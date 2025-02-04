  • Новость часаКремль прокомментировал данные о продолжении поставок оружия США Украине
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    Эксперт: Трамп перетряхивает логово своих врагов в USAID ради собственной власти
    Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE
    Песков: Трамп предложил Украине закупать военную помощь
    Украинский военный признался в убийстве мирного жителя Русского Поречного
    Китай ввел ответные пошлины на нефть, уголь, СПГ из США
    МИД назвал условия переговоров по Украине
    Минобороны разъяснило изменение категорий годных к военной службе
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    9 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    22 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    6 комментариев
    4 февраля 2025, 13:00 • Новости дня

    Песков: Трамп предложил Киеву закупать у Вашингтона военную помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа о желании получить редкоземельные металлы с Украины представляют собой предложение киевскому режиму покупать военную помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это предложение [Украине] покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона.

    Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    3 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

    Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

    Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона, сообщил пул Белого дома.

    В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС

    «Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

    Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

    Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.

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    3 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    Орбан заявил о «полном безумии» в Брюсселе
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине.

    Орбан назвал ситуацию в Брюсселе «полным безумием» и подчеркнул, что необходимы серьезные перемены, передает РИА «Новости». Он заявил, что конфликт на Украине, поддержка миграции и «гендерное безумие» не могут продолжаться.

    Венгерский премьер отметил, что трансформация не произойдет сама по себе, и для осуществления перемен необходимо активное вмешательство. Орбан подчеркнул, что в течение дня представители фракции «Патриоты за Европу», а также он сам занимались разработкой соответствующих мер, поскольку, по его словам, правые партии должны «занять Брюссель».

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о возможности остановки евроинтеграции Украины, если она не выполнит гарантии, а также подчеркнул, что Евросоюз не должен надеяться на победу в военном конфликте с Россией, и важность поддержания дипломатических каналов.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    МИД назвал условия переговоров по Украине

    МИД заявил о готовности России к переговорам по Украине при решении проблемы нелегитимности Зеленского

    МИД назвал условия переговоров по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требуется решение юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору», – приводит слова Полищука ТАСС.

    Полищук заявил, что обсуждение может проходить на основе стамбульского документа 2022 года. Этот документ предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в нем говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на территории Украины. Должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД.

    Полищук подчеркнул, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты. В частности, речь идет о нелегитимности Зеленского и его указе о запрете переговоров с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной стартовали в начале специальной военной операции в Белоруссии и продолжились в Стамбуле в марте 2022 года. Проект соглашения включал обязательства Украины по нейтральному внеблоковому статусу и отказу от размещения иностранных вооружений . После консультаций, в которых участвовал британский премьер Борис Джонсон, Украина отказалась от соглашений.

    Президент России Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность. Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    4 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Рогов: Сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.

    Рогов заявил, что уничтожение украинского истребителя Су-27 стало серьезным ударом по моральному духу оставшихся летчиков вооруженных сил Украины.

    Он отметил, что потеря капитана Ивана Болотова, который считался асом среди украинских летчиков, повлекла за собой уныние среди военных пилотов, передает РИА «Новости».

    «Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ», – подчеркнул Рогов.

    По словам Рогова, капитан Болотов участвовал в боевых действиях с февраля прошлого года и считался опытным и перспективным пилотом. Он отметил, что командование ВСУ имело на него большие планы. Как заявил Рогов, в условиях потери таких специалистов, как Болотов, Украина все чаще обращается за помощью к западным военным, особенно из стран Евросоюза, чтобы удержаться у власти.

    Ранее министерство обороны подтвердило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27. Впоследствии 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины.

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    3 февраля 2025, 20:23 • Новости дня
    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ

    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за ухудшения обстановки

    Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Наемники из Колумбии начали покидать ряды вооруженных сил Украины из-за ухудшения обстановки на фронте, сообщили СМИ.

    Как пишет Kyiv Post, многие солдаты из этой страны завершили свои контракты и покинули Украину, а некоторые даже попытались досрочно расторгнуть свои договоры, передает ТАСС.

