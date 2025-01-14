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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

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    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

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    14 января 2025, 12:15 • Новости дня

    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена

    Депутат Госдумы Колесник: Киев атаками БПЛА ВСУ по России создает эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена

    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена
    @ Андрей Васильев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства в США Джо Байдена, чтобы повысить градус конфликта. При Дональде Трампе Киеву выпрашивать вооружение у Запада станет намного труднее, пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

    «ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре. Так Киев провоцирует нас на ответный удар по гражданским, а не по критическим и военным объектам, не по скоплению войск, не по учебным центрам. Тогда Зеленский и его команда раскачали бы эту тему на мировых площадках. Но мы им таких поводов не давали и давать не намерены», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Конечно, иногда и у нас «горячие головы» призывают к подобным шагам. Но, говоря сухим военным языком, нам это не принесет никакой тактической или стратегической пользы», – продолжил собеседник.

    «Здесь важно отметить: Вооруженные силы России сопрягают удары по военной инфраструктуре Украины с боевыми успехами непосредственно на фронте в зоне СВО. Тогда как ВСУ в столкновении с военными катастрофически проигрывают и могут вредить только гражданским. Хотя и тут их успехи весьма невелики – благодаря слаженной работе нашей ПВО», – указал он.

    «Как бы то ни было, Зеленский пытается создать максимальную эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена. Так как Трамп уже заявил о своих приоритетах, Киев допускает, что через неделю для него все может измениться далеко не в лучшую сторону. Вероятно, выпрашивать боеприпасы и деньги будет все сложнее, отсюда паника. Эти атаки ВСУ по российским гражданским объектам можно назвать паническими», – сыронизировал депутат. «Впрочем, Запад зря взрастил этого монстра – эти штыки могут быть обращены и против самой Европы и даже США», – резюмировал Колесник.

    В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. В ходе массированной атаки беспилотников на Тульскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    Также ПВО отразила  ракетный удар по Брянской области. Кроме того, ВСУ обстреляли Курскую область. В Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено 14 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Никто не пострадал. «Разрушений на земле нет», – сообщил Слюсарь в Telegram-канале.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ПВО ликвидировала большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. Занятия в школах проходят в дистанционном режиме.

    Кроме того, в Энгельсе начались проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. «В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций», – сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. Чиновник добавил, что «в ближайшее время давление будет восстановлено».

    В Казани также из-за опасности атаки БПЛА утром во вторник закрыли аэропорт. Буквально через несколько часов тем же утром закрыли воздушную гавань Бегишево в Нижнекамске.

    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 05:50 • Новости дня
    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ

    Порошенко заявил о сложной ситуации для ВСУ на фронте

    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Обстановка на фронте для вооруженных сил Украины остается сложной, в частности, на Красноармейском (Покровском) и Курском направлениях, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

    «На фронте сейчас очень непросто – и на Покровском, и на Курском направлениях», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко подтвердил, что более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, это совпадает с показателями в еще 14 бригадах.

    Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить Украину, и назвал стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время «недальновидным». По его мнению, это может привести к потере Украины.


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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков объяснил быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
    Песков объяснил быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику
    @ t.me/aisen_nikolaev

    Tекст: Вера Басилая

    Победивший в рукопашном бою противника ефрейтор Андрей Григорьев из Якутии был быстро удостоен звания Героя России благодаря представленному порядку и решению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что существует определенный порядок присвоения наград, и Григорьев был официально представлен к званию Героя России, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков положительно оценил планы реализации в Якутии кадровой программы для участников специальной военной операции под названием «Якутия – земля героев». Он заявил, что Кремль с восхищением и гордостью относится к этому проекту.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР.

    Сам Григорьев признался, что был удивлен скоростью принятия такого решения. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР.

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    13 января 2025, 18:20 • Новости дня
    ВСУ отправили в бой под Красноармейск батальон из восьми человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ отправило батальон из восьми человек под Красноармейск в помощь 155-й бригаде «Анна Киевская».

    Как сообщает ТАСС, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Красноармейск был переброшен батальон ВСУ, состоящий всего из восьми человек, для поддержки 155-й бригады «Анна Киевская». Бутусов уточнил, что все восемь пехотинцев были распределены по позициям без пополнений, и выразил недоумение по поводу такого состава батальона одной из лучших бригад ВСУ.

    Из открытых источников известно, что штатная численность батальона ВСУ должна составлять от 400 до 800 человек. 155-я бригада «Анна Киевская» ранее была подготовлена во Франции, но оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства. По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, из бригады дезертировали более 30% личного состава.

    С февраля 2022 года на Украине ведется всеобщая мобилизация, которая была ужесточена в мае этого года. Власти сталкиваются с трудностями в комплектовании ВСУ необходимым количеством военнослужащих, несмотря на закон, позволяющий призывать еще сотни тысяч украинцев на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, и это совпадает с показателями в еще 14 бригадах, что отметил экс-президент Украины Петр Порошенко. С осени 2024 года на Украине значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев. Украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

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    14 января 2025, 03:52 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против платежной системы «Мир»
    Зеленский ввел санкции против платежной системы «Мир»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении десятилетних санкций против 140 субъектов финансового сектора России, включая оператора платежной системы «Мир» – Национальную систему платежных карт.

