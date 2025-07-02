Кабмин Франции: Макрон хотел получить от Путина совет по Ирану

Tекст: Дарья Григоренко

Прима на брифинге, трансляцию которого вел Елисейский дворец, заявила, что разговор между Макроном и Путиным длился два часа – это был первый их контакт за долгое время, передает РИА «Новости».

«Президент рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. Это было довольно существенным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени и тут проговорили два часа, в особенности по вопросу Ирана и ДНЯО», – заявила Прима. Она подчеркнула, что Россия является одной из стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия.

Прима отметила, что Макрон хотел узнать мнение и получить совет Путина по ситуации вокруг Ирана и сохранения ДНЯО. По итогам беседы французский лидер заявил о своем оптимизме относительно позиции Путина, который, по словам Примы, выступил против выхода Ирана из договора.

Вопрос, связанный со спецоперацией на Украине, в ходе этой беседы обсуждался гораздо менее подробно. Прима добавила, что Макрон был «немного меньше» оптимистичен по украинской теме, чем по вопросу иранской ядерной программы.

Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

Как сообщил Le Parisien, телефонный разговор между Путиным и Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана.