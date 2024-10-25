  • Новость часаРоссия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
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    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    11 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    8 комментариев
    25 октября 2024, 22:58 • Новости дня

    Захарова указала на бессрочный характер договора между Россией и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Договор является бессрочным», – приводятся слова Захаровой на сайте министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сообщала, что договор носит оборонительный характер и не угрожает третьим странам, а его целью является поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков пояснил, что положение о взаимной военной помощи в договоре между Россией и КНДР будет задействовано лишь в случае агрессии против одной из сторон.

    24 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    Путин ответил на вопрос иностранного журналиста о военных КНДР
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ответ на вопрос о северокорейских военных на территории РФ напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    «Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой: как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в договоре есть статья под номером 4. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», – сказал президент.

    Так он прокомментировал вопрос журналиста  Кира Симмонса из NBC News. «Господин президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают и разве это не является серьезной эскалацией войны на Украине?» – спросил тот российского президента. 

    «Снимки – вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», – ответил Путин.

    Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

    По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны». «Таким образом, содержание упомянутой статьи явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии», – приводит слова дипломата ТАСС.


    Коментарии (19)
    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

    Коментарии (7)
    25 октября 2024, 22:45 • Видео
    Британию вовремя унизили

    Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 11:06 • Новости дня
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию

    Южнокорейская разведка сообщила о прибытии 1,5 тыс. северокорейских военных в Россию

    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Северная Корея направила около 1,500 военнослужащих спецназа на обучение в восточную Россию, что свидетельствует о наращивании военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами в контексте конфликта на Украине, пишет американская The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея отправила в Россию около 1,5 тыс. спецназовцев для участия в тренировках. Информацию предоставила основная разведывательная служба Южной Кореи. По мнению американского издания, это происходит на фоне усиления военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном и другими партнерами, такими как Иран, в поддержку военных действий на Украине.

    По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, российские военно-морские суда переправили северокорейских военнослужащих в Россию в этом месяце. В ближайшем будущем Пхеньян планирует отправить до 12 тыс. солдат для оказания помощи Москве. Этот шаг подтверждает стремление России наладить более тесное взаимодействие с Северной Кореей в рамках своей международной политики, пишет WSJ.

    Кроме того, источники WSJ подчеркивают, что подобное сотрудничество может сигнализировать о намерении России расширить свои военные возможности и укрепить альянсы на международной арене. Это также свидетельствует о стратегической важности восточных регионов России в контексте глобальных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Владимир Скачко заявил, что Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Представитель КНДР при ООН опроверг обвинения Южной Кореи и Украины в отправке солдат, назвав их слухами. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские военные не могут подтвердить заявления киевского режима о присутствии войск КНДР на Украине. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон сравнила поведение Южной Кореи и Украины с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР.

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    25 октября 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине

    Политолог объяснил «взрывную» реакцию Запада на слова Путина о военных КНДР

    Политолог: Запад не понял иронию Путина о северокорейских войсках на Украине
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе не поняли иронии президента России и всерьез стали анализировать сюжет с северокорейскими войсками на Украине. У подобной реакции в СМИ есть несколько объяснений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Путин иронично ответил на вопрос про якобы наличие военных КНДР в зоне СВО.

    «Реакция Путина на вопрос о спутниковых снимках – чистейший троллинг, если выражаться молодежным сленгом. Представителям западных СМИ нужно было весело посмеяться, но они не поняли иронии и решили заняться «серьезной аналитикой». Президент России запустил волну, которая сейчас наблюдается в зарубежной прессе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Госдума ранее ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве с КНДР, однако документ еще не имплементирован, о чем также говорил Путин. При этом южнокорейская и украинская разведки на протяжении последних недель продолжают утверждать, что в зоне спецоперации якобы находятся северокорейские военные. «Для Украины эта история – возможность привлечь к себе внимание, добавить драматизма в оценку ситуации другими странами. Кроме того, Киев использует этот сюжет как один из фронтов информационной войны», – уточнил собеседник.

