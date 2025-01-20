ВСУ использовали мирных жителей в Великой Новоселке в качестве живого щита

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска перевезли жителей из Времевки и окрестных сел в Великую Новоселку, чтобы создать живой щит, сообщает ТАСС. Информацию предоставил инструктор штурмовой бригады войск «Восток» с позывным Серго. По его словам, такая тактика используется украинскими военнослужащими регулярно.

Он отметил, что российские силы подходят к штурмам особенно осторожно в таких случаях, но продолжают действовать дисциплинированно и точно. По его мнению, эта практика стала привычной для украинской стороны, хотя и создает дополнительные сложности для российских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов сообщил о тяжелой ситуации и обреченности гарнизона Вооруженных сил Украины в Великой Новоселке. В публикации также сообщалось, что в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях.