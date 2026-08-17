Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.2 комментария
Погорельцы во Франции встретили премьер-министра криками и оскорблениями
Французы из сгоревшей коммуны Ле-Порж освистали премьер-министра Лекорню
Лишившиеся почти 200 домов из-за природных пожаров французы жестко раскритиковали главу правительства, обвинив власти в приоритетном спасении элитных районов.
Глава французского правительства Себастьян Лекорню столкнулся с жесткой критикой во время визита в Ле-Порж, передает РИА «Новости».
Политик приехал для встречи с местным мэром, однако толпа встретила его свистом и возмущениями.
«Лжец! Браво, жалкий!» – кричали собравшиеся люди в лицо премьер-министру. Соответствующие кадры с места событий транслировал канал BFMTV.
Коммуна Ле-Порж серьезно пострадала от июльских природных пожаров. В населенном пункте, где проживают менее четырех тысяч человек, огонь уничтожил 183 дома.
Возмущенные граждане уверены, что власти намеренно оставили их городок без защиты. По мнению местных жителей, правительство бросило все силы на спасение более элитных районов Кап-Ферре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный лесной пожар в коммуне Ле-Порж спровоцировал детонацию старых артиллерийских снарядов.
Французские правоохранители задержали сотни подозреваемых в намеренных поджогах лесов.
Большинство граждан страны высказали негативное отношение к премьер-министру Себастьяну Лекорню.