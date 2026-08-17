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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    17 августа 2026, 11:07 • Новости дня

    Погорельцы во Франции встретили премьер-министра криками и оскорблениями

    Французы из сгоревшей коммуны Ле-Порж освистали премьер-министра Лекорню

    Tекст: Мария Иванова

    Лишившиеся почти 200 домов из-за природных пожаров французы жестко раскритиковали главу правительства, обвинив власти в приоритетном спасении элитных районов.

    Глава французского правительства Себастьян Лекорню столкнулся с жесткой критикой во время визита в Ле-Порж, передает РИА «Новости».

    Политик приехал для встречи с местным мэром, однако толпа встретила его свистом и возмущениями.

    «Лжец! Браво, жалкий!» – кричали собравшиеся люди в лицо премьер-министру. Соответствующие кадры с места событий транслировал канал BFMTV.

    Коммуна Ле-Порж серьезно пострадала от июльских природных пожаров. В населенном пункте, где проживают менее четырех тысяч человек, огонь уничтожил 183 дома.

    Возмущенные граждане уверены, что власти намеренно оставили их городок без защиты. По мнению местных жителей, правительство бросило все силы на спасение более элитных районов Кап-Ферре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный лесной пожар в коммуне Ле-Порж спровоцировал детонацию старых артиллерийских снарядов.

    Французские правоохранители задержали сотни подозреваемых в намеренных поджогах лесов.

    Большинство граждан страны высказали негативное отношение к премьер-министру Себастьяну Лекорню.

    14 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    Франция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
    Франция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
    @ AURELIEN MORISSARD/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция в ходе боев на Украине могла понести потери до нескольких сотен военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    В российских силовых структурах заявили, что потери французской армии на Украине, по разным данным, составляют от десяти до нескольких сотен человек, передает ТАСС.

    Специалисты ссылаются на информацию бывшего помощника заместителя главы американского оборонного ведомства Стивена Брайена. Ранее он заявлял, что в зону боевых действий перебросили порядка 100 военнослужащих из Франции.

    Американский эксперт уточнял, что эти солдаты служили в третьем пехотном полку, который считается одним из ключевых подразделений иностранного легиона. Представитель силовых структур добавил, что Франция остается одной из немногих стран НАТО, открыто отправляющей кадровых военных в зону конфликта.

    Верховный суд ДНР вынес заочный приговор французскому гражданину Энтони Микаэлю Санапо за участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

    В мае двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе.

    Директор СВР Сергей Нарышкин в 2024 году сравнил масштаб потерь Парижа с временами войны в Алжире.


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    16 августа 2026, 10:58 • Новости дня
    Макрон подвергся критике из-за отдыха во время пожаров

    Левые партии Франции раскритиковали Макрона за отпуск во время пожаров

    Макрон подвергся критике из-за отдыха во время пожаров
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны левых оппозиционных партий из-за фотографий его отдыха на гидроцикле во время пожаров.

    Французский президент Эммануэль Макрон столкнулся с резким осуждением оппозиции после публикации фотографий его катания на гидроцикле на фоне разрушительных лесных пожаров в стране, передает РИА «Новости».

    «Во время жары, когда Франция горит, когда часть французов не смогла поехать в отпуск, президент развлекается на гидроцикле в Брегансоне», – написал лидер Социалистической партии Оливье Фор в социальных сетях. Макрона также высмеяла глава партии зеленых «Экологи» Марин Тонделье. Она сыронизировала над контрастом между развлечениями президента и кризисами, с которыми столкнулась страна, включая засуху, исторические пожары и рост бедности.

    Тонделье добавила, что президент устраивает фотосессии в разгар «апокалиптического лета», пока пожарным не хватает необходимых ресурсов. Сенатор Пьер Узулья заявил, что место Макрона – рядом со спасателями. В окружении президента ответили, что фотографу не давали разрешения на съемку, и пожаловались на регулярную кражу снимков на протяжении девяти лет. В Европе сейчас наблюдается рекордная жара, а Макрон ранее заявлял, что Франция столкнулась с самым большим числом пожаров со времен Второй мировой войны.

    Площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние двадцать лет.

    В июле власти Франции эвакуировали около 10 тыс. человек из охваченных огнем зон.

    Весной оппозиция осудила французского лидера за исполнение песен на фоне нерешенных проблем в стране.

    Комментарии (6)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    16 августа 2026, 01:50 • Новости дня
    Социалисты и Зеленые раскритиковали Макрона за побег из горящей Франции

    Оппоненты раскритиковали Макрона за побег из горящей Франции

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор и лидер партии «Европа-Экология-«Зеленые» Марин Тонделье подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона за его побег из горящей страны и отпускные развлечения на гидроцикле.

    «Во время жары, когда Франция горит, а часть французского населения не может поехать в отпуск, президент развлекается на гидроцикле в Брегансоне. Это что, намек ? Очень хорошо сделано», – приводит Liberation комментарий Олифье Фора.

    Политический оппонент раскритиковал публикацию Макрона на первой полосе журнала Paris-Match. Президент Франции сфотографирован верхом на гидроцикле, в солнцезащитных очках и с  заголовком: «Прошлым летом у власти … ».

    Марин Тонделье из Зеленых также обрушилась с критикой на Макрона, который не первый раз вызывает гнев политический оппонентов своим отпуском в резиденции Брегансон на побережье департамента Вар, где он занимается боксом, бегом и сёрфингом.

    «В разгар апокалиптического лета наш президент балует себя рекламной статьей о своем отпуске в журнале Paris Match. Среди прочего мы узнаем, что он дождался стабилизации пожара в Жиронде, прежде чем уехать 29 июля. Вот это джентльмен!» – написала она в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла  абсолютного максимума за последние двадцать лет. Постпред в Вене прокомментировал обвинения Франции в адрес России из-за пожаров. Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров.

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    14 августа 2026, 15:24 • Новости дня
    В пяти муниципалитетах Забайкалья ввели режим ЧС после паводков

    Режим ЧС ввели в пяти муниципалитетах Забайкалья после сильных дождей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной объявления особого положения в нескольких районах Забайкальского края стали обильные осадки и резкое повышение уровня воды в местных реках.

    Руководство Забайкальского края официально подтвердило ухудшение гидрологической обстановки. Стихия затронула сразу пять муниципалитетов, отмечает РИА «Новости».

    «В Забайкалье введен режим ЧС из-за паводков. В связи с обострением гидрологической обстановки, вызванным интенсивными дождями и резким подъемом уровня воды в реках, режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в границах Чернышевского, Тунгокоченского, Красночикойского, Нерчинского, Читинского округов», – заявили в правительстве региона.

    Днем ранее аналогичные меры приняли непосредственно в краевом центре. Читу также накрыли сильные ливни, которые спровоцировали масштабные подтопления городских улиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад власти также ввели режим чрезвычайной ситуации в Чите из-за масштабного паводка.

    Ранее в начале августа разлив рек оставил в зоне затопления почти 30 населенных пунктов Тюменской области.

    А в пятницу спасатели зафиксировали подтопление сотен приусадебных участков на островах вблизи Хабаровска.

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    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

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    15 августа 2026, 15:59 • Новости дня
    Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

    Крупный лесной пожар охватил 1,6 тыс. гектаров в бельгийских Арденнах

    Tекст: Мария Иванова

    Первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии, приведя к частичной эвакуации местного населения.

    Возгорание началось ночью в лесистом районе От-Фань, расположенном на востоке страны. Огонь уже охватил до 1,6 тыс. гектаров леса, передает канал RTBF.

    Быстрому распространению пламени способствуют рекордная жара и сильная засуха. К борьбе со стихией привлечены несколько десятков машин, три вертолета и военные. Пожарные расчеты получили подкрепление из соседней Германии для предотвращения дальнейшего продвижения огня.

