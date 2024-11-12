Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.2 комментария
Ростовские дроны-камикадзе «Алеша» поставлены в зону СВО
Ростовские разработчики отправили несколько тысяч дронов-камикадзе «Алеша» в зону специальной военной операции (СВО), что обеспечит дополнительные возможности для российских военных.
Ростовские разработчики поставили тысячи дронов-камикадзе «Алеша» в зону СВО, передает ТАСС. Эти беспилотники применяются российскими военными на передовой уже порядка полугода, и отзывы о них положительные. Причем дроны регулярно дорабатываются в соответствии с пожеланиями и отзывами бойцов. Разработчики стремятся полностью перейти на использование российских комплектующих, включая пропеллеры и аккумуляторы.
Производственная мощность в данный момент составляет 2,4 тыс. единиц в месяц, но разработчики планируют ее значительно увеличить. К концу года ожидается увеличение до 18 тыс. изделий в месяц.
Дмитрий, разработчик дрона, рассказал, что «Алеша» может использоваться не только в военных, но и в гражданских целях, и производство продолжит свою работу после завершения СВО.
Представитель «Кулибин-клуба» «Народного фронта» Глеб отметил, что их организация помогает масштабировать производство и предоставляет полигоны для испытания дронов. Они также способствуют обмену опытом между инженерами. Благодаря инициативе «Кулибин-клуба» на передовую были поставлены средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и другие инновационные разработки.
Ранее в зону спецоперации были доставлены первые 2 тыс. комплектов индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0», сосредоточенных на противоосколочной защите. Также были поставлены первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, для защиты военнослужащих в зоне спецоперации. «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из «Кулибин-клуба», для бойцов СВО.