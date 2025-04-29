DPW: Каждый шестой немец живет за чертой бедности

DPW: За чертой бедности из-за инфляции в Германии оказались около 13 млн человек

Tекст: Ирма Каплан

Отчет Объединенного союза благотворительных организаций (DPW) показал, что с 2020 года средний доход людей, живущих за чертой бедности, вырос в номинальном выражении с 981 до 1099 евро. Однако из-за инфляции в 2,2% фактические цифры показывают снижение дохода с 981 до 921 евро, пишет газета Der Tagesspiegel.

«В результате примерно 13 млн человек относятся к числу людей, страдающих от бедности. Это примерно 15,5% населения, что на 1,1 процентного пункта больше, чем в 2024 году. Для людей с немецким гражданством этот показатель составляет 12,8%, а для людей без немецкого гражданства – 30%», – говорится в отчете.

Порог бедности в ФРГ составляет 1381 евро в месяц, самый высокий показатель в Бремене (25,9%) и Саксонии-Анхальт (22,3%), а самый низкий в Баден-Вюртемберге (13,2%) и Баварии (11,8%).

Таким образом, порог бедности для одиноких людей составляет 1381 евро в месяц, для семьи из четырех человек с двумя детьми в возрасте до 14 лет – 2900 евро.

В докладе отмечается, что более 12% людей, живущих за чертой бедности, не могут позволить себе оплачивать отопление, при этом среди бедноты в Германии только 11% не имеют работы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более трети немецких компаний намерены сократить рабочие места в этом году, согласно исследованию Института экономики Германии, в котором приняло участие более 2 тыс. компаний.