    Пострадавшая территория является заповедником и относится к числу наименее населенных районов Бельгии. В связи с этим эвакуация жителей носит точечный характер, крупные населенные пункты в настоящее время находятся вне опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    Масштабный лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров территорий.

    В ходе ликвидации природных возгораний на юго-западе Франции пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

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    15 августа 2026, 01:16 • Новости дня
    У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5

    Tекст: Антон Антонов

    Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Индонезии, в связи с чем ожидается цунами, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Сначала сообщалось о землетрясения магнитудой 6,9, но позднее уровень повысили до 7,5, передает РИА «Новости».

    Землетрясение зарегистрировано у берегов индонезийского острова Флорес. Подземные колебания произошли в 21.58 по времени UTC (00.58 мск), в 162 км от города Лабуан-Баджо. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле у индонезийского острова Хальмахера сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2.

    В июне рядом с островом Сулавеси сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,7.

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    15 августа 2026, 17:34 • Новости дня
    Число погибших при мощном землетрясении в Индонезии возросло до 47 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами разрушительных подземных толчков магнитудой 7,7 у побережья индонезийского острова Флорес стали 47 человек, еще полсотни получили ранения.

    Количество погибших в результате сильного землетрясения в Индонезии увеличилось до 47 человек, передает РИА «Новости». Такие данные приводит газета Straits Times, ссылаясь на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

    Подземные толчки магнитудой 7,7 были зафиксированы Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром в ночь на субботу. Эпицентр стихии находился неподалеку от острова Флорес.

    «По меньшей мере 47 человек погибли в землетрясении», – цитирует издание актуальную сводку спасателей на 15 августа. Представитель службы Фатур Рахман также добавил, что в результате удара стихии пострадали 50 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5.

    Подземные толчки повредили жилые дома и школы в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

    Ранее спасательные службы подтвердили гибель 38 человек.

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    15 августа 2026, 19:51 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии

    Вблизи индонезийского города Самаринда зафиксировали толчки магнитудой 6,0

    Tекст: Мария Иванова

    Очередное землетрясение произошло в индонезийской акватории: очаг сейсмического события залегал на глубине 35 километров вдали от густонаселенных районов.

    Сейсмическое событие зафиксировали в 19.25 по московскому времени, передает РИА «Новости». Эпицентр располагался в 359 километрах от индонезийского побережья.

    Ранее специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра информировали о другом землетрясении магнитудой 6,3. Оно случилось в провинции Северная Суматра на западе страны, при этом очаг находился на глубине 173 километров.

    Кроме того, в ночь на субботу мощные подземные толчки магнитудой 7,7 сотрясали район неподалеку от острова Флорес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Жертвами мощных подземных толчков у побережья острова Флорес стали 47 человек.

    В начале июля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у индонезийского острова Хальмахера.

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    15 августа 2026, 18:29 • Новости дня
    Взрыв грузовика с фейерверками покалечил пиротехников на юге Франции

    Детонация фейерверков в грузовике травмировала трех пиротехников во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В коммуне Грюиссан отменили праздничное шоу после детонации зарядов в автомобиле, ранившей трех готовивших мероприятие специалистов.

    Чрезвычайное происшествие случилось в департаменте Од, передают РИА «Новости». Местные экстренные службы узнали об инциденте около 11.45 по московскому времени.

    «Трое пиротехников получили ранения в результате двух взрывов, произошедших в субботу утром в Грюиссане в грузовике, загруженном фейерверками, предназначенными для шоу 15 августа», – отмечает французская пресса.

    Первый хлопок раздался внутри автомобиля, а второй произошел уже снаружи. Состояние пострадавших оценивается медиками как стабильное, однако наиболее серьезные повреждения получила 41-летняя женщина. У всех пациентов наблюдается сильный звон в ушах.

    На место происшествия оперативно прибыли саперы, полицейские оцепили прилегающую территорию. Власти региона ранее запрещали использование пиротехники из-за аномальной жары и риска пожаров. Грюиссан получил исключительное право на проведение праздника благодаря близкому расположению пусковых площадок к водоемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара во Франции спровоцировала масштабные лесные пожары.

