Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине

Путин встретился с премьер-министром Пакистана Шарифом в Пекине
Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Встреча проходит в Пекине на фоне мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, куда оба лидера прибыли для участия в торжествах, передает ТАСС.
Накануне Путин и Шариф уже провели короткую беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Путин в ходе встречи заявил, что странам удалось «сдвинуть с мертвой точки» работу по некоторым направлениям.
В прошлом году Россия и Пакистан подписали первое в истории соглашение о бартерной торговле.
В июле Пакистан сообщил о планах построить сталелитейный завод с Россией.