    В санкционные списки включены 75 физических и 65 юридических лиц. Санкции, рассчитанные на десять лет, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и остановку экономических и финансовых обязательств.

    В санкционный список, помимо НСПК, попала платежная система «Золотая Корона», передает ТАСС.

    В дополнение к санкциям Зеленский планирует внести в Верховную раду законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за попытки обойти введенные рестрикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала». Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.

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    13 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»

    Сенатор Климов: Украинские власти занялись энергетическим терроризмом Турции и Восточной Европы

    Сенатор призвал Анкару отреагировать на атаку ВСУ по инфраструктуре «Турецкого потока»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    После атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» Анкара должна задуматься, стоило ли ей помогать Киеву, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку».

    «Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал сенатор Андрей Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».

    Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Киев отказался от транзита газа и вот теперь происходит атака на инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком». «Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.

    По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть. А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей. Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы», – заметил сенатор.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина атаковала девятью беспилотниками самолетного типа инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все аппараты были сбиты, пострадавших нет. В результате падения осколков одного из дронов здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.

    Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Всего в ночь на субботу в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.

    Напомним, с начала года Киев прекратил транзит российского газа через свою территорию в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим странам. Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, говорил эксперт Игорь Юшков.

    На минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.

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    13 января 2025, 22:51 • Новости дня
    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией

    Байден признал риск развязывания ядерной конфронтации с Россией из-за поддержки Киева Вашингтоном

    Байден признал, что рисковал развязать ядерную конфронтацию с Россией
    @ Leigh Vogel/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В финальной внешнеполитической речи глава американского государства Джо Байден фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    «У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    «Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», – заявил он. По версии Байдена, «эти страны знают», что события на Украине «имеют значение и для них».

    Он заявил, что сейчас Украина «остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего». Байден считает, что «заложил основу» для избранного президента США Дональда Трампа, которая позволит новой администрации и далее оказывать помощь Украине, защищая этот «потенциал».

    Напомним, Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации. А 15 января он выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета


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    14 января 2025, 03:29 • Новости дня
    Байден похвастался посещением Киева
    Байден похвастался посещением Киева
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что Россия якобы «проигрывает на поле боя», а также похвастался тем, что был в центре Киева.

    «По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее», – приводит его слова РБК.

    Он предложил «подумать о России». Байден похвастался тем, что в отличие от президента России Владимира Путина «стоял в центре Киева» после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Также Байден заявил, что России якобы «не удалось расширить свою территорию». По его версии, «Россия понимает, что она проигрывает на поле боя», пишет «Комсомольская правда».

    «Мы доказали, что можно усиливать Америку и ее позиции в мире, не ведя войны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден произнес в Госдепе речь о внешнеполитической работе своей администрации, в которой фактически подтвердил, что поддержка Украины со стороны США вела к риску развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    13 января 2025, 22:50 • Новости дня
    ПВО отразила массированный ракетный удар по Брянской области

    Богомаз: ПВО отразила массированный ракетный удар по Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим предпринял массированную попытку ракетного удара по Брянской области, все цели были успешно уничтожены силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в своем Telegram-канале , что ПВО отразила попытку ВСУ нанести массированный комбинированный удар по Брянской области.

    По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. В данный момент на местах работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются проверкой территории и обеспечением безопасности.

    Ранее Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли удар по Карачевскому району, в результате чего погибла мирная жительница и пострадала еще одна женщина.

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал станцию «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае девятью БПЛА для остановки поставок газа в Европу.

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    13 января 2025, 14:12 • Новости дня
    Освобождавший Авдеевку командир роты выжил после клинической смерти и комы
    Освобождавший Авдеевку командир роты выжил после клинической смерти и комы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командир роты российской штурмовой группы с позывным Катунь, участвовавший в освобождении Авдеевки, дважды попал под атаки дронов противника, пережил кому и клиническую смерть.

    В беседе с RT он рассказал, как его дважды засыпало землей после атак дронов «Баба-яга». Катунь находился в зоне СВО с августа 2023 года и принимал участие в освобождении Авдеевки.

    Первая атака дрона произошла, когда он находился в блиндаже, а вторая заставила его оказаться под завалом в подвале. «Мне повезло, что я стоял. В такие моменты действуешь на адреналине», – отметил Катунь. Он добавил, что ему удалось освободиться и помочь товарищам.

    В другом бою Катунь получил ранение в результате обстрела из танка. Взрывной волной его выбросило из дома, и он пробил собой две стены. Это привело к клинической смерти, после которой он очнулся в мешке для тел.

