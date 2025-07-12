Саудовская Аравия выразила интерес к сборке Aurus на территории королевства

Tекст: Ирма Каплан

«Мы будем приветствовать любые производства, которые захотят прийти. Мы будем производить более 300 тыс. автомобилей – это порядка 40% рынка. Поэтому мы приветствуем любой бренд, который придет, создаст свое производство и локализует его», – сказал министр в интервью ТАСС.

Он добавил, что развитие автомобилестроения важно для Саудовской Аравии, так как является частью промышленной стратегии.

«Я рад сообщить, что мы смогли превратиться из крупнейшей страны-импортера, не имеющей местного производства, в страну с четырьмя строящимися заводами», – уточнил Бандар аль-Хурейф.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с августа саудовская авиакомпания Flynas начнет выполнять четыре еженедельных рейса между Эр-Риядом и Москвой на самолетах Airbus A320 и A330.