    Мотивы Южной Кореи немного сложнее, добавил Ткаченко. Он напомнил, что Сеул присоединился к минимальному набору антироссийских санкций, продолжает закупать СПГ и другие ресурсы у России. «Но постепенно Южная Корея переходит из разряда латентных в лагерь откровенных противников Москвы. Южнокорейская сторона тоже использует сюжет с военными КНДР как элемент информационной войны с нами, причем с явным намерением поднять градус конфликта и обозначить свою враждебность», – рассуждает эксперт.

    При этом взрывная реакция СМИ на слова Путина о военных КНДР вполне объяснима. Ткаченко выдвигает несколько предположений. «Во-первых, на Западе, возможно, таким образом хотят оправдать военное поражение Украины. Сейчас нет такого выпуска ведущих ежедневных газет, где бы не констатировался тот факт, что украинская оборона трещит по швам и может посыпаться полностью», – указал он.

    «Во-вторых, муссирование в Европе и США слухов о северокорейцах в СВО призвано повлиять на законодателей, чтобы те выделяли больше денег, а также на граждан, чтобы они одобряли более деструктивную и агрессивную политику своих правительств», – продолжил политолог.

    «В-третьих, Запад может готовить объяснение своему отступлению с Украины, неудачам на Ближнем Востоке и оборонительную тактику Южной Кореи и Филиппин в конфликте на Дальнем Востоке», – допускает спикер. Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в сюжет с военными КНДР пытаются включить третью сторону – Китай. Он указал, что британские СМИ пишут об опасениях Пекина по поводу повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в северном треугольнике против южного треугольника – Южной Кореи, Японии и США.

    «КНР вплетают в эту историю исключительно для того, чтобы найти трещины в российско-китайском партнерстве. Исторически Центральная Азия считалась проблемной зоной в отношениях Москвы и Пекина, но мы, по-моему, очень хорошо «расходимся бортами» с Китаем в этом регионе», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, отвечая на вопрос про сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, иронично назвал спутниковые снимки, якобы свидетельствующие о присутствии северокорейских солдат в России, «серьезной вещью». При этом отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.

    Российский лидер напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи, был ратифицирован. «Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи № 4 этого договора», – сказал Путин.

    В МИД России указали, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений. По словам замминистра иностранных дел России Андрея Руденко, статья 4 договора предусматривает оказание взаимной военной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательствам Российской Федерации и КНДР «в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства, оказавшись в состоянии войны».

    Об отправке северокорейских войск в Россию ранее сообщили в украинской и южнокорейской разведках. По их данным, переброшены могли быть несколько тысяч человек из потенциальных 10-12 тысяч. И Москва, и Пхеньян эти данные отвергали. Но ирония Владимира Путина, по всей видимости, заставила западных аналитиков уверовать в фейк, созданный Киевом и Сеулом.

    Так, британские СМИ почувствовали «беспокойство» Китая по поводу предполагаемой отправки северокорейских солдат в Россию для участия в конфликте на Украине. Как сообщает газета Financial Times, Пекин выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

    По информации газеты, северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

    Журналистка Ольга Скабеева в ходе интервью с Владимиром Путиным рассказала, что заявление последнего о Северной Корее якобы вызвало «взрыв» реакции на Западе и в Киеве. «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – пошутил президент.

    Напомним, политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил слухи о северокорейских военных на Украине. По его мнению, Киев таким образом пытается масштабировать украинский конфликт.

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    25 октября 2024, 11:21 • Новости дня
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    Financial Times: Северокорейские войска в России встревожили Китай
    @ TINGSHU WANG/POOL/EPA/ТАСС

    Британские СМИ почувствовали беспокойство Китая по поводу предполагаемой отправки 12 тыс. северокорейских солдат в Россию для участия в конфликте на Украине, что может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и усилить влияние США и их союзников в регионе.

    Как сообщает британская газета Financial Times, Китай выразил недовольство из-за якобы отправки Северной Кореей войск в Россию для поддержки борьбы с Украиной. Президент Китая Си Цзиньпин в письме, адресованном Ким Чен Ыну, не упомянул КНДР как «дружественное соседнее государство», что расценено изданием как сигнал нарастающего недовольства.

