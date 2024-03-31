Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
NYT раскрыла детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова
СМИ раскрыли новые детали о смерти в Испании перебежчика Кузьминова
Перебежчик из России Максим Кузьминов был убит двумя профессиональными киллерами, которые выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине, сообщает газета New York Times.
По данным издания, ликвидаторы подкараулили Кузьминова возле его дома в Испании. Они окликнули его и открыли огонь. Несмотря на ранения, Кузьминов пытался убежать, но убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело, пишет New York Times.
На месте происшествия были найдены гильзы от 9-мм патронов от пистолета Макарова. Издание отмечает, что убийство Кузьминова было совершено «профессионально», а киллеры «быстро исчезли».
Источники NYT в правоохранительных органах Испании сообщили, что Кузьминов вел «нескромную жизнь», часто ходил по барам. В то же время, по словам украинских чиновников, незадолго до смерти Кузьминов связался со своей бывшей девушкой, находящейся в России, и якобы пригласил ее в Испанию. Источники NYT назвали его поступок серьезной ошибкой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.
Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.
Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.