    Огонь на юго-западе страны привел к детонации старых артиллерийских снарядов.

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    14 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Французские правоохранители задержали 474 человека из-за природных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    С начала июля на фоне бушующих во Франции лесных пожаров под стражу взяли 474 человека, среди которых 183 несовершеннолетних.

    Французские правоохранительные органы проводят массовые аресты из-за охвативших страну природных пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    «Число лиц, задержанных с начала июля в связи с пожарами, составляет на четверг, 13 августа, 474 человека», – сообщил источник французского медиа.

    Уточняется, что среди оказавшихся в руках полиции фигурируют 183 подростка. Ранее глава МВД республики отмечал, что подавляющее большинство природных возгораний – около 70% случаев – спровоцированы намеренными поджогами.

    Сейчас Европа переживает один из самых жарких периодов за последние годы. От аномальной погоды наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Президент Эммануэль Макрон подчеркивал, что государство столкнулось с максимальным количеством лесных пожаров со времен окончания Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа французские полицейские задержали почти 380 подозреваемых в поджогах лесов.

    Финансовые потери европейских стран от экстремальных погодных условий составили более 3 млрд евро.

    К середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса.

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    15 августа 2026, 02:17 • Новости дня
    Финляндия поддержала обсуждение расширения «ядерного зонтика» Франции на Европу

    Валтонен: Финляндия поддерживает обсуждение французского «ядерного зонтика»

    Tекст: Антон Антонов

    Финляндия поддерживает обсуждение расширения французского «ядерного зонтика» на всю Европу, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    В интервью Kyodo министр заявила, что Хельсинки открыт к диалогу об использовании ядерного арсенала Франции в целях долгосрочного сдерживания.

    «К сожалению, в мире все еще есть ядерное оружие, и пока оно существует, НАТО как оборонительный альянс использует ядерное сдерживание», – приводит слова Валтонен ТАСС.

    Министр подчеркнула, что Финляндия не собирается размещать ядерное оружие, несмотря на недавние поправки в национальное законодательство, разрешающие ввоз и хранение ядерного материала. Валтонен отметила, что изменения закона не означают переход страны в разряд ядерных держав и не предполагают хранение ядерных боезарядов на финской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хельсинки рассматривали возможность участия в новой французской программе сотрудничества в области ядерного сдерживания.

    Финский парламент поддержал изменения в законодательство, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в целях обороны страны и сотрудничества с НАТО.

    Россия пообещала ответить политическими и военно-техническими шагами на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия.

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    15 августа 2026, 11:59 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 38 человек

    Жертвами землетрясения магнитудой 7,7 на острове Флорес стали 38 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные ночные подземные толчки у берегов индонезийского острова Флорес привели к серьезным разрушениям и унесли жизни 38 человек.

    Трагические последствия стихии оказались масштабнее первоначальных оценок, передает РИА «Новости».

    Представители местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями подтвердили обновленные данные о потерях среди населения.

    «Число погибших в результате землетрясения возросло до 38», – передает Reuters. Ранее спасательные службы информировали о 20 жертвах природного катаклизма.

    Сейсмологическое событие произошло в ночь на субботу. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков неподалеку от острова Флорес достигла отметки 7,7.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение. Подземные толчки повредили жилые дома и школы в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Спасатели нашли тела 20 погибших в районе портового города Маумере.

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    15 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые объяснили рекордную активность вулкана Этна на Сицилии

    Вулканолог Виккаро объяснил мощную активность Этны насыщенной газом лавой

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные выбросы пепла из кратеров сицилийского вулкана Этна спровоцированы подъемом перенасыщенной газом глубинной магмы, что привело к отмене около тысячи рейсов в Катании, сообщил президент Итальянской ассоциации вулканологии Марко Виккаро.

