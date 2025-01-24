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    Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Тень Австро-Венгрии возникла и пропала

    Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

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    24 января 2025, 12:50 • Новости дня

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

    Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировка ВСУ в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии. Кроме того, формирования противника здесь были отрезаны от путей снабжения. На этом фоне освобождение поселка становится лишь вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

    «Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

    Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

    23 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Советник главы ДНР рассказал об ультиматуме 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска выдвинули ультиматум бригаде ВСУ в Великой Новоселке
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российская группировка войск предъявила ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в поселке Великая Новоселка ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что российская группировка войск выдвинула ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка, о сдаче в плен, передает ТАСС.

    «В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум о сдаче в плен», – приводит агентство слова Кимаковского.

    Советник подчеркнул, что у группировки ВСУ в этом районе фактически отрезано снабжение, что делает операцию крайне сложной для украинской стороны. «Таким образом, вооруженное формирование Украины и командование в первую очередь обрекает гарнизон в Великой Новоселке фактически на уничтожение», – заявил Кимаковский.

    До этого сообщалось, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе Великой Новоселки из-за промедлений командования с решением об отступлении. До этого стало известно, что ВСУ в районе Великой Новоселки оставляют тяжелораненых бойцов без помощи.

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    24 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    Трамп заявил, что соглашение по Украине не было достигнуто из-за Зеленского

    Трамп обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине, предпочитая продолжать боевые действия.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за нежелания президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Киева была возможность заключить мирное соглашение, но Зеленский выбрал иной путь, решив продолжать военные действия.

    «Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», – сказал Трамп, акцентируя внимание на ответственности украинского лидера за текущую ситуацию.

    Трамп также отметил, что Зеленский в конечном итоге хочет урегулировать конфликт на Украине и готов к началу переговорного процесса.

    До этого президент США выразил готовность встретиться с Путиным в любое время и одновременно с этим заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    24 января 2025, 08:47 • Новости дня
    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали троих диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу, переодетую в форму ВС Росии, и нейтрализовали троих диверсантов в Кременских лесах.

    Российские силы смогли выявить и нейтрализовать украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась проникнуть на территорию, подконтрольную Вооруженным силам (ВС) России, передает РИА «Новости». По словам военного эксперта Андрея Марочко, диверсанты переоделись в российскую военную форму и пытались пройти в кременские леса.

    В результате столкновения с российскими военными трое из диверсантов были ликвидированы на месте. Марочко отметил, что благодаря действиям опытной разведгруппы удалось установить принадлежность ДРГ к украинским силам. Еще один из боевиков был ранен и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался позднее.

    По сведениям Марочко, оставшиеся диверсанты покинули место боя, но были ранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имам из Курска рассказал о встрече с украинскими военными, переодетыми в российскую форму, а ранее сообщалось, что под Харьковом заметили сотрудников СБУ, переодетых в российскую военную форму.

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    24 января 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир воздушного судна в Краснодаре подозревается в содействии ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы, он задержан, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

    В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1968 года рождения подозревается в том, что он связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пилот использовал интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют для перевода средств на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что обвиняемый работает в гражданской авиации.

    В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    Ранее 61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    24 января 2025, 04:52 • Новости дня
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    Подпольщики подорвали состав с грузом для ВСУ в Ровненской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Состав с грузом для ВСУ сошел с рельсов в Ровненской области Украины после подрыва железнодорожных путей, что связывают с действиями пророссийского сопротивления.

    Пророссийское подполье подорвало часть железнодорожных путей в Ровенском районе Украины, что привело к сходу десяти вагонов с рельс. Глава администрации региона Александр Коваль подтвердил факт происшествия и назвал его «внештатным инцидентом», передает Ura.ru.

    По словам Коваля, инцидент произошел 22 января. Пострадавших в результате происшествия не было. На место была отправлена специальная техника и полиция. Подробности уточняются.

    Местные жители в социальных сетях связывают сход поезда с действиями пророссийского подполья. Сообщается, что происшествие произошло в районе населенного пункта Судобичи.

    Накануне стало известно, что в Херсонской области по координатам, переданным пророссийским сопротивлением «Русский Херсон», были уничтожены 28 пунктов управления беспилотниками, 191 солдат ВСУ, а также другие объекты и техника, включая пять лодок и 38 военных автомобилей.

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    24 января 2025, 08:12 • Новости дня
    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции

    The New York Times сообщила о скрытии США потерь Украины ради переговорной позиции

    NYT: США скрывают потери Украины для выгодной переговорной позиции
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти скрывают данные о потерях Украины в ходе спецоперации России, чтобы укрепить позиции на мирных переговорах, сообщили источники.

    По данным The New York Times, власти США стремятся не разглашать данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации для улучшения переговорных позиций на возможных мирных переговорах, передает Ura.ru.

    В статье издания приводится мнение западных разведывательных агентств, которые неохотно делятся своими расчетами.

