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    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

    2 комментария
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 12:34 • Новости дня

    Лавров заявил о стабилизирующей роли договора с КНДР

    Лавров: Договор России и КНДР укрепит стратегическое партнерство и стабилизирует Евразию

    Лавров заявил о стабилизирующей роли договора с КНДР
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР призван укрепить отношения и стабилизировать ситуацию в Евразии, заявил Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

    По словам Лаврова, этот договор закладывает прочный фундамент для углубления отношений между Россией и Северной Кореей во всех сферах. Он подчеркнул, что соглашение призвано сыграть стабилизирующую роль не только в Северо-Восточной Азии, но и на всем Евразийском континенте, передает ТАСС.

    Лавров также отметил, что тесные контакты между военными двух стран и службами безопасности позволяют решать практические задачи по обеспечению безопасности. Он подчеркнул, что такое взаимодействие способствует решению значимых вопросов для безопасности граждан России и КНДР.

    Переговоры между Лавровым и министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прошли в конструктивной атмосфере, стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества. В ходе встречи поднимались вопросы, касающиеся стратегического взаимодействия в условиях текущей международной обстановки.

    Ранее Лавров отметил на открытии переговоров с главой МИД КНДР, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря усилиям лидеров обеих стран.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях и не должен никого ни пугать, ни заботить.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным.

    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

    Коментарии (7)
    31 октября 2024, 00:33 • Новости дня
    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию

    Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен не увидел угрозы войны в случае отправки военных КНДР в Россию

    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если КНДР отправит военных в Россию, это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

    «Я не думаю, что отправка военных КНДР в Россию обязательно приведет к изменению рисков возникновения войны на Корейском полуострове», – приводит слова министра ТАСС.

    Тем не менее, сказал он, этот шаг может усилить угрозы в области безопасности. Ким Ен Хен также выразил озабоченность, что КНДР может попросить Россию предоставить передовые военные технологии в сферах тактического ядерного оружия, МБР и спутников.

    Он считает, что сотрудничество России и КНДР может привести к обновлению военной техники в арсенале Пхеньяна. «Я думаю, что такие изменения в технологическом уровне КНДР могут привести к росту угроз в сфере безопасности», – добавил он. Министр отметил, что укрепление союза с США и трехстороннего сотрудничества с Токио и Вашингтоном поможет Сеулу справиться с потенциальными угрозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская оппозиция выступала с критикой инициатив правительства, связанных с отправкой специалистов на Украину для изучения действий Корейской народной армии, которая якобы направляет военных в Россию. Южнокорейская оппозиция указывая, что это может привести к военному конфликту с КНДР на самом полуострове.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    Коментарии (6)
    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину

    Военный эксперт Леонков: В ВСУ могут появиться крупные соединения из иностранных военных

    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У ВСУ почти выбито среднее командное звено. Восполнить эти потери, назначая командиром кого попало, – плохая практика. На помощь Украине, нуждающейся в опытных офицерах, приходят иностранные специалисты, которых вовлекают в конфликт под видом ответа на действия КНДР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине.

    «Страны Запада и Украина продолжают разыгрывать северокорейскую карту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал, что этот сюжет получил «новое дыхание» после того, как Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. «Дело дошло до того, что в Совбезе ООН звучит откровенная ложь, будто Россия слаба и без КНДР не может сделать ни шага», – возмутился собеседник.

    Однако на фоне «истерики» Запада выделяется заявление главы Пентагона о возможной отправке военных на Украину другими странами в ответ на действия КНДР, обратил внимание эксперт. Он напомнил, что наемники воюют на стороне украинской армии уже давно. Однако, как считает спикер, сейчас речь может идти о появлении в составе ВСУ крупных соединений из легионеров под командованием иностранных офицеров.

    «Важно понимать, что во время боевых действий практически полностью было выбито среднее командное звено противника – это младшие офицеры и сержантский состав. Восполнить эти потери, просто рекрутируя всех подряд и назначая командиром кого попало, – плохая практика. На поле боя она ведет к тому, что любое подразделение, сформированное по такому принципу, обречено на уничтожение», – уточнил спикер.

    На помощь отправят иностранных специалистов. Причем Вашингтоном заготовлено и объяснение их присутствия в рядах ВСУ – это якобы ответ на действия КНДР. По мнению военного эксперта, в состав соединений из легионеров могут входить представители бандформирований из Колумбии, боевики из террористических группировок, в том числе ближневосточных и африканских. Кроме того, речь может идти о военных из Южной Кореи, Японии и, возможно, Филиппин – на эти страны, как отмечает собеседник, Вашингтон может надавить.

