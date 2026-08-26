  • Новость часаОбразовательное учреждение в Донецке получило повреждения в результате атаки ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зверства ТЦК пробуждают у Западной Украины инстинкт самосохранения
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    Очередь из 70 судов скопилась на Дунае в ожидании доступа в украинские порты
    В Москве раскрыли малоизвестные страницы работы разведчика Колосова в Италии
    МИД указал на сокращение возможностей дипломатического урегулирования на Украине
    При ударе ВСУ по Донецку ракетами Storm Shadow пострадали восемь человек
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    Рост численности снежных барсов зафиксирован в России
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    6 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    24 комментария
    26 августа 2026, 21:48 • Новости дня

    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек

    Ratopati: Число жертв наводнения в непальском округе Расува достигло 157 человек

    Число жертв наводнения в Непале достигло 157 человек
    @ Zhang Ping/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло 157, сообщает издание Ratopati.

    Трагедия произошла в среду утром, когда мощный поток воды со стороны Китая хлынул в русло Бхоте-Коши. В результате сильного наводнения в округе Расува погибли 157 человек, передает РИА «Новости». Еще 41 местный житель получил различные травмы.

    «Число погибших в результате сильного наводнения в районе Расува достигло 157», – говорится в сообщении местной полиции. Ранее правоохранительные органы информировали лишь о 16 жертвах разбушевавшейся стихии.

    Из-за серьезных разрушений и сохраняющейся опасности власти Непала объявили режим повышенной готовности. Особые меры безопасности введены для всех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки.

    Ранее число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 95 человек.

    После масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    26 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян

    Посольство: В зоне бедствия в Непале находились четыре россиянина

    Названо число находящихся в зоне бедствия в Непале россиян
    @ RSS/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По меньшей мере четыре гражданина России оказались в зоне сильного наводнения в Непале, сообщил советник-посланник российского диппредставительства Ринчен Ракшаев.

    По словам дипломата, в настоящее время установить с ними контакт не удается, передает ТАСС.

    «К сожалению, сведения, которыми располагает посольство России в Непале в связи с ситуацией вокруг паводка в реках Бхоте-Коши и Тришули, изменились. В зоне бедствия находилось по крайней мере четыре российских гражданина, с которыми сейчас утрачена связь», – сообщил Ракшаев.

    Напомним, масштабный паводок на севере Непала привел к гибели 95 человек.

    Местное управление по туризму заявило о пропаже без вести сотен иностранных граждан.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

    Комментарии (33)
    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    Власти Тайваня эвакуировали более 4 тыс. человек из-за разрушительных ливней

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 4 тыс. жителей покинули свои дома в южных районах Тайваня, пострадавших от мощных муссонных ливней.

    Основная эвакуация проходит в уездах Гаосюн и Пиндун, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Focus Taiwan.

    В горных районах объявлено 119 предупреждений об угрозе схода селевых потоков. Зафиксированы наводнения, разрушения дорожного полотна и как минимум один оползень, заблокировавший трассу в районе Тяньляо.

    По прогнозам Центрального метеорологического управления острова, сильные осадки продлятся еще более суток. После этого погода на юге может стабилизироваться, однако ливни грозят переместиться на север Тайваня. Ненастье обрушилось на юг и восток острова в минувшее воскресенье, парализовав работу госучреждений и школ в шести уездах.

    В прошлом месяце на Тайване из-за тайфуна «Бави» пострадали 135 человек.

    Осенью прошлого года власти острова эвакуировали почти пять тысяч жителей перед ударом супертайфуна «Фунг-Вонг».

    Летом 2025 года приближение тайфуна «Подул» вызвало массовую эвакуацию населения с юго-восточного побережья.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Борьбу с пожаром в горах под Ялтой продолжили шестые сутки подряд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В горно-лесной зоне Ялты шестой день пытаются ликвидировать масштабное возгорание, площадь которого достигла 50 гектаров, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    Возгорание началось 19 августа на площади 3,3 гектара, однако уже на третий день огонь охватил 50 гектаров территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Работа продолжается на шести боевых участках, работает оперативный штаб для контроля ситуации на месте, добавили в МЧС.

    Продолжается проливка лесной подстилки.

    Точная площадь пройденной огнем территории в настоящее время уточняется.

    Борьба со стихией осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Спасатели вынуждены прокладывать рукавные линии по скальному массиву и использовать ранцевые огнетушители.

    Сильный ветер и аномально жаркая погода также препятствуют быстрой ликвидации возгорания.

    В тушении принимают участие сотрудники МЧС, работники ялтинского горно-лесного заповедника «Заповедный Крым» и добровольцы. Сил и средств на месте происшествия достаточно, заверили в ведомстве.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар охватил 50 гектаров в Симферопольском районе Крыма.

    В прошлом году сухая трава загорелась на территории ялтинского природного заповедника.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Сербия поблагодарила Россию за быструю отправку Ил-76 для тушения лесных пожаров

    Вице-премьер Сербии Дачич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и вице-премьер Сербии Ивица Дачич выразил признательность российскому руководству за предоставление спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

    Во вторник политик вместе с послом России Александром Боцан-Харченко посетил аэропорт города Ниш, где базируется борт МЧС, передает РИА «Новости».

    «Это не первый раз, когда российские самолеты участвуют в тушении пожаров в Сербии, и благодарю РФ за быстрый ответ на запрос Сектора по ЧС МВД... РФ отреагировала быстро, очень быстро. Мы по своим дипломатическим каналам попросили пролет самолета, учитывая санкции в отношении России и учитывая, что речь идет о тушении пожаров», – заявил Дачич.

    Министр добавил, что борьба с огнем продолжается. Специализированный самолет Ил-76, способный нести 42 тонны воды, приступил к работе 20 августа. К настоящему моменту экипаж совершил 23 вылета, сбросив на очаги возгорания более 900 тонн воды.

    Напомним, экипаж российского самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара. Затем спецборт МЧС направили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    Президент Сербии Александар Вучич выразил благодарность России за спасение жилых домов от уничтожения.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 04:40 • Новости дня
    Власти Невады эвакуировали десятки тысяч человек из-за лесного пожара

    Власти Невады эвакуировали тысячи человек из-за лесного пожара

    Tекст: Катерина Туманова

    Начавшегося 22 августа близ города Рино (штат Невада) природный пожар охватил более 50 кв. м, что заставило власти призвать к срочной эвакуации десятки тысяч человек.

    Стихия охватила 5261 гектар территории, угрожая северной части Рино, передает агентство Reuters. В безопасные районы уже вывезли около 42 тыс. жителей, а еще 45 тыс. человек находятся в состоянии повышенной готовности. Пламя стремительно приближается к жилым кварталам и автомобильным трассам.

    Губернатор штата Джо Ломбардо объявил режим чрезвычайного положения в округе Уошоу и распорядился направить два вертолета и 60 бойцов Национальной гвардии для помощи спасателям.

    Возгорание началось из-за человеческого фактора. По словам начальника пожарной охраны округа Ричарда Эдвардса, экстремальная жара, низкая влажность и сильный ветер значительно осложняют тушение.

    В результате инцидента травмы получили трое мирных граждан и трое сотрудников экстренных служб. Аэропорт Рино-Тахо продолжает работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, погорельцы во Франции встретили премьер-министра криками и оскорблениями, при этом правоохранители задержали 474 человека из-за природных пожаров. Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 13:51 • Новости дня
    После наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов

    Tекст: Мария Иванова

    В Непале после масштабного наводнения пропали без вести сотни туристов, среди которых почти 300 иностранных граждан.

    Более 380 туристов, включая 291 иностранца, пропали без вести после наводнения в Непале, передает РИА «Новости». Информацию об этом распространило управление страны по туризму.

    «По предварительным данным, полученным от туристических компаний, выявлено, что в пострадавших районах пропали без вести 384 туриста, в том числе 291 иностранный гражданин и 93 непальца», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года 15 альпинистов пропали в Непале после схода лавины.

    Весной 2024 года российская туристка погибла в этой стране из-за падения из окна отеля.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 06:27 • Новости дня
    Зона паводков в Хабаровском крае расширилась

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Хабаровском крае увеличилась зона подтопления, охватив новые территории, при этом на реке Уссури наметилась тенденция к улучшению ситуации, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    Количество населенных пунктов в Хабаровском крае, оказавшихся в зоне паводка, увеличилось до 22, при этом число подтопленных участков сократилось до 459, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Вода также охватила 17 участков внутрипоселковых и четыре участка межпоселковых автодорог.

    Ситуация на реке Уссури начинает стабилизироваться, вода постепенно уходит с дорог. Однако в поселениях вдоль реки Амур обстановка пока не меняется.

    Мэр Комсомольска-на-Амуре отметил, что за минувшие выходные уровень воды в Амуре поднялся на 23 сантиметра, достигнув 524 сантиметров. Ожидается, что к концу августа вода может подняться до 530-550 сантиметров.

    Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление о введении режима ЧС из-за паводка на Амуре.

    Позже спасатели зафиксировали подтопление почти 270 дачных участков на островах вблизи города. Всего с начала года вода затопила свыше 14 тыс. жилых домов по всей России.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 07:33 • Новости дня
    Тайфун спровоцировал массовую эвакуацию на юге Китая

    Власти Китая эвакуировали 54 тыс. человек из-за приближения тайфуна «Нарра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая эвакуировали 54 тыс. жителей из опасных районов из-за наводнений, вызванных тайфуном «Нарра», передает Центральное телевидение Китая.

    В Гуанси-Чжуанском автономном районе спасательные службы вывезли в безопасные места 54 тыс. жителей из-за масштабных наводнений, передает РИА «Новости». Причиной бедствия стал 19-й по счету в 2026 году тайфун «Нарра».

    Ранее министерство водного хозяйства КНР ввело режим экстренного реагирования. Тропический циклон принес сильные ливни в провинции Гуандун и Хайнань, вызвав резкий подъем воды. В городских округах Фанчэнган и Чунцзо возникла серьезная угроза затопления целых населенных пунктов.

    По данным на вечер 23 августа, экстремальные осадки зафиксированы в 64 поселениях шести округов региона. На 15 гидрологических станциях, расположенных на десяти реках, уровень воды превысил критические отметки. Сейчас в пострадавших районах продолжается борьба со стихией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за приближения тайфуна «Нарра» власти Китая отменили запуск космического зонда «Чанъэ-7».

    Ранее в августе разрушительный тайфун «Долфин» вынудил более миллиона жителей восточных регионов КНР покинуть свои дома.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 14:21 • Новости дня
    Пожару в Ялте присвоен статус региональной чрезвычайной ситуации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Крыма присвоили возгоранию в Ялтинском горно-лесном заповеднике статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, заявил глава региона Сергей Аксенов.

    Аксенов подписал указ, согласно которому пожару в Ялтинском горно-лесной заповеднике присвоен статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера, передает РИА «Новости».

    Граница зоны ЧС определена в пределах территории заповедника.

    Возгорание в горно-лесной зоне Ялты изначально возникло на площади 3,3 гектара, однако на третьи сутки огонь распространился на 50 гектаров.

    Ликвидация пламени осложняется труднодоступной местностью, крутыми склонами и отсутствием источников воды. В тушении принимают участие спасатели МЧС, сотрудники «Заповедного Крыма» и добровольцы.

    Накануне спасатели продолжили тушение этого масштабного возгорания на площади 50 гектаров.

    В начале августа крупный ландшафтный пожар вспыхнул в Симферопольском районе Крыма.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 08:02 • Новости дня
    В Литве свыше 120 тыс. человек остались без света из-за бури

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ураган и проливные дожди оставили в Литве десятки тысяч жителей без электроэнергии, сообщила представитель оператора распределительных сетей страны Раса Юодкене.

    Около 129 тыс. жителей Литвы продолжают оставаться без света после разрушительной бури, обрушившейся на страну 22 августа, пояснила Юодкене, передает ТАСС.

    Максимальное число отключений было зафиксировано вечером 22 августа, когда из-за сильного ветра и ливней без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей.

    К утру 23 августа этот показатель снизился до 219 тыс. Оператор распределительных сетей прогнозирует, что полное восстановление инфраструктуры займет около недели.

    Напомним, мощная буря привела к гибели мужчины и массовому отключению электричества в Литве.

    Циклон «Приска» нарушил энергоснабжение в соседних Белоруссии и Польше.

    Месяцем ранее масштабные восстановительные работы после сильного грозового фронта развернулись в Ленинградской области.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    Ураган вынудил Литву ввести режим национальной экстремальной ситуации

    Правительство Литвы объявило национальную экстремальную ситуацию

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Литвы ввели режим экстремальной ситуации национального уровня для ликвидации последствий мощного урагана, уничтожившего десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов.

    Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию национального масштаба из-за последствий ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на страну 22 августа, передает ТАСС.

    Стихия привела к массовым отключениям электричества и затоплению сельскохозяйственных угодий.

    «Значительные потери сельского хозяйства от разгула стихии являются весомым основанием для объявления экстремальной ситуации в национальном масштабе», – заявил министр сельского хозяйства республики Кестутис Мажейка.

    По словам главы ведомства, ущерб понесли практически все муниципалитеты страны. По предварительным оценкам, пострадало свыше 50 тыс. гектаров различных посевов. Власти рассчитывают, что после точного подсчета убытков Вильнюс сможет обратиться к Европейскому союзу за финансовой поддержкой.