    «Западные разведывательные агентства неохотно раскрывают свои внутренние расчеты потерь Украины, опасаясь подорвать позиции союзника», – говорится в материале.

    Американские официальные лица отмечают, что Киев не предоставляет полные данные о потерях даже своим ближайшим союзникам, включая США, что усложняет понимание реальной ситуации на Украине и формирование стратегических решений.

    Ранее Washington Post отмечал, что некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве.

    Напомним, Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 10:07 • Новости дня
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает развивать свои успехи на Украине, продвигаясь к логистическим центрам ВСУ, что делает угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции пустыми, сообщили обозреватели The Wall Street Journal.

    Обозреватели издания пишут, что предупреждения Трампа не заставят Россию отойти от своих основных требований. Российские войска продолжают одерживать верх над украинскими военными и продвигаются все ближе к логистическим центрам Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, у России достаточно ресурсов, чтобы развивать успехи на поле боя, что делает санкции несостоятельными.

    Ранее президент США выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в любое время.

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России.

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    24 января 2025, 01:05 • Новости дня
    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине

    Захарова сообщила о продаже Украиной органов, изъятых на поле боя

    Захарова рассказала о черной трансплантологии на Украине
    @ Roman Naumov/Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Киевские власти при поддержке Запада развернули схему черной трансплантологии на Украине, где изъятые органы продавались через интернет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив наличие биолабораторий под эгидой Минздрава Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украине при поддержке Запада была развернута схема черной трансплантологии, передает ТАСС. По ее словам, в местах боев и присутствия украинских войск находили тела с признаками изъятых органов.

    Захарова отметила, что под эгидой Минздрава Украины действовали хорошо оснащенные биолаборатории, финансируемые Пентагоном. Украина постепенно превращалась в полигон для различных экспериментов, включая черную трансплантологию, подчеркнула она.

    Дипломат указала, что органы, изъятые у погибших, продавались через интернет преимущественно западным заказчикам, которые обладают необходимыми капиталами для подобных покупок.

    Захарова обратила внимание на то, что режим Зеленского принял ряд законов, упрощающих процедуры и минимизировавших применение мониторинговых мер при подобных операциях, фактически легализовав незаконные действия.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о появлении иностранных медиков в Сумской области Украины, предположив прибытие в регион «черных» трансплантологов. До этого бывший депутат Верховной Рады Олег Царев Царев рассказал о рынке человеческих органов в госпиталях ВСУ.

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    23 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    Трамп заявил о готовности Киева к сделке по урегулированию конфликта
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил о якобы имеющейся у Киева готовности к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На вопрос о перспективах преодоления украинского конфликта в ближайший год, он отметил, что решающая роль в этом вопросе принадлежит Москве. «Ну вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку», – заявил он, передает ТАСС.

    Ранее Трамп сообщил, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

    В четверг Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.

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    24 января 2025, 01:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве

    Собянин: в Подольске ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

    Собянин сообщил о ликвидации беспилотников на подлете к Москве
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Подольске силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

    Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО в городском округе Подольск, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Он подчеркнул, что специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.

    Ранее аналогичные атаки БПЛА были отражены в городском округе Коломна и Раменском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

    До этого сообщалось, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены беспилотные летательные аппараты.


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    24 января 2025, 07:25 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами

    Система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Силы ПВО России за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество дронов было сбито в Брянской области – 37 аппаратов. В Рязанской области уничтожено 20 дронов, в Курской и Саратовской областях – по 17 дронов. Средства ПВО также уничтожили семь дронов над Ростовской областью, шесть – над Московской, шесть – над Белгородской.

    Кроме того, атакам подверглись территории Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областей. Здесь было сбито по два беспилотника. По одному дрону было уничтожено над Республикой Крым и Москвой.

    Утром в пятницу в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова ввели ограничения на полеты. Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Уфы.

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    24 января 2025, 11:04 • Новости дня
    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки

    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

    Предприятие микроэлектроники «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило свою деятельность после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба предприятия уточнила, что в ночь на 24 января зафиксировали шесть прилетов БПЛА. В результате атаки повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.

    «Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет», – сообщили представители завода.

    В настоящее время специалисты оценивают ущерб и разрабатывают план восстановления производства. Также ведутся работы по укреплению системы безопасности для предотвращения повторных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за одну ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, из которых 37 – в Брянской области. Силы ПВО ранее уничтожили 18 беспилотников над Брянской областью.

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    23 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Планы Трампа обрушить цены на нефть – это непродуманная импровизация

    Эксперт Юшков: Инициатива Трампа невыгодна никому из добытчиков нефти, даже самим США

    Эксперт: Планы Трампа обрушить цены на нефть – это непродуманная импровизация
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Саудовской Аравии и странам ОПЕК+ невыгодно снижение цен на нефть, в случае увеличения добычи пострадают все мировые производители топлива, в том числе США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В среду Дональд Трамп заявил участникам форума в Давосе, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть ради прекращения войны на Украине.

