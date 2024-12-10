В Новосибирске разработали беспилотник для эвакуации раненых

Стало известно о передаче 50 беспилотных платформ «Веном-тотем» на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Новосибирске разработали беспилотную платформу «Веном-тотем» для эвакуации раненых из зоны боевых действий. Платформа способна перевозить грузы до 300 кг и в ближайшее время будет передана российским войскам в количестве 50 единиц, передает ТАСС.

Разработчик платформы отметил, что «Веном-тотем» изначально предназначался для эвакуации пострадавших из зон чрезвычайных ситуаций, однако сейчас активно используется в зоне СВО. Платформа может также доставлять боеприпасы и провизию на передовую. Разработка прошла успешные стрессовые испытания, во время которых проверялась возможность транспортировки грузов весом до 500 кг.

Система управляется дистанционно и может самостоятельно подъехать для загрузки раненых, которых затем оператор выводит на безопасное расстояние. В будущем планируется создание платформ, которые смогут автоматически загружать тела погибших и вывозить их.

Организация «Кулибин-клуб» содействует в производстве и испытаниях платформы, а также поддерживает серийное производство инновационных разработок российских инженеров. Проект уже обеспечил фронт новейшими средствами для борьбы с вражескими беспилотниками и другими современными технологиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны-камикадзе «Алеша», разработанные в Ростове, были поставлены в зону специальной военной операции (СВО), а в сентябре президенту России Владимиру Путину представили разработки инженеров для бойцов СВО, включая дроны и другие устройства. Также сообщалось, что Вооруженные силы России решили использовать роботов для борьбы с бронированными целями в зоне СВО.