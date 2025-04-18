Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.5 комментариев
Более трети компаний Германии решили сократить рабочие места в этом году
Исследование IW раскрыло планы по сокращению рабочих мест в компаниях Германии
Более трети немецких компаний в намерены сократить рабочие места в этом году, согласно исследованию Института экономики Германии, в котором приняло участие более 2 тыс. компаний.
Более трети немецких компаний планируют сократить рабочие места в этом году, говорится в исследовании Института экономики Германии (IW) «Экономический обзор весна 2025: Восстановления не предвидится».
На основе данных более 2 тыс. компаний, эксперты IW отметили, что текущее состояние компаний в Германии в целом неудовлетворительное, 40% участников опроса заявили об ухудшении ситуации по сравнению с 2024 годом.
«Порядка 35% компаний ожидают сокращения рабочих мест в этом году по сравнению с 38% осенью 2024 года. Эти цифры свидетельствуют о том, что де-факто отрицательная тенденция занятости в Германии сохранится, но не так сильно, как опасались в конце прошлого года», – говорится в отчете экономистов.
Аналитики добавили, что ситуация с занятостью в целом негативная: в то время как почти 22% компаний сообщают о более высокой занятости, чем в 2024 году, почти 36% говорят о сокращении числа сотрудников.
Наиболее пессимистичные прогнозы – в строительной отрасли Германии, как и в промышленном секторе.
Легкий позитив отмечается только в инвестиционном секторе. Баланс положительных и отрицательных инвестиционных перспектив компаний существенно снизился с -17 процентных пунктов до -7 процентных пунктов.
«Это дает надежду на то, что острый инвестиционный кризис в Германии, возможно, постепенно прошел свою низшую точку», – отметил в отчете глава макроэкономического отдела Института экономики профессор Михаэль Гремлинг.
Он добавил, что правительству Германии придется предпринять определенные меры для обеспечения стабильности немецкому бизнесу с учетом нестабильности рынков из-за американских пошлин, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ударом по мировой экономике.
Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, победив на выборах, заявил о планах ослабить финансовые ограничения, установленные экс-канцлером Ангелой Меркель, чтобы увеличить расходы и укрепить экономику Германии.