    «Непонятно, зачем Саудовской Аравии и ОПЕК выполнять указания Трампа. Чтобы снизить цены, участники ОПЕК+ должны разорвать соглашение о сокращении добычи нефти и добывать по максимуму», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Сейчас резервные мощности ОПЕК+ оцениваются примерно в шесть млн баррелей в сутки. Если мир мгновенно получит дополнительно эти объемы, то это, естественно, обрушит цены до 30-40 долларов за баррель, потому что произойдет гигантское перепроизводство», – пояснил эксперт. 

    По мнению Юшкова, предложение Трампа будет невыгодно никому из добытчиков нефти, даже самим США, где очень высокая себестоимость добычи сланцевой нефти. 

    «Ради чего Саудовская Аравия, Ирак и все остальные производители будут увеличивать объемы добычи? Чтобы обрушить свои доходы? Всегда выгоднее добывать мало и получать много... У этих стран бюджеты верстаются исходя из высоких цен на нефть. В Саудовской Аравии неофициально в бюджете заложена цена в районе 85-87 долларов за баррель. Зачем ей обваливать цену до 40 долларов?» – задается вопросом эксперт.

    «Я думаю, что это был экспромт со стороны Трампа, а не просчитанная позиция. Он сейчас хочет найти ответ на свое обещание закончить украинский конфликт за 100 дней, отсюда такая импровизация. Это непродуманная позиция президента США», – считает эксперт.

    Если Трампу все-таки удастся каким-то образом добиться снижения мировых цен на нефть, то в ответ Россия тоже увеличит объемы добычи, чтобы не допускать девальвации рубля и роста налоговой нагрузки. «Россия, безусловно, пострадает от снижения цен на нефть», – полагает Юшков. Но, по его словам, если члены ОПЕК+ развалят сделку, то «Россия больше никогда не будет иметь отношения с этими странами». «Сама сделка ОПЕК+ тоже будет невозможной в будущем», – полагает эксперт.

    При этом в условиях внезапного обрушения цен на нефть России нужно будет продержаться как можно дольше, «потому что у многих мировых производителей себестоимость добычи очень высокая». «Рано или поздно все равно произойдет восстановление цен по мере того, как объемы добычи начнут снижаться, в том числе и в США. У других стран «жирка» тоже не так много, поэтому сложно будет всем мировым производителям нефти», – пояснил спикер. 

    Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и других стран ОПЕК снижения цен на нефть. По его словам, это поможет усилить давление на Россию в контексте украинского кризиса. Президент США выразил надежду на то, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК.

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    24 января 2025, 06:58 • Новости дня
    Мужчина с ножом устроил скандал в детском саду на Сахалине

    Житель Долинска задержан за угрозы с ножом в местном детском саду

    Tекст: Максим Попов

    В городе Долинск ранее судимый мужчина ворвался в детский сад с ножом, требуя отдать детей, угрожая суицидом.

    Как отметили в региональном МВД, инцидент произошел 23 января в одном из детских садов города Долинска на Сахалине, передает ТАСС. Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в учреждение, требуя отдать ему детей и угрожая сотрудникам суицидом. Полиция оперативно отреагировала на вызов, однако к моменту их прибытия злоумышленник уже покинул место происшествия.

    По описанию, предоставленному охраной и воспитателями, сотрудники уголовного розыска смогли опознать нарушителя. Им оказался 36-летний мужчина, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полицейские знали его адрес проживания и вскоре обнаружили его дома.

    При попытке задержания мужчина оказал сопротивление, однако полицейские смогли обезвредить его и изъять нож, который он прятал в рукаве куртки. После задержания злоумышленник был передан сотрудникам Росгвардии для дальнейшего разбирательства.

    Накануне в Караганде 82 ребенка были эвакуированы из детского сада после возгорания в подвальном помещении.

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    23 января 2025, 22:42 • Новости дня
    ПВО уничтожили 49 дронов над российскими регионами

    Минобороны сообщило об уничтожении 49 украинских БПЛА над Курской, Брянской и другими областями

    ПВО уничтожили 49 дронов над российскими регионами
    @ Belkin Alexey/ News.ru/ Global Look

    Российские средства ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ в Курской, Брянской, Белгородской областях и Крыму в течение трех часов.

    «В Курской, Брянской, Белгородской областях и в Крыму с 19:00 до 22:00 мск было уничтожено 49 украинских беспилотников», – приводит ТАСС слова представителя оборонного ведомства.

    По его словам, 37 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области. В Брянской области средства ПВО ликвидировали семь БПЛА, в Республике Крым – четыре, и один беспилотник был сбит в Белгородской области, отметил военный.

    Накануне ВС России поразили объекты инфраструктуры, обеспечивавшие работу украинского ВПК.

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