    Что касается войск НАТО, то они вряд ли официально вступят в украинский конфликт. Но у них есть лазейка. «Кадровые офицеры стран Североатлантического альянса чудесным образом всегда оказываются в запасе аккурат накануне поездки на Украину», – заметил Леонков. На этом фоне он напомнил о недавней вылазке в Брянскую область украинской диверсионной группы, в составе которой был в том числе американский военный с большим боевым опытом.

    Собеседник не исключает, что среди задач соединения будет как раз проведение диверсионных операций. «Их могут также задействовать для обслуживания и эксплуатации дорогостоящей и сложной военной техники, которая поставлялась на Украину. Я имею в виду комплексы противовоздушной обороны, станции контрбатарейной борьбы, комплексы РЭБ и так далее», – добавил эксперт.

    На поле боя – по сравнению с насильно мобилизованными украинцами – соединения из легионеров будут эффективнее, отметил спикер. «Но нужно понимать: на Украину не захотят ехать серьезные военные из стран НАТО. Они понимают, что такое боевые действия, а украинский конфликт – вовсе не сафари. К тому же события в Курской области показывают, что те, кто все же вступил в ряды ВСУ, оказались не такими уж суперспециалистами, какими их представляла украинская пропаганда», – заключил Леонков.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад разыгрывает спектакль, говоря о переброске на украинский фронт военнослужащих Северной Кореи, и таким образом пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине. Дипломат подчеркнул, что сейчас невозможно скрыть появление специалистов стран Североатлантического альянса в зоне конфликта.

    «Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», – сказал российский постпред на заседания Совбеза. Небензя также обратился к своему американскому коллеге при организации с вопросом, почему помогать Украине можно, а России – нет. Дипломат в этой связи отметил, что Вашингтон пытается навязать мировому сообществу «гнилую логику» о недопустимости поддержки Москвы.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    На фоне слухов о якобы участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте США не исключили отправки другими странами военных на Украину. Журналисты спросили главу Пентагона Ллойда Остина, могут ли третьи страны отправить своих военных на поддержку Украины. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», –  ответил он.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее утверждал, что Северная Корея отправила военнослужащих в Курскую область. Пентагон оценивал численность якобы переброшенных в Россию северокорейских солдат в 10 тысяч.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

    Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, напомнил о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном и ст. 4. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул президент.

    Коментарии (15)
    31 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    США не исключили отправки другими странами военных на Украину

    Глава Пентагона Остин не исключил отправки другими странами военных на Украину в случае появления войск КНДР в зоне СВО

    США не исключили отправки другими странами военных на Украину
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остина спросили, могут ли другие страны отправить своих военных на поддержку Украины в ответ на действия Северной Кореи. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – приводит ответ главы Пентагона РИА «Новости».

    Остин подчеркнул, что не желает спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать в будущем. Он признал, что США не в состоянии препятствовать присутствию северокорейских военных в зоне СВО, несмотря на усилия Запада по предотвращению этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Остин также заявил, что вооруженные силы Украины могут использовать западное оружие против военных из КНДР, если те будут участвовать в боях вместе с российскими войсками.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

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    30 октября 2024, 23:21 • Новости дня
    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР

    Глава Пентагона Остин заявил о праве ВСУ использовать американское оружие против военных из КНДР

    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если военные из КНДР будут участвовать в боях вместе с российскими войсками, у вооруженных сил Украины есть право использовать против них западное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Как отметил шеф Пентагона, у США есть основания полагать, что оружие, переданное Украине, задействуют против военных из Северной Кореи. Он также предупредил Пхеньян о «последствиях» в случае отправки военнослужащих в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    Коментарии (15)
    1 ноября 2024, 01:07 • Новости дня
    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Блинкен заявил о возможном участии войск Северной Кореи в боях против ВСУ

    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном использовании российскими властями военнослужащих Северной Кореи в боях против Украины, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, на территории России в настоящее время находятся около 10 тыс. военнослужащих КНДР, из которых восемь тыс. размещены в Курской области. Однако Блинкен не предоставил доказательств своим утверждениям, отметив лишь, что участие северокорейских войск в боевых действиях может произойти в ближайшие дни.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если северокорейские войска будут вовлечены в конфликты против Украины, они станут законной целью для Вооруженных сил Украины. Эти заявления вызвали широкий резонанс, однако официальные представители России пока не прокомментировали эту информацию.

    Напомним, 25 октября замглавы МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военных в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву. Примерно за день до этого зарубежные СМИ сообщили, что северокорейские войска помогут России освободить Курскую область.

    Коментарии (9)
    31 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты
    КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как отметило ЦТАК, Северная Корея осуществила «очень важное испытание», в ходе которого был «обновлен рекорд мощности стратегических ракет», передает ТАСС.