    Нынешняя повышенная активность вулкана Этна связана с поступлением сильно насыщенной газом лавы из глубоких слоев Земли, передает РИА «Новости».

    Президент Итальянской ассоциации вулканологии Марко Виккаро пояснил, что именно этот фактор вызывает масштабные выбросы пепла.

    По словам специалиста, процесс начался в конце июня с обычного излияния лавы. Вслед за этим последовали две мощные волны активности в начале июля и на рубеже августа. Текущий этап, стартовавший 6 августа, отличается высокой интенсивностью и продолжается практически непрерывно.

    «Это развитие теперь указывает на активную роль более глубокой магмы, содержащей больше газа, а значит, более эффективно участвующей в процессе фрагментации и, следовательно, в образовании пепла, который, к сожалению, серьезно влияет на воздушное движение в аэропорту Катании – как на вылеты, так и на прилеты», – заявил профессор геохимии и вулканологии Университета Катании.

    Национальный институт геофизики и вулканологии Италии ранее сообщал, что Этна извергла фонтан лавы после выбросов вулканического материала. За несколько дней на склоне образовались четыре новых эруптивных отверстия, из-за чего в аэропорту Катании отменили около тысячи рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа аэропорт Катании приостановил прием рейсов из-за выброса лавы вулканом Этна.

    Позже компания-оператор SAC продлила закрытие воздушной гавани до 11 августа.

    В конце прошлого года этот сицилийский вулкан выбросил фонтан лавы на высоту 400 метров.

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    15 августа 2026, 09:41 • Новости дня
    Число жертв разрушительного землетрясения в Индонезии возросло до 20 человек

    Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 20 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные подземные толчки магнитудой 7,7 у восточного побережья Индонезии привели к гибели людей и массовой эвакуации местных жителей.

    Количество жертв сильного землетрясения в Индонезии достигло 20 человек, передает агентство Reuters. Ранее поступала информация лишь о пяти погибших.

    «По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков, произошедших в субботу у восточного побережья Индонезии», – заявили в спасательной службе страны.

    Тела погибших были найдены в районе портового города Маумере. Там же зафиксировано шесть пострадавших, еще двое остаются под завалами, отмечает РИА «Новости».

    Из-за стихийного бедствия около двух тыс. человек были эвакуированы в округе Нагакео провинции Восточная Нуса-Тенгара, расположенном вблизи эпицентра. В этом районе повреждены жилые дома, склады и правительственные здания. На дорогах возникли пробки, местами отключено электричество и нарушена связь.

    Спасатели до сих пор не могут добраться до пострадавшего округа Нагакео на автомобилях из-за сошедших оползней. Подземные толчки были зафиксированы в ночь на субботу Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром неподалеку от острова Флорес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. В провинции Восточная Нуса-Тенгара стихия повредила жилые дома и медицинские учреждения.

    В июне в результате подземных толчков в центральной части страны погиб один человек.

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    Российская экономика по итогам второго квартала текущего года показала рост выше ожиданий. Этот результат выглядит тем более убедительным по сравнению со статистикой на начало года. Кто и как помог в этот период расти ВВП России и что способно оказать ему поддержку в ближайшие месяцы? Подробности

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    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

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    Британия становится соучастницей ударов ВСУ вглубь России

    «Москва прекрасно знает, на каких британских предприятиях они изготавливаются и какими путями везутся в одесские и николаевские порты». Такими словами эксперты оценили сообщения о том, что дальнобойные беспилотники для ударов ВСУ вглубь России создает Великобритания. Что могут сделать и уже делают ВС России для противодействия такому оружию? Подробности

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    Бессилие Финляндии перед БПЛА доказывает ложь заявлений о «российской угрозе»

    Офицеры и солдаты финской армии бьют тревогу: оказывается, вооруженные силы страны не готовы к ведению боевых действий в современных условиях. Произведенная беспилотниками революция на поле боя прошла мимо Финляндии. Признания военных разоблачают то, что в реальности финское руководство думает о так называемой российской угрозе. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

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      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

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      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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