Глава МИД КНДР прибыла во Владивосток перед визитом в Москву

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла во Владивосток и отправится в Москву для стратегического диалога

Tекст: Мария Иванова

Цой Сон Хи прибыла во Владивосток, сообщает ТАСС. Дипломатический источник подтвердил ее визит, отметив, что уже в среду она отправится в Москву. «Сейчас она находится во Владивостоке, а завтра будет в Москве», – сказал источник агентства.

Ранее российское посольство в Пхеньяне заявило о начале визита Цой Сон Хи в Россию. Визит проходит в рамках стратегического диалога, активизация которого была согласована лидерами России и Северной Кореи Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в ходе визита президента России в Пхеньян в июне этого года.

Цель визита заключается в укреплении двусторонних отношений и обсуждении актуальных международных вопросов, что подчеркивает растущую значимость стратегического диалога между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заключенный на прошлой неделе договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным. Положение о взаимной военной помощи договора будет задействовано только в случае агрессии против одной из сторон, пояснял замглавы МИД России Сергей Рябков.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян самостоятельно решат, нужно ли применять статью договора о военной помощи.



