Эксперт рассказал о задачах ВС России в 2025 году в зоне СВО

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в 2025 году ВС России могут сосредоточиться на овладении стратегически важными городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, передает «Газета.Ru».

Полковник считает, что российская армия должна выйти на административные границы ЛНР и ДНР, что станет ближайшей задачей в зоне спецоперации.

«Ближайшая задача Вооруженных сил России на этот период, скорее всего, могла бы выглядеть следующим образом – овладеть городами Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, выйти на административные границы ЛНР и ДНР», – подчеркнул он.

Ходаренок также отметил, что дальнейшая задача российских войск в ходе СВО может включать выход на левый берег Днепра. Однако он сказал, что успешность этой операции будет зависеть от возможностей армейского состава, численности и наличия материальных средств, в частности боеприпасов.

Ходаренок добавил, что «самое главное – наличия стратегических резервов, то есть полностью укомплектованных и боеспособных соединений ВС России».

Кроме того, Ходаренок оценил возможные действия украинской стороны в 2025 году. Он считает, что ВСУ могут попытаться организовать контрудар в зоне СВО и еще одно вторжение в Россию, однако вряд ли добьются значительных успехов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что достижение целей специальной военной операции останется главным приоритетом в следующем году. Ранее Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции и остается приверженной достижению целей по обеспечению безопасности.