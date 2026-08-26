Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек

Ratopati: Число жертв наводнения в непальском округе Расува достигло 157 человек

Tекст: Вера Басилая

Трагедия произошла в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая хлынул в русло Бхоте-Коши. В результате сильного наводнения в округе Расува погибли 157 человек, передает РИА «Новости». Еще 41 местный житель получил различные травмы.

«Число погибших в результате сильного наводнения в районе Расува достигло 157», – говорится в сообщении местной полиции. Ранее правоохранительные органы информировали лишь о 16 жертвах разбушевавшейся стихии.

Из-за серьезных разрушений и сохраняющейся опасности власти Непала объявили режим повышенной готовности. Особые меры безопасности введены для всех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.

Ранее число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек.

После масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.