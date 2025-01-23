ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские вооруженные силы оказались в сложной ситуации в населенном пункте Великая Новоселка на юге Донецкой народной республики, пишет ТАСС.

По данным швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ), промедления командования ВСУ с отступлением привели к угрозе окружения солдат. В публикации отмечается, что нынешняя ситуация схожа с боями под Авдеевкой и Угледаром, где командование также замешкалось с приказами об отходе. В Великой Новоселке украинские военные остались без линий снабжения, и им приходится рассчитывать на возможность эвакуации пешим порядком, оставляя тяжелую технику.

Согласно изданию, после возможного падения Великой Новоселки и Часова Яра российские войска смогут использовать свое преимущество для продвижения дальше. В районе севернее Великой Новоселки препятствий для наступления немного, а до границы с Днепропетровской областью остается всего 20 км. Газета также подчеркивает ухудшение ситуации для ВСУ на востоке Украины, где российские войска продвигаются в районе Покровска. В случае успеха это позволит им отрезать украинские силы от снабжения и в этом населенном пункте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий сообщил, что раненые бойцы вооруженных сил Украины были брошены в Великой Новоселке. Сообщалось, что вооруженные силы Украины начали эвакуацию из Великой Новоселки. Также утверждалось, что украинские военные использовали мирных жителей Великой Новоселки в качестве живого щита.