    Ким Чен Ын в своей речи назвал пуск МБР «справедливой и полностью легитимной военной мерой». Он подчеркнул «решимость» КНДР ответить «врагам, которые угрожали безопасности» страны и обостряли обстановку в регионе.

    «Заверяю, что КНДР ни в коем случае не изменит курс на укрепление ядерных вооруженных сил», – сказал он, подчеркнув, что запуск произведен в рамках укрепления стратегических наступательных сил.

    Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что «опасные происки врагов» направлены на усиление укрепления их ядерного альянса. В связи с этим он подчеркнул необходимость развивать северокорейские ядерные силы.

    Напомним, Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея и министр обороны Японии Гэн Накатани сообщали, что Северная Корея запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету. Накатани сообщил, что «время полета составило 86 минут» – максимальное за все время испытаний ракет КНДР.

    Коментарии (5)
    1 ноября 2024, 11:19 • Новости дня
    Лавров встретил главу МИД КНДР на вокзале в Москве

    Лавров встретил главу МИД КНДР Цой Сон Хи на Ярославском вокзале в Москве

    Лавров встретил главу МИД КНДР на вокзале в Москве
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Сергей Лавров встретил главу МИД КНДР в Москве букетом цветов, начав встречу на Ярославском вокзале, где установлена мемориальная доска в честь визита Ким Ир Сена в 1949 году.

    Переговоры между министрами иностранных дел России и Северной Кореи пройдут в пятницу в Москве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Российский министр Сергей Лавров приветствовал коллегу букетом цветов.

    Встреча началась на Ярославском вокзале, где была открыта мемориальная доска, посвященная визиту в СССР в 1949 году Ким Ир Сена, который также остановился в Москве.

    После церемонии открытия доски переговоры продолжатся в особняке Министерства иностранных дел России. Обсуждаемые темы пока не раскрываются.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал запросы о визите главы МИД КНДР Цой Сон Хи в российский МИД, не раскрыв деталей. При этом Песков сообщил, что в графике Владимира Путина отсутствует встреча с главой МИД КНДР.

    Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи прибыла во Владивосток в среду.

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    31 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету
    КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету
    @ Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северная Корея запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету, сообщили Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея и министр обороны Японии Гэн Накатани.

    «Северокорейская ракета, как кажется, представляет из себя межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную по крутой траектории», – сообщил КНШ ВС Южной Кореи.

    Как сообщило японское минобороны, запуск был совершен в направлении Японского моря. По предварительным оценкам, ракета упала в 300 км к западу от острова Окусири, который находится вблизи Хоккайдо. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает ТАСС.

    Накатани сообщил, что «время полета составило 86 минут» – максимальное за все время испытаний ракет КНДР. «Высота полета также, как оценивается, превысила 7 тыс. км, что отличается от того, что было раньше», – сказал он.

    Япония также считает, что ракета была межконтинентальной. «Однако относительного того, была ли она нового типа, мы продолжаем анализ», – заявил министр.

    В сентябре КНДР произвела запуски нескольких баллистических ракет.

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    1 ноября 2024, 12:27 • Новости дня
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Северная Корея уверена в победе России в военном конфликте, Пхеньян готов «твердо стоять рядом с российскими товарищами», заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По ее словам, руководство КНДР не сомневается в победе российской армии, передает ТАСС.

    «Мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», – сказала она.

    Также глава ведомства подчеркнула, что Ким Чен Ын с самого начала конфликта дал указание на мощную поддержку и помощь России и ее народу, «ни на кого не оглядываясь».

    По словам министра, Пхеньян рассматривает текущую международную обстановку как требующую усовершенствования готовности к ответному ядерному удару.

    Цой Сон Хи заверила, что страна не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил, несмотря на внешнее давление. КНДР продолжит развивать свои оборонные возможности в целях обеспечения собственной безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря усилиям президентов обеих стран.

    Коментарии (7)
    1 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    FT: Южная Корея может вооружить Украину в случае ввода войск КНДР

    FT: Южная Корея может вооружить Украину в случае ввода войск КНДР в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Южная Корея рассматривает возможность прямой передачи вооружений Украине в ответ на ввод войск Северной Кореи в Курскую область России, пишет The Financial Times.

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассматривает возможность передачи вооружений Украине в ответ на размещение Северной Кореей войск на российской территории. По оценкам американских чиновников, в Курской области может находиться до 8 тыс. северокорейских солдат. Этот шаг Пхеньяна вызывает беспокойство в Сеуле, так как может предоставить северокорейским войскам ценный боевой опыт. Также существует опасение, что Россия может поделиться передовыми военными технологиями в обмен на поддержку КНДР, передает The Financial Times.