    В качестве примера ситуации газета приводит рассказ одного из командиров роты, в которой служили колумбийские наемники. Офицер сообщил, что ранее в подразделении из 80 человек служило 20 колумбийцев, но на момент публикации ни одного из них не осталось.

    Точные данные о числе колумбийских наемников в украинской армии не приводятся. Однако, по разным оценкам, количество солдат из Колумбии в рядах ВСУ варьировалось от нескольких сотен до 2 тыс. человек.

    В пятницу The Guardian сообщала, что украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте.

    До этого сообщалось, что в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 пригодны к боевым задачам, тогда как остальные признаны «старыми, больными или алкоголиками», вызывая тревогу относительно их боеспособности.

    Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что психологическая подготовка мобилизованных в украинские войска «оставляет желать лучшего».

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    3 февраля 2025, 21:08 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о тайной тактике альянса на переговорах по Украине

    Генсек НАТО Рютте сообщил о секретной тактике переговоров по украинскому кризису

    Генсек НАТО заявил о тайной тактике альянса на переговорах по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

    Рютте отметил, что прямое участие России в переговорах является важным элементом мирного урегулирования украинского кризиса. Он сказал, что у НАТО есть стратегия по переговорам об урегулировании украинского конфликта, которая пока держится втайне, так как «мы не хотим раскрывать Путину все карты», пишет Newsweek.

    В понедельник Служба внешней разведки сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации «просроченного» Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.

    Ранее американский обозреватель Тэд Снайдер счел, что Джо Байден и Владимир Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

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    3 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    ВС России уничтожили «Искандером» подземный командный бункер в Сумской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В Сумской области ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по подземному командному пункту ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка». Сообщается, что был атакован командный пункт оперативно-тактической группировки «Курск» в районе Барвинково.

    По предварительным данным, потери среди украинских военнослужащих могут достигать до 40 человек. Этот командный пункт использовался подразделением, которое получило приказ на атаку Курской области.

    Ранее подполье сообщило, что в Ахтырке Сумской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных. Также российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом.

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16.

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    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами
    @ Александр Русский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    3 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова высказалась о финской инструкции для наемников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко отреагировала на публикацию МИД Финляндии с инструкциями для граждан, желающих участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.

    Захарова выразила мнение, что авторы документа движимы лишь ненавистью к своим соотечественникам, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» – сказала она.

    Напомним, МИД Финляндии разместил инструкцию на сайте для граждан, решивших стать наемниками в составе украинской армии.

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    4 февраля 2025, 01:22 • Новости дня
    Трюдо принял новые обязательства перед США после разговора с Трампом

    Трюдо сообщил о согласии Трампа приостановить импортные пошлины на канадские товары и принял новые обязательства перед США

    Трюдо принял новые обязательства перед США после разговора с Трампом
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канада и США договорились о 30-дневной приостановке американских пошлин на канадские товары, Оттава принимает новые обязательства по защите границы и борьбе с наркотрафиком, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», – приводит слова Трюдо РИА «Новости».

    Трюдо сообщил, что Канада внедряет план пограничного контроля стоимостью около 900 млн долларов США, который включает укрепление границы новыми вертолетами, технологиями и персоналом. «Почти 10 тыс. человек задействованы и будут работать над защитой границы», – заявил он.

    Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства по борьбе с наркотрафиком. В частности, планируется назначение так называемого «фентанилового царя», внесение картелей в список террористических организаций и обеспечение круглосуточного контроля границы. Также будет создано совместное канадско-американское подразделение для борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег.

    Трамп подтвердил, что американская администрация приостановит введение пошлин: «Я очень доволен этим первым результатом, и объявленные в субботу пошлины будут приостановлены на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой. Справедливость для всех», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады, а также выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Позднее президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о временной приостановке действия пошлин США на мексиканские товары после телефонного разговора с Трампом.

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    4 февраля 2025, 08:41 • Новости дня
    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США

    Госсовет Китая ввел пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

    Китай ввел ответные пошлины на энергоресурсы и товары из США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Китай ввел с 10 февраля пошлины в 10% на американскую нефть и сельскохозяйственную технику, а также в 15% на уголь и сжиженный природный газ, следует из указа Госсовета КНР.

