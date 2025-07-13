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В Мелитополе сбили беспилотник ВСУ
В небе над Мелитополем был сбит украинский беспилотник, атака не привела к жертвам или разрушениям.
Беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит над Мелитополем Запорожской области, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По словам Рогова, ни среди мирных жителей, ни среди военных пострадавших нет, также не зафиксированы разрушения. Он подчеркнул: «Беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем. Вражеская атака отражена». Других подробностей о типе аппарата или обстоятельствах инцидента не приводится.
Обстановка в городе остается стабильной, дополнительные угрозы безопасности не выявлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино в результате обстрела с применением БПЛА получили ранения пять человек, включая женщину и бойцов самообороны. Три жителя Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников со стороны ВСУ на муниципалитеты региона.