    Юн заявил, что не намерен «сидеть сложа руки» в ответ на действия Северной Кореи. Его администрация подтвердила намерение направить делегацию в Украину для наблюдения за северокорейскими войсками. Однако перспектива передачи вооружений Киеву вызвало ожесточенные споры в Южной Корее. Левое крыло оппозиции, обладающее большинством в парламенте, выступает против этого шага, утверждая, что это может втянуть страну в прокси-войну на стороне Украины.

    Эксперты указывают, что Южная Корея обладает значительными запасами оружия благодаря мощной оборонной промышленности и многолетней подготовке к возможным боевым действиям на Корейском полуострове. Кроме того, южнокорейское оружие совместимо с тем, что уже используется Украиной. До сих пор Южная Корея ограничивалась лишь непрямой поддержкой, пополняя запасы 155-мм артиллерийских снарядов США, которые затем передаются Украине.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении отправить представителя в Сеул для обсуждения возможных поставок артиллерийских и противовоздушных систем. Однако Сеул до сих пор воздерживался от передачи Украине летального оружия, ссылаясь на ограничения в экспортной политике. Эксперты полагают, что Южная Корея может изменить свою позицию, если получит доказательства увеличения российской военной поддержки Северной Кореи.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, якобы находящихся в России, являются «грязными маневрами».

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

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    30 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Байден заявил о поддержке ударов ВСУ по военным КНДР на территории Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден заявил о поддержке ударов ВСУ по военным КНДР, если они появятся на территории Украины.

    Как следует из расшифровки разговора Байдена с журналистами, опубликованной на сайте Белого дома, американский президент ответил утвердительно на вопрос, стоит ли украинским силам наносить ответный удар, если северокорейские военные окажутся на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если они зайдут на территорию Украины, да», – сказал он.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

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    1 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    The New York Times: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО

    NYT: США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону СВО
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американские официальные лица обратились к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Северную Корею, чтобы предотвратить участие войск КНДР в боевых действиях на стороне России в зоне спецоперации на Украине, пишет The New York Times.

    Официальные лица США пытаются воздействовать на Китай, чтобы Пекин остановил отправку северокорейских войск, передает The New York Times.

    По данным газеты, Госдепартамент США недавно обсудил эту проблему с китайскими дипломатами, в частности, на этой неделе состоялась встреча с послом Се Фэном в Вашингтоне.

    Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал этот вопрос с украинским коллегой Андреем Ермаком, заявив, что северокорейские войска могут стать законными военными целями в случае их участия в боевых действиях. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь призвал американские агентства передать свои опасения Китаю, подчеркивая возможные последствия.

    В материале New York Times указано, что Китай проявляет обеспокоенность относительно участия Северной Кореи в войне на Украине из-за возможного вовлечения европейских стран в восточноазиатские дела.

    Как подчеркивает издание, американские официальные лица надеются, что Китай передаст свои опасения лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Более того, США активизировали дипломатические усилия с другими странами, включая Японию и Южную Корею, для выработки общей позиции по этой проблеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сближение России и Северной Кореи может вызывать недовольство Китая, который обеспокоен возможными провокациями КНДР в отношении Южной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    31 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Кремль призвал «не беспокоиться» о договоре между Россией и КНДР

    Песков: Договоренности России и КНДР не должны никого пугать

    Tекст: Вера Басилая

    Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что договоренности с КНДР не должны ни пугать, ни заботить другие государства, Россия остается приверженной своим интересам в укреплении сотрудничества с КНДР, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Россия продолжает придерживаться подписанного договора и стремится развивать отношения с КНДР во всех областях.

    «Это суверенное право и КНДР, и России – развивать отношения, будучи соседними государствами», – заявил Песков.

    Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи прибыла во Владивосток и для участия в стратегическом диалоге между Россией и КНДР в Москве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заключенный договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков пояснил, что положение о взаимной военной помощи в договоре между Россией и КНДР будет задействовано лишь в случае агрессии против одной из сторон.

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    30 октября 2024, 12:51 • Новости дня
    Песков не стал раскрывать детали визита главы МИД КНДР

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал запросы о визите главы МИД КНДР Цой Сон Хи в российский МИД, не раскрыв деталей.

    Песков переадресовал вопросы о деталях визита министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Россию в российский МИД, сообщает ТАСС.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила прибытие Цой Сон Хи в Москву для проведения переговоров, отметив, что визит был согласован в ходе российско-корейской встречи на высшем уровне в Пхеньяне в июне.

    Визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи стартовал 29 октября 2024 года, когда она прибыла во Владивосток. Ожидается, что 30 октября она отправится в Москву, где проведет стратегические консультации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина отсутствует встреча с главой МИД КНДР.

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