    По данным западных союзников, пишет FT, Северная Корея направила более 12 тыс. солдат, замаскированных под представителей этнических меньшинств из Сибири, для участия в боевых действиях на стороне России. Эксперты отмечают, что это только усилит беспокойство Китая в связи с военными связями его соседа.

    Северокорейские войска в России воспринимаются как угроза балансу сил на Корейском полуострове, что может побудить США, Японию и Южную Корею укрепить свои военные альянсы в Восточной Азии. Китай опасается повторения холодной войны, когда СССР, КНДР и КНР были в «северном треугольнике» против «южного треугольника» Южной Кореи, Японии и США.

    Аналитики отмечают, что Россия и Северная Корея заключили стратегическое партнерство, включая взаимопомощь в случае агрессии, что вызывает глубокую озабоченность Китая. Кроме того, Пекин опасается возможной эскалации конфликта, в который может быть вовлечен сам Китай.

    Эксперты также выражают обеспокоенность по поводу передачи Россией военных технологий Северной Корее, что может ускорить гонку вооружений в регионе. Однако некоторые аналитики считают, что Москва не будет ставить отношения с КНДР выше, чем с Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Financial Times сообщила, что сотни северокорейских солдат прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке для помощи в возвращении контроля над Курской областью. Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США на заявления о присутствии военных из КНДР в России и выразил надежду, что «осколки» этой реакции «там и осели».

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    25 октября 2024, 16:55 • Новости дня
    Рябков разъяснил действие пункта о военной помощи договора между Россией и КНДР
    Рябков разъяснил действие пункта о военной помощи договора между Россией и КНДР
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР будет задействовано только в случае в случае агрессии против одной из сторон, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Он отметил, что положения этого договора являются важным сигналом сдерживания, сообщает ТАСС. «В договоре все сказано. Параметры взаимной помощи сверх того, что в нем написано, не являются предметом публичных дискуссий», – заявил Рябков.

    «Только в случае агрессии против кого-либо из участников этого договора положение о военной помощи задействуется. То есть, если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу», – пояснил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян самостоятельно решат, нужно ли применять статью договора о военной помощи, а также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.

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    25 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    КНДР заявила, что отправка войск в Россию соответствовала бы международному праву
    КНДР заявила, что отправка войск в Россию соответствовала бы международному праву
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка военных КНДР в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву, заявил заместитель министра иностранных дел страны Ким Чон Гю.

    «Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало международному праву», – сказал замминистра, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о праве Москвы и Пхеньяна самостоятельно определять, нужно ли применять статью договора о военной помощи. Президент также подчеркнул, что Россия и Северная Корея имеют суверенное право определять формат сотрудничества, включая учения и подготовку.

    Путин напомнил, что статья о стратегическом партнерстве с КНДР еще не была имплементирована.

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    25 октября 2024, 20:16 • Новости дня
    Захарова раскрыла характер договора между Россией и КНДР

    Захарова: Договор России и КНДР направлен на оборону и не угрожает третьим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер и не угрожает третьим странам, его цель – поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она отметила, что документ является результатом выхода двусторонних отношений на высокий уровень и сдвигов в геополитической обстановке, требующих обновления правовых основ для взаимодействия, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, договор содержит принципы углубления партнерства и стратегической кооперации, что способствует строительству справедливой международной системы. Он направлен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

    Проект федерального закона о ратификации договора был рассмотрен в Госдуме 23 октября, а на следующий день он был ратифицирован. Следующий шаг – рассмотрение в Совете Федерации, которое должно пройти в первой половине ноября, если не возникнут возражения. После этого документ будет направлен на подписание президенту России Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что положение о взаимной военной помощи договора России и КНДР будет задействовано только в случае агрессии против одной из сторон.

    Коментарии (0)
    24 октября 2024, 10:55 • Новости дня
    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР
    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон и взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и информационной безопасностью.

    Документ предусматривает обязательства сторон оказывать друг другу военную и иную помощь в случае вооруженного нападения. Партнерство основано на принципах суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела, передает ТАСС.

    В случае угрозы вооруженной агрессии стороны обязаны незамедлительно координировать действия через двусторонние консультации. В случае войны другая сторона обязана оказать военную поддержку в соответствии с Уставом ООН и национальным законодательством.

