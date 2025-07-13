Китай и Россия обсудили будущее ШОС

Tекст: Ольга Иванова

Китай готов совместно с Россией определять направления будущего развития Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Сергеем Лавровым в Пекине.

Ван И заявил: «Шанхайская организация сотрудничества является важной площадкой для развития всестороннего стратегического сотрудничества, продвижения многосторонности, укрепления практического взаимодействия, а также укрепления солидарности Глобального Юга».

Глава МИД КНР напомнил, что сейчас КНР является страной-председателем ШОС. Он подчеркнул, что Пекин готов работать с Россией и другими странами-участниками по подготовке к саммиту в Тяньцзине, определению стратегических направлений развития и активизации сотрудничества по всем ключевым направлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел России и Китая подтвердили взаимную поддержку по основным вопросам. Стороны также обсудили возможные способы урегулирования украинского кризиса.