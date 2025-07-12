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Саудовская Аравия выразила интерес к сборке Aurus на территории королевства
Королевство рассматривает возможность организации производства российских автомобилей Aurus на своей территории и намерено привлекать новые бренды, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.
«Мы будем приветствовать любые производства, которые захотят прийти. Мы будем производить более 300 тыс. автомобилей – это порядка 40% рынка. Поэтому мы приветствуем любой бренд, который придет, создаст свое производство и локализует его», – сказал министр в интервью ТАСС.
Он добавил, что развитие автомобилестроения важно для Саудовской Аравии, так как является частью промышленной стратегии.
«Я рад сообщить, что мы смогли превратиться из крупнейшей страны-импортера, не имеющей местного производства, в страну с четырьмя строящимися заводами», – уточнил Бандар аль-Хурейф.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с августа саудовская авиакомпания Flynas начнет выполнять четыре еженедельных рейса между Эр-Риядом и Москвой на самолетах Airbus A320 и A330.