    Кроме того, стороны обязуются не заключать соглашения с третьими государствами, направленные против друг друга, и не предоставлять свою территорию для таких действий. Договор также включает взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и информационной безопасностью.

    Комитет Госдумы по международным делам отметил, что договор отвечает интересам России и способствует развитию сотрудничества с КНДР, укрепляя исторические связи и боевое братство.

    Замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР имеет оборонительный характер и предусматривает оказание взаимной военной помощи, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что договор отражает переосмысление Москвой и Пхеньяном подходов к обеспечению безопасности в условиях мировых и региональных тенденций.

    По его словам, обновление договорно-правовой базы является законной мерой для противодействия угрозам со стороны коллективного Запада во главе с США, но документ не направлен против третьих стран и нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

    Руденко добавил, что этот документ выводит отношения России и КНДР на уровень союзничества, а также предусматривает военную помощь в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Ранее в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына, где Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года.

    Politico сообщила о признании чиновниками США неспособности Вашингтона помешать сотрудничеству России и КНДР.

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    25 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Оппозиция Южной Кореи раскритиковала призывы к ударам по России

    Южнокорейская оппозиция осудила депутатов правящей партии за призывы ударить по России

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейская оппозиция выразила недовольство заявлениями депутатов о координации с ВСУ для ударов по России, сообщило агентство Yonhap.

    Лидер Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен жестко раскритиковал такие призывы, напомнив о трагических событиях прошлого года, и призвал к благоразумию. Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация с национальной безопасностью требует осторожного подхода, а не провокаций. Председатель партии также обратился к правящей Гражданской силе с требованием принести извинения за провокационные высказывания, которые, по его мнению, усугубляют кризис, передает РИА «Новости».

    Недавние публикации в южнокорейских СМИ показали, что члены парламентского комитета по обороне обсуждали возможность ударов по северокорейским военным в Telegram.

    Депутат Хан Ги Хо подтвердил подлинность переписки и выразил мнение о необходимости переговоров с Украиной на эту тему. Однако представители администрации президента утверждают, что переписка не отражает официальной позиции правительства, а ответ был лишь формальной реакцией.

    Оппозиция потребовала от правительства исключить Хан Ги Хо из партии и уволить начальника управления национальной безопасности Син Вон Сика. Оппозиционные политики предупредили, что атака на северокорейских военных может расцениваться Пхеньяном как объявление войны.

    Представители оппозиции отметили, что главной задачей южнокорейских вооруженных сил является защита своей территории, а не участие в международных конфликтах.

    СМИ писали, что Южная Корея начала рассматривать возможность отправки военных и разведчиков на Украину в ответ на слухи о намерениях России якобы использовать помощь северокорейских войск.

    Financial Times сообщила, что сотни северокорейских солдат прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке для помощи в возвращении контроля над Курской областью.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США на заявления о присутствии военных из КНДР в России и выразил надежду, что «осколки» этой реакции «там и осели».

    Владимир Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

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    23 октября 2024, 20:28 • Новости дня
    МИД опроверг отправку военных из КНДР в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Взаимодействие России и Северной Кореи в военной сфере полностью соответствует международному праву, сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что сообщения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой». Она выразила недоумение, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж вокруг этих слухов, и подчеркнула, что российское сотрудничество с КНДР никоим образом не наносит вреда Южной Корее.

    Она отметила, что отследив цепочку событий, можно установить, кто инициировал эти слухи. «Ведь первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея», – пояснила Захарова. По ее мнению, это может быть связано с тем, что Киев уже два года просит Сеул передать ему летальное оружие.

    Ранее Wall Street Journal заявила, что КНДР якобы направила около 1500 военнослужащих спецназа на обучение в Россию.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Южная Корея и Украина заранее готовят почву для появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ. Между тем представитель КНДР при ООН опроверг обвинения в отправке солдат в Россию.

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    24 октября 2024, 13:01 • Новости дня
    Fоx: США могут ввести санкции против России из-за «прибытия» военных КНДР

    Fоx: США могут ввести санкции против России из-за «прибытия» северокорейских военных

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Джо Байдена изучает возможность новых санкций против России после сообщений о якобы прибытии 3 тыс. северокорейских военных в страну, сообщает канал Fox News.

    По данным телеканала, администрация президента США рассматривает введение дополнительных санкций против России, передает РИА «Новости».

    Это связано с утверждениями о якобы прибытии в страну северокорейских военных.

    В настоящий момент власти США обсуждают планируемые действия с союзниками и партнерами. Окончательных решений пока не принято.

    Напомним, Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные представители Северной Кореи отвергли обвинения в отправке военных в Россию, назвав их слухами. Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке северокорейских военных в Россию не соответствует действительности.

    Тем временем сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон обвинила Южную Корею и Украину в подражании США, назвав их поведение похожим на «невоспитанных собак».

    Эксперт газеты ВЗГЛЯД Владимир Скачко отметил, что Владимир Зеленский пытается масштабировать украинский конфликт, заявляя о войне с Россией, Ираном и КНДР, чтобы показать Украину как угнетаемую страну, нуждающуюся в помощи.

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    24 октября 2024, 11:17 • Новости дня
    МИД России заявил об отсутствии «тайных пунктов» в договоре с КНДР

    Замглавы МИД России Руденко заявил об отсутствии секретных пунктов в договоре с КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    Руденко опроверг утверждения западных СМИ о наличии секретных пунктов в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

    Он заявил, что договор открыт и будет опубликован, все условия изложены четко и ясно, передает ТАСС.

    «Время тайных договоров ушло», – сообщил Руденко.

    По его словам, договор поднимает уровень отношений между Россией и КНДР до уровня союзничества и направлен на углубление партнерства и стратегического взаимодействия по приоритетным направлениям для обеих стран. Он имеет оборонительный характер и не угрожает безопасности третьих стран.

    Дипломат отметил, что особое внимание уделено статье 4 договора, которая предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Эта статья соответствует статье 51 Устава ООН и законодательствам России и КНДР, что свидетельствует о мирной направленности договора и его цели поддерживать стабильность в регионе Северо-Восточной Азии.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына, где Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    25 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию

    Песков прокомментировал возможность нового визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году

    Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность нового визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, заявил, что обмен визитами между Россией и КНДР является нормальной практикой для близких соседей.

    Песков прокомментировал публикации в социальных сетях о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, передает ТАСС. Он отметил, что Россия и КНДР, как близкие соседи, постоянно обмениваются визитами, поддерживая активные связи в различных сферах.

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул значимость регулярных обменов визитами на высоком и высшем уровне между двумя странами.

    «Корейская Народно-Демократическая Республика – это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях», – заявил представитель Кремля.

    Владимир Путин последний раз виделся с Ким Чен Ыном в июне во время визита в Пхеньян. В сентябре 2023 года лидер КНДР приезжал в Россию для переговоров с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в апреле 2019 года, когда он встретился с президентом Путиным во Владивостоке.

    Напомним, на этой неделе Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон и взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и информационной безопасностью. Договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

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    25 октября 2024, 12:02 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия и КНДР сами решат вопрос о военной помощи

    Путин заявил, что Россия и КНДР сами решат вопрос военной помощи в рамках договора

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян самостоятельно решат, нужно ли применять статью договора о военной помощи, подчеркивая суверенное право стран определять формат сотрудничества, включая учения и подготовку.

    Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» обсудил с Ольгой Скабеевой вопрос о применении статьи договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, касающейся военной помощи. Как передает ТАСС, глава государства подчеркнул, что это решение будет приниматься суверенно Москвой и Пхеньяном.

    Путин отметил, что речь идет о четвертой статье договора, и добавил: «Статья четвертая есть. Как мы поступим с этой статьей – это еще вопрос. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями». По его словам, решение будет принято совместно, когда это станет необходимым.

    Российский лидер также подчеркнул, что это суверенное дело каждой из стран: «Будем мы применять что-то, не будем, где, как, нужно ли нам это или мы будем заниматься, допустим, только проведением учений, подготовкой, передачей опыта – это наше дело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована. Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.

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