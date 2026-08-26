  • Новость часаОбразовательное учреждение в Донецке получило повреждения в результате атаки ВСУ
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    6 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

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    26 августа 2026, 22:17 • Новости дня

    Взрыв разрушил часть завода «Джерело» в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв и огромная вторничная детонация произошли на заводе «Джерело» в Херсоне, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Масштабный инцидент зафиксирован на территории промышленного предприятия «Джерело» в Херсоне, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин.

    По информации эксперта, во вторник на объекте произошел прилет, за которым последовала огромная детонация. Аналитик подчеркнул, что в результате мощного взрыва значительная часть завода оказалась полностью разрушена и выведена из строя.

    Вооруженные силы России нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ, которая получила серьезные повреждения.

    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

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    26 августа 2026, 09:04 • Новости дня
    Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании зашло в тупик
    Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании зашло в тупик
    @ Vladyslav Musiienko/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который в 2023 году перелетел на Украину на вертолете Ми-8 и был найден застреленным в феврале 2024 года в Испании, было приостановлено, потому что оно зашло в тупик, пишет газета Pais со ссылкой на источники.

    Испанское правосудие зашло в тупик при попытках раскрыть преступление, передает РИА «Новости».

    Следствие приостановили еще в декабре 2025 года постановлением суда города Вильяхойосы, где обнаружили тело жертвы.

    Следователи так и не вышли на след киллеров или организаторов покушения. «Не за что было зацепиться», – пояснили близкие к расследованию собеседники газеты Pais. У Гражданской гвардии остались лишь гильзы, брошенный автомобиль преступников и размытые показания свидетелей.

    Труп летчика нашли в феврале 2024 года. За год до этого он угнал российский вертолет Ми-8 из Курска на Украину, связавшись с местной разведкой через мессенджер Telegram. Военный тогда заявлял, что операция готовилась около полугода, а двое находившихся с ним безоружных членов экипажа не смогли оказать сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский летчик Максим Кузьминов похитил военный вертолет Ми-8.

    Двое профессиональных киллеров убили перебежчика в Испании.

    В прошлом году мать предателя опознала тело сына.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    26 августа 2026, 03:53 • Новости дня
    Украинский дрон убил мужчину с ребенком в Липецкой области
    Украинский дрон убил мужчину с ребенком в Липецкой области
    @ Министерство здравоохранения Липецкой области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Падение беспилотника на жилой дом в Липецком округе привело к гибели мужчины и ребенка, еще две женщины пострадали, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    Беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся, сообщилАртамонов в мессенджере «Макс».

    «К сожалению, погибли два человека – мужчина и 14-летний ребенок. Еще две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь», – написал губернатор.

    Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, на месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа, там же работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека.

    Силы противовоздушной обороны сбили десять БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

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    26 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Pravda: Украинца и латышей обвинили в поджоге словацкого оборонного завода

    Граждан Украины и Латвии обвинили в попытке поджога завода в Словакии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвиняемыми в попытке поджога завода по выпуску БПЛА в восточной части Словакии являются гражданин Украины и два гражданина Латвии, сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.

    Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии, передает ТАСС. Об этом сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена правительства.

    «Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш», – приводит издание слова политика.

    Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении нападения на предприятие и предъявлении обвинений троим иностранцам. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали действовать по заказу третьей стороны.

    Позднее словацкие средства массовой информации уточнили, что целью диверсантов должен был стать завод компании Skyeton около города Прешов. На этом предприятии выпускают беспилотники Raybird, которые используются Вооруженными силами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкие правоохранители предотвратили поджог предприятия по производству беспилотников.

    В мае взрывы разрушили киевский офис разработчика дронов Skyeton.

    Неделей ранее полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге оборонного объекта в Таллине.

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    26 августа 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте

    Песков: Украина однозначно проигрывает конфликт

    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Динамика боевых действий на линии соприкосновения ярко свидетельствует о неминуемом поражении украинских войск и внутренней деградации действующей власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина проигрывает конфликт – это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», – сказал представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил внутреннюю деградацию украинской власти. По его словам, киевский режим стремительно разрушается изнутри и теряет свою устойчивость, которая и раньше находилась на крайне низком уровне.

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне проведения боевых действий.

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    26 августа 2026, 05:22 • Новости дня
    После атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries в Котовске
    После атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries в Котовске
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В Котовске в Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries, площадь пожара превышает 100 тыс. кв. м, пострадал один сотрудник, сообщил губернатор Евгений Первышов.

    «В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима», – написал Первышов в мессенджере «Макс».

    По его словам, системы ПВО и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов уничтожили 16 вражеских дронов.

    В результате ударов на территории логистического центра Wildberries вспыхнул пожар, площадь возгорания превысила 100 тыс. кв. метров. После сигнала тревоги сотрудников оперативно эвакуировали. Пострадал один работник склада – он получил сотрясение мозга от взрывной волны.

    Кроме того, после падения обломков дрона загорелся жилой дом в одном из садовых товариществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Котовске, в результате чего погибли семь человек.

    Основательница компании Татьяна Ким объявила о компенсациях семьям погибших в размере 2 млн рублей и пострадавшим в тяжелом состоянии – по 1 млн рублей.

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    26 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар беспилотными летательными аппаратами по порту Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки был поражен сухогруз, который доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Кроме того, российские военные уничтожили три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения подразделений ВСУ. Также удару подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной техники и боеприпасов.

    Напомним, 19 августа российские беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Двумя днями ранее военные уничтожили причальный терминал для разгрузки западной техники в Измаиле.

    В середине месяца Министерство обороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации подразделений ВСУ в этом же городе.

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    26 августа 2026, 01:59 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении летевших к Москве беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны сбили десять БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в мессенджере «Макс».

    На местах падения обломков сбитых дронов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

    Масштаб атаки вражеских беспилотников на Москву в августе стал максимальным за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 августа 2026, 02:31 • Новости дня
    В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека
    В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области в результате атак ВСУ на два муниципалитета пострадали три человека, сообщает оперативный штаб региона.

    В поселке Прохоровка два дрона сдетонировали на территории предприятия, повредив два грузовых автомобиля, сообщает оперативный штаб в «Максе».

    Двоих мужчин с множественными осколочными ранениями тела бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода.

    В районе села Погореловка Корочанского округа беспилотник атаковал грузовую машину. Мужчина получил осколочное ранение стопы, медики оказали ему помощь на месте, а от госпитализации пострадавший отказался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара.

    В середине августа три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область.

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    26 августа 2026, 02:10 • Новости дня
    В МИД обвинили Запад в создании угрозы миру и безопасности в Евразии

    Посол по особым поручениям МИД Трофимов: Запад создает угрозу миру в Евразии

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны и Североатлантический альянс сознательно поддерживают эскалацию вокруг спецоперации на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов.

    «Именно деструктивные действия Запада представляют основную угрозу миру и безопасности в Евразии. Англосаксы и прочие члены «партии войны» в лице правящих кругов Германии, Франции, ряда других стран, руководства Евросоюза и НАТО продолжают намеренно разжигать вооруженный конфликт вокруг Украины», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что эти страны и Североатлантический альянс оказывают киевскому режиму финансовую, политическую и информационную поддержку. Кроме того, они передают разведданные и целеуказание, поставляют современные вооружения и создают совместные производства оружейных систем и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трофимов ранее заявлял, что страны Евросоюза и НАТО разжигают конфликты во всех частях Евразийского континента в собственных интересах.

    Дипломат также допустил участие европейских государств в архитектуре евразийской безопасности, но лишь при отказе от враждебной политики.

    Трофимов подчеркивал, что кризис на Украине был спровоцирован именно западной стороной.

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    26 августа 2026, 05:29 • Новости дня
    Лантратова сообщила о подготовке крупного обмена пленными с Украиной
    Лантратова сообщила о подготовке крупного обмена пленными с Украиной
    @ ombudsmanrf.org

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен пленными, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Мы готовим еще один достаточно большой обмен, согласовываются списки», – приводит слова Лантратовой ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с подконтрольной Киеву территории 19 августа вернулись 103 российских военнослужащих в обмен на такое же число пленных ВСУ.

    В тот же день Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обменялись списками пропавших без вести и договорились о новой гуманитарной акции.

    Позже уполномоченная по правам человека в России рассказала о жестоком обращении с российскими военнопленными в украинском плену.

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    26 августа 2026, 06:59 • Новости дня
    Военные ВСУ убили мобилизованного украинца под Харьковом

    Tекст: Антон Антонов

    В тылу украинской 22-й мехбригады ВСУ на Харьковском направлении произошло убийство мобилизованного украинца его сослуживцами.

    Силы 22-й отдельной мехбригады ВСУ находятся в районе Казачьей Лопани. «Отмечается крайне низкий боевой дух среди мобилизованных в 22 омбр. В тыловом ПВД бригады возле села Караван под Харьковом сослуживцами убит мобилизованный бригады. Командование сообщило родственникам, что военнослужащий погиб в бою, однако никаких ударов по н.п. Караван за последнее время не наносилось», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Российские войска продолжают продвижение на Харьковском направлении при поддержке авиации, артиллерии и расчетов тяжелых огнеметных систем. ВСУ перебрасывают резервы и пытаются перегруппироваться, однако несут тяжелые потери. Наносятся удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Харькова, Липцов, Карасевки и других населенных пунктов.

    На Волчанском направлении за сутки продвижение российских войск составило до 700 м. На Великобурлукском направлении при активной поддержке артиллерии продвижение достигло 600 м.

    На Сумском направлении российские штурмовые группы также продвигаются вперед, отражая контратаки ВСУ. Бои идут у Писаревки. В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои у Уланово.

    В Черниговской области ВСУ нарастили количество расчетов беспилотников у российской границы для атак на Брянскую область.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях).», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинской армии на харьковском направлении, ликвидировав штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» у Малой Волчьей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 августа 2026, 05:54 • Новости дня
    Wildberries: Прием поставок на логистическом объекте в Котовске не осуществлялся
    Wildberries: Прием поставок на логистическом объекте в Котовске не осуществлялся
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Прием новых поставок товаров на логистическом объекте Wildberries в Котовске, который был атакован БПЛА, не осуществлялся, сообщила пресс-служба RWB.

    «Прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся», – сообщили в пресс-службе RWB в Telegram.

    Атака беспилотников повредила логистический объект компании, на месте возникло возгорание. На объекте заранее провели эвакуацию сотрудников в соответствии с требованиями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 26 августа 2026 года в Котовске Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries, пострадал один сотрудник.

    Ранее, 18 июля, при аналогичном ударе погибли семь человек.

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    26 августа 2026, 09:58 • Новости дня
    Командир ВСУ приказал расстрелять сослуживцев

    Командир ВСУ приказал расстрелять двух бойцов в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский командир с позывным Казантип приказал своему подчиненному с позывным Рефери расстрелять двух сослуживцев в Запорожской области, следует из радиоперехвата.

    Украинский офицер с позывным Казантип поручил своему подчиненному убить двух сослуживцев в Запорожской области, передает РИА «Новости». В распоряжении агентства оказался соответствующий радиоперехват.

    «Рефери, Рефери, слушай меня внимательно. Завтра, как начнете движение, вам нужно пустить в расход Брата и Трубу, вам нужно пустить в расход Брата и Трубу, прием», – приказал командир ВСУ. Подчиненный согласился выполнить это распоряжение.

    Агентство отмечает, что случаи применения силы и угроз со стороны украинских командиров в отношении своих бойцов фиксировались и ранее. В частности, публиковались перехваты с приказами убивать за оставление позиций в Днепропетровской области и угрозами расстрела отступающих в Запорожской области. Также сообщалось об обещании офицера нанести минометный удар по своим солдатам из-за их жалоб на нехватку продовольствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры украинской армии безжалостно уничтожают отступающих новобранцев с желтой изолентой на форме.

    Украинские журналисты опубликовали расследование о приказах стрелять по бойцам 225-го штурмового полка.

    В Запорожской области офицер ВСУ пригрозил смертью покинувшим позиции солдатам.

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    26 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    В Харьковской области уничтожили три группы полка ВСУ «Скала»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинской армии на харьковском направлении, ликвидировав штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» у Малой Волчьей, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Разведка вскрыла выдвижение трех штурмовых групп «Скалы» в направлении позиций бойцов группировки «Север», сказал собеседник ТАСС.

    «В результате комплексного огневого поражения вражеские группы уничтожены», – добавил он.

    Это подразделение украинской армии участвует в боях на сумском, харьковском и донецком направлениях. Ранее стало известно, что родственники пропавших солдат полка просили Минобороны Украины и СБУ наказать командование за высокие потери.

    Полк известен отправкой новобранцев на штурм без подготовки, что приводит к гибели или пропаже без вести. Командиры жестоко наказывают неподчиняющихся, а солдат с проблемами со здоровьем используют для отвлечения внимания во время атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле российские войска пресекли попытку прорыва трех штурмовых групп украинского полка «Скала» на харьковском направлении.

    Пленный украинский солдат Валерий Мазур рассказывал о массовых расстрелах мобилизованных бойцов в этом подразделении.

    Украинские журналисты установили факт гибели десятков новобранцев от издевательств во время первоначальной подготовки.

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Восточным немцам пообещали восстановление границ и марки

    Сопредседатель самой популярной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заставила возмущенно гудеть всю политическую элиту. Жестко пройдясь по действующей власти, она покусилась на основы современной Германии – евро и Шенген, пообещав избавить от них немцев. Получится ли? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за 3 месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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