    Под действие пошлин с 10 февраля попадают американские энергоресурсы, включая нефть, уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также сельскохозяйственная техника и автомобили. Нефть и техника будут облагаться пошлиной в 10%, а уголь и СПГ – 15%, передает ТАСС.

    Решение о введении пошлин было принято Государственным советом КНР в ответ на внешнеэкономическую политику США и для защиты китайских производителей. Введение пошлин ожидается также на многолитражные автомобили и пикапы.

    Помимо введения пошлин, Китай также вводит экспортный контроль на товары, связанные с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. В Министерстве коммерции КНР заявили, что данная мера направлена на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств. Экспортерам теперь потребуется лицензия, которую можно будет получить в департаменте коммерции Госсовета.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин, предусматривающий дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары.

    Также Трамп обвинил Китай в пандемии COVID-19.

    Между тем сообщалось, что в Белом доме заявили, что Трамп планирует провести разговор с китайским лидером Си Цзиньпином в течение 24 часов.

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    4 февраля 2025, 00:45 • Новости дня
    Reuters заявило о приостановке и возобновлении США поставок оружия Украине
    Reuters заявило о приостановке и возобновлении США поставок оружия Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки американского оружия на Украину были временно приостановлены, но позднее возобновлены, внутри администрации США возникли разногласия по поводу продолжения военной помощи Киеву, сообщает Reuters.

    Поставки возобновились в выходные. Источники Reuters пояснили, что пауза была связана с внутренними дебатами в администрации президента Дональда Трампа по поводу политики в отношении Киева.

    Поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от первоначального намерения прекратить всю помощь Украине, отметили два источника. Один из них, американский чиновник, подчеркнул, что в администрации существуют разногласия по поводу того, насколько США должны продолжать поддержку военных усилий Киева из своих запасов оружия.

    Белый дом пока не дал комментариев относительно этой паузы. Пока неясно, признает ли администрация Трампа официально приостановку и последующее возобновление поставок, заявило Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, по данным Reuters, в последний год президентства Джо Байдена замедлили оказание помощи киевскому режиму, опасаясь эскалации. После прихода к власти Трампа США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца.

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    4 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    Киев заявил об «этнической ненависти» в связи с гибелью украинца в Братиславе

    Politico: Украина обвинила Словакию в этнической ненависти после гибели гражданина в Братиславе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, заподозрив, что за гибелью украинца в словацкой столице могла стоять «этническая ненависть», сообщило издание Politico.

    Украина потребовала проведения беспристрастного расследования смерти своего гражданина в Братиславе, пишет Politico.

    «Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения к ответственности», – заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях в понедельник вечером.

    «Мы не можем исключить этническую ненависть как одну из причин этого преступления», – написал глава МИД Украины.

    Словацкие медиа сообщили, что жертва, личность которой не раскрывается, была избита охраной торгового центра и, возможно, полицейским патрулем после того, как его якобы поймали на краже 30 января. Нападение было зафиксировано камерой и сообщено парамедиком.

    Смерть украинца привлекла внимание на фоне обострения отношений между странами, вызванного отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию в Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проблемы с потерей доходов от транзита газа вызваны действиями Владимира Зеленского.

    Смертью гражданина Украины в Братиславе первоначально занимался местный полицейский участок, но вскоре национальная полиция страны решила взять расследование на себя из-за «множественных неясностей в подходе полиции, который станет предметом дальнейшего расследования».

    «Мы будем внимательно изучать это дело, чтобы убедиться, что все полицейские, если они находятся под подозрением, выполнили свои обязанности», – заявила временный президент Словацкой национальной полиции Яна Машкарова.

    Посольство Украины в Братиславе также заявило, что не исключает возможности этнического мотива преступления, учитывая всплеск антииукраинских настроений в словацком обществе.

    Ранее в Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее обвинил Украину в причастности к кибератаке на страну.

    Также Фицо заявил, что треть участников антиправительственных митингов в Словакии являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

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    3 февраля 2025, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта

    Военный эксперт Рожин: Переход к корпусной структуре организации войск ВСУ столкнется с рядом проблем

    Эксперт: Реформа управления ВСУ разобьется о реалии фронта
    @ dpa/TASS

    Tекст: Алена Задорожная,
    Роман Крецул

    Украинское руководство рассчитывает использовать корпуса для наращивания сил на отдельных участках фронта. Однако для проведения реформы ВСУ придется решить проблему командования и разбросанности бригад по линии фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск.

    «Корпусная структура организации войск подразумевает наличие единой штатной системы командования. Она «покрывает» собой сразу несколько бригад, частей усиления и обеспечения. Таким образом появляется «модульный» механизм сборки соединений. Формирования легко вводятся и выводятся из подчинения корпусу», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «Российское руководство давно перешло к использованию данной структуры. Необходимые изменения плавно внедрялись в жизнь военных еще до начала СВО. В ВСУ же эффективность этой модели осознали лишь в период текущего конфликта. Однако стоит отметить: кое-что они успели изменить и до сегодняшнего дня», – напоминает эксперт.

    «В составе украинской армии уже имелись 10-й и 11-й корпуса стратегического резерва. Обладал противник и корпусом морской пехоты. То есть сведение бригад в единое формирование – процесс для них не новый. Офис Зеленского надеется, что за счет этой реформы эффективность войск значительно повысится», – считает он.

    «Однако в процессе перехода к новой структуре противник обязательно столкнется с целым рядом проблем. Главная из них – реорганизация руководства. Для командования корпусами им придется переводить офицеров, ранее занимавшихся управлением, например, в оперативно-тактических группах. А это очень разные вещи», – отмечает собеседник.

    «Скорее всего, ВСУ попытаются использовать корпуса в рамках наступательных действий. По оценке украинского руководства, изменения должны позволить им усилить давление на определенных участках фронта. Но учитывая степень «разбросанности» бригад противника по всей линии боевого соприкосновения, сделать это будет непросто», – заключил Рожин.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск. По его словам, соответствующие мероприятия уже начались, пишет ТАСС.

    Как отмечает Петр Черник, украинский военный эксперт, изменения призваны улучшить систему управления армией. При бригадной структуре (а именно такой в настоящий момент пользуются в ВСУ) семь-восемь подразделений объединяются в тактическую группу, которая «не является штатным подразделением».

    «В ней происходит постоянная ротация офицерского состава, что напрямую может снижать качество управления боем таких крупных подразделений. Поэтому пришли к выводу, что надо организовывать штатный корпус, который состоит из четырех-семи бригад со всей развернутой сетью управления», – пояснил Черник.

    В понедельник Сырский указал, что февраль станет непростым месяцем для украинской армии. Главком отметил, что основные усилия в настоящий момент направлены на оборону. Операцию в Курской области он назвал «приоритетной». По его словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава, что делает ситуацию более сложной.

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    3 февраля 2025, 21:16 • Новости дня
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    Макрон и Шольц пригрозили США ответными пошлинами
    @ dpa/ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция и Германия предупредили о введении ответных пошлин в случае торговых атак со стороны США, подчеркнув, что Евросоюз стремится к большей независимости и готов заключать соглашения о свободной торговле с другими странами, пишет Financial Times.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна заставить себя уважать, если ее атакуют в сфере торговли, пишет FT, передает «Царьград».

    «Если на нас нападут по вопросам торговли, то Европа, как держава, считающая себя таковой, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, отреагировать. Именно приняв решение покупать и отдав предпочтение европейским закупкам. Европа станет более независимой. Это довольно просто», – отметил французский лидер.

    Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что Европа, являясь сильной экономической зоной, способна формировать собственную политику и адекватно реагировать на внешние вызовы. Он признал, что торговая война нанесла бы ущерб обеим сторонам, но подчеркнул готовность Евросоюза заключить соглашения о свободной торговле с другими странами, если ситуация обострится.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила о подготовке ЕС к торговой войне с США. Дания предупредила о жестком ответе ЕС на пошлины, введенные Дональдом Трампом, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Россия не намерена ассоциироваться с торговыми конфликтами США.

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