которое этому вопросу уделяет президент России.

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    16 декабря 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин сообщил об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО

    Путин: ВС России с начала года освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО

    Путин сообщил об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Вооруженные силы освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО с начала года, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России.

    «В этом году Вооруженные силы России освободили 189 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Хочу сердечно поблагодарить наших героев – солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизни своей не жалеют ради победы, ради Отечества», – цитирует ТАСС Путина.

    «Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», – заявил президент.

    Ранее российские войска в ДНР освободили населенный пункт Елизаветовка.

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

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    16 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин: Россия откажется от ограничений на РСМД при развертывании США такого оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова отказаться от добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США начнут развертывание такого вооружения, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия откажется от взятых на себя добровольных ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если Соединенные Штаты приступят к развертыванию такого оружия», – цитирует ТАСС Путина.

    «Планы США по размещению высокоточных средств средней дальности вызывают серьезную обеспокоенность, Россия будет комплексно реагировать на возможное развертывание американских РСМД в Европе и Азии», – добавил он.

    Путин заявил, что представители Запада считают себя представителями Бога на земле, не веря в него.

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    16 декабря 2024, 14:17 • Новости дня
    Минобороны решило усилить статус офицерского корпуса

    Белоусов рассказал о планах Минобороны по укреплению престижа офицеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о планах укрепить авторитет офицерского корпуса и модернизировать систему военных вузов, включая переоснащение учебных заведений современными вооружениями и техниками.

    По его словам, Министерство обороны России планирует укрепить авторитет и социальный статус офицерского корпуса, пишет ТАСС.

    Белоусов заявил о важности повышения престижа военной службы и возвращения лучших традиций русской и советской армий. Он подчеркнул необходимость формирования стандартов морально-этических качеств офицеров и возрождения кодекса чести.

    Министерство также намерено обновить перечень военно-учетных специальностей и модернизировать систему военных вузов. Белоусов отметил, что новые вооружения и характер будущих военных действий требуют подготовки специалистов для новых военных профессий. Это предполагает переоснащение учебных заведений современными вооружениями и тренажерами.

    Важным шагом станет модернизация материально-технической базы военных вузов и укомплектование преподавательского состава офицерами с боевым опытом. В настоящее время в ведомстве числится 39 военно-учебных заведений, включая новое Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Ежегодно выпускается более 12 тыс. офицеров, что должно удовлетворять кадровые потребности армии в условиях прогнозируемых конфликтов.

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