    «Меня посчитали мертвым. Очнулся я в мешке на каталке от холода. Сумел выбраться. Врач был в шоке. Говорит, ты же мертвый был. Я ему отвечаю: «Вот же я – перед тобой», – вспомнил командир.

    За свои боевые заслуги Катунь удостоен четырех орденов Мужества, которые пока оформлены только на бумаге. Он подчеркнул, что считает эти награды заслугой своих бойцов.

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, включая Авдеевку и Угледар в Донецкой народной республике.

    Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что взятие Авдеевки в ДНР стало «реальным успехом» российского командования.

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    13 января 2025, 13:55 • Новости дня
    Пленный рассказал о побеге украинских военных в Польшу

    Пленный украинский пограничник сообщил о побеге военных ВСУ в Польшу

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за три тысячи долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

    Группа сотрудников Госпогранслужбы Украины, состоящая из шести человек, сдалась в плен на границе с Белгородской областью, передает РИА «Новости».

    Один из них Руслан Задорожный рассказал, что его знакомый, который также был военнослужащим ВСУ, находился в плохом моральном состоянии из-за постоянных приказов от командования занимать позиции против российских войск.

    «Мало отдыхали, не пускали в отпуск», – рассказал он. В итоге его знакомый решил покинуть страну и перебраться в Польшу.

    По словам Задорожного, его знакомый заплатил три тысячи долларов за возможность дезертировать и нелегально пересечь границу.

    Ранее сообщалось, что с осени 2024 года на Украине значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев.

    В начале декабря Bloomberg сообщил, что на фоне усталости, дефицита кадров и попыток сдержать наступление России число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года.

    Офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что массовое дезертирство украинских солдат стало ключевой причиной потери Угледара.

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    13 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Депутат: Атака ВСУ на «Турецкий поток» повлияет на отношения Киева с Европой

    Депутат Чепа предрек ухудшение отношений ЕС и Украины после удара ВСУ по «Турецкому потоку»

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что атака ВСУ на компрессорную станцию «Русская» усугубит и без того сложную экономическую ситуацию в Европе и повлияет на отношения между европейскими странами и Украиной.

    Попытка вооруженных сил Украины атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае может значительно изменить отношения между Европой и Украиной, сообщает «Лента.ру». Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Конечно, это повлияет. Сегодня украинский вопрос надоел Европе. Все это понимают. Уже трудно европейским лидерам скрывать от своего народа, насколько их позиция тянет вниз европейские страны. В данном случае это определенные провокации», – заявил Чепа.

    Он также отметил, что последние заявления Владимира Зеленского о лидерах Венгрии и Словакии лишь усугубляют напряженность.

    Как уточнило Министерство обороны России, 11 января девять беспилотников самолетного типа были выпущены Украиной с целью прервать поставки газа в Европу через «Турецкий поток». Все дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Кроме того, Еврокомиссия выразила обеспокоенность в связи с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия выразила обеспокоенность по поводу угрозы энергетической инфраструктуре после атаки Украины на компрессорную станцию «Турецкого потока». Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что нападение на газопровод «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот трубопровод. Сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься, стоило ли ей помогать Киеву после атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока», когда украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию в Краснодарском крае.

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    13 января 2025, 14:14 • Новости дня
    На Курском направлении за сутки отражены пять контратак ВСУ
    На Курском направлении за сутки отражены пять контратак ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Викторовки, Гончаровки, Гуево, Косицы, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Погребков, Свердликово и Черкасского Поречного. Отражены пять контратак противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Дмитрюковым, Кругленьким, 1-й Княжьим, Мартыновкой, Меловым, Михайловкой, Николаево-Дарьино, Никольским, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой, Ободами и Юнаковкой в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три танка, машина пехоты, шесть бронемашин, четыре самоходные артиллерийские установки, два миномета, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 51 430 военнослужащих, 300 танков, 229 машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1539 бронемашин, 1456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее стало известно, что дроны «Рубикон» уничтожили технику ВСУ на Курском направлении.

    А накануне российский Ка-52М уничтожил технику ВСУ в Курской области.

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    14 января 2025, 05:57 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к повреждениям на промышленном предприятии в Энгельсе

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждениях на промышленном предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что на месте находятся сотрудники экстренных и оперативных служб, работа ведется в усиленном режиме.

    Напомним, атакам беспилотников также подверглись Тульская и Воронежская области.

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    14 января 2025, 06:58 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в четырех городах

    Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова

    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в четырех городах
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова в целях обеспечения безопасности временно прекратили принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация.

    Росавиация сообщила в Telegram, что временные ограничения вводятся в аэропортах Казани (код ИКАО; UWKD), Калуги (Грабцево; UUBC), Саратова (Гагарин; UWSG) и Тамбова (Донское; UUOT). Подчеркивается, что главным приоритетом является обеспечение безопасности полетов.

    Напомним, ряд российских регионов подвергся атакам беспилотников. Так, в Саратовской области атака БПЛА привела к повреждениям на промышленном предприятии в Энгельсе.

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