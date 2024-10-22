За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?9 комментариев
Чиновники США признали неспособность помешать союзу России и КНДР
Politico сообщила о признании чиновниками США неспособности Вашингтона помешать сотрудничеству России и КНДР
У США практически нет способов помешать «альянсу» России и КНДР, если не считать военных действий, но этот вариант не обсуждается, пишет Politico со ссылкой на источники.
Как пишет Politico, на Западе обеспокоены укреплением военного союза России и КНДР. «В частном порядке американские чиновники... говорят, что Вашингтон практически ничего не может сделать, чтобы помешать расцвету альянса между Москвой и Пхеньяном, если не считать прямых военных действий, которые не рассматриваются», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
Чиновники США признали, что почти не смогли замедлить ядерную и ракетную программы КНДР. Кроме того, указывается, что санкции «не работают против Северной Кореи так, как против других стран». Как отметили в Вашингтоне, против КНДР ввели уже столько санкций, что «дополнительные санкции мало что могут сделать». При этом Пхеньян так и не ответил на предложения администрации президента США Джо Байдена о начале диалога, передает ТАСС.
В июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.