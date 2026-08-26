Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?6 комментариев
Вернувшийся из России директор ЦРУ и глава Пентагона посетили Белый дом
Рэтклифф и Хегсет посетили Белый дом
Глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и директор ЦРУ Джон Рэтклифф покинули Западное крыло Белого дома после совещания, сообщает журналист пула Белого дома
«Хегсет, генерал Объединенного комитета начальников штабов Кейн и директор ЦРУ Рэтклифф покидают Западное крыло после совещания в Белом доме», – написал Лейден в соцсети X, сопроводив пост фотографиями чиновников.
Согласно опубликованному расписанию Белого дома, закрытая встреча президента США с руководителями силового блока его администрации началась в 11.00 (18.00 мск). Фотографии с уходящими из Белого дома чиновниками появились в аккаунте Лейдена около 14.00 (21.00 мск), передает РИА «Новости».
Таким образом, если встреча началась по графику, она могла продлиться почти три часа. Официальных подробностей о содержании переговоров пока не сообщалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот визит с контактами между спецслужбами.