Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине

Путин встретился с премьер-министром Пакистана Шарифом в Пекине

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча проходит в Пекине на фоне мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, куда оба лидера прибыли для участия в торжествах, передает ТАСС.

Накануне Путин и Шариф уже провели короткую беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Путин в ходе встречи заявил, что странам удалось «сдвинуть с мертвой точки» работу по некоторым направлениям.

В прошлом году Россия и Пакистан подписали первое в истории соглашение о бартерной торговле.

В июле Пакистан сообщил о планах построить сталелитейный завод с Россией.