    До решения кабинета министров режим экстремальной ситуации локально ввели самоуправления Аникщяйского, Биржайского, Тельшяйского районов и Казлу-Руды. Этот статус позволил местным властям задействовать финансовые резервы, находящиеся в распоряжении мэров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная буря в Литве привела к гибели одного человека.

    На пике отключений без электроснабжения оказались 268 тыс. потребителей. К утру вторника без света оставались чуть более 93 тыс. домохозяйств.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 05:46 • Новости дня
    Режим ЧС ввели из-за паводка в Комсомольске-на-Амуре

    Глава Комсомольска-на-Амуре Заплутаев объявил режим ЧС из-за паводка

    Tекст: Антон Антонов

    В Комсомольске-на-Амуре из-за подъема воды в реке Амур с 26 августа вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Дмитрий Заплутаев.

    «На территории города введен режим чрезвычайной ситуации», – сообщил Заплутаев в своем канале в «Максе».

    По его словам, причиной такого шага стал непрекращающийся подъем уровня воды в реке Амур. Кроме того, специалисты дают неблагоприятные прогнозы дальнейшего развития паводка в регионе.

    Особый режим начал действовать с 26 августа. Он распространяется на все профильные органы управления, а также силы и средства городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зона паводков в Хабаровском крае увеличилась до 22 населенных пунктов.

    Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ранее подписал постановление о введении режима ЧС из-за подъема уровня Амура.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    У Тайваня произошло мощное землетрясение

    У острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Tекст: Мария Иванова

    У острова Тайвань зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5, эпицентр которых залегал на глубине десяти километров.

    Сейсмическое событие произошло в акватории уезда Тайдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «25 августа в 15.00 (10.00 мск) в акватории уезда Тайдун на острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,5», – сообщает канал CCTV.

    Очаг эпицентра располагался на глубине десяти километров. На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших в результате подземных толчков не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Тайваня в июне 2025 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

    В апреле 2025 года на северо-востоке острова произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в поселке Суао.

    Годом ранее самое сильное за 25 лет землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели 10 человек и травмам 1,1 тыс. жителей острова.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Ratopati: Жертвами мощного наводнения в Непале стали 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Мощный горный паводок обрушился на непальские округа, унеся жизни десятков людей и оставив без вести сотни иностранных туристов, пишет издание Ratopati.

    Разрушительная стихия ударила по горным районам азиатской страны в среду. В результате масштабного наводнения погибли 16 человек, еще 36 местных жителей получили различные травмы, передает РИА «Новости».

    Издание Ratopati со ссылкой на полицейское управление провинции Багмати приводит подробности трагедии. «В результате паводка на реке Тришули, пришедшего из Тибета, погибли 16 человек, ...пострадали 36 человек», – отмечает портал.

    Бурный поток воды с китайской территории хлынул в русло Бхоте-Коши утром. Это привело к серьезным разрушениям в округе Расува, где власти экстренно ввели режим повышенной готовности для поселений ниже по течению.

    Управление по туризму Непала также сообщило о пропаже более 380 путешественников. Среди исчезнувших числится 291 иностранец, спасательные службы выясняют их судьбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного наводнения в Непале без вести пропали более 380 туристов.

    Месяцем ранее жертвами наводнений и оползней на севере Индии стали 16 местных жителей.

    В ноябре прошлого года после схода лавины в непальских горах исчезли 15 альпинистов.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек
    Президент Литвы озвучил свою версию визита директора ЦРУ в Москву
    Минцифры назвало сроки запуска 5G в России
    Хуснуллин сообщил о планах бесплатно раздавать землю под ИЖС
    «Газпром Арена» призвала фанатов Канье Уэста остерегаться мошенников
    В Подмосковье найдена убитой вдова бывшего вице-премьера Дагестана
    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

    Россия не пускает Японию в четверку крупнейших экономик мира

    Россия занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). И удерживает это звание пять лет подряд. Япония наступает на пятки, но догнать не может. Первое место у США давно отобрал Китай. Почему Америка сдала свои позиции и получится ли у России шестой год подряд удержать свой высокий экономический статус? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

    Перейти в раздел

    Восточным немцам пообещали восстановление границ и марки

    Сопредседатель самой популярной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заставила возмущенно гудеть всю политическую элиту. Жестко пройдясь по действующей власти, она покусилась на основы современной Германии – евро и Шенген, пообещав избавить от них немцев. Получится ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации