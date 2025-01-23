Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы, – не самая серьезная проблема из них.0 комментариев
Стало известно об угрозе окружения ВСУ в районе Великой Новоселки
ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки
Вооруженные силы Украины оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки на юге ДНР из-за промедлений командования с решением об отступлении.
Украинские вооруженные силы оказались в сложной ситуации в населенном пункте Великая Новоселка на юге Донецкой народной республики, пишет ТАСС.
По данным швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ), промедления командования ВСУ с отступлением привели к угрозе окружения солдат. В публикации отмечается, что нынешняя ситуация схожа с боями под Авдеевкой и Угледаром, где командование также замешкалось с приказами об отходе. В Великой Новоселке украинские военные остались без линий снабжения, и им приходится рассчитывать на возможность эвакуации пешим порядком, оставляя тяжелую технику.
Согласно изданию, после возможного падения Великой Новоселки и Часова Яра российские войска смогут использовать свое преимущество для продвижения дальше. В районе севернее Великой Новоселки препятствий для наступления немного, а до границы с Днепропетровской областью остается всего 20 км. Газета также подчеркивает ухудшение ситуации для ВСУ на востоке Украины, где российские войска продвигаются в районе Покровска. В случае успеха это позволит им отрезать украинские силы от снабжения и в этом населенном пункте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий сообщил, что раненые бойцы вооруженных сил Украины были брошены в Великой Новоселке. Сообщалось, что вооруженные силы Украины начали эвакуацию из Великой Новоселки. Также утверждалось, что украинские военные использовали мирных жителей Великой Новоселки в качестве живого щита.