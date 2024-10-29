Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Глава МИД КНДР прибыла во Владивосток перед визитом в Москву
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла во Владивосток и отправится в Москву для стратегического диалога
Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи прибыла во Владивосток и в среду направится в Москву для участия в стратегическом диалоге между Россией и КНДР, организованном по договоренности лидеров двух стран.
Цой Сон Хи прибыла во Владивосток, сообщает ТАСС. Дипломатический источник подтвердил ее визит, отметив, что уже в среду она отправится в Москву. «Сейчас она находится во Владивостоке, а завтра будет в Москве», – сказал источник агентства.
Ранее российское посольство в Пхеньяне заявило о начале визита Цой Сон Хи в Россию. Визит проходит в рамках стратегического диалога, активизация которого была согласована лидерами России и Северной Кореи Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в ходе визита президента России в Пхеньян в июне этого года.
Цель визита заключается в укреплении двусторонних отношений и обсуждении актуальных международных вопросов, что подчеркивает растущую значимость стратегического диалога между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заключенный на прошлой неделе договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным. Положение о взаимной военной помощи договора будет задействовано только в случае агрессии против одной из сторон, пояснял замглавы МИД России Сергей Рябков.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян самостоятельно решат, нужно ли применять статью договора о военной помощи.