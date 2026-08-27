Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.11 комментариев
ЦБ выявило 1 млрд рублей на нелегальных криптокошельках
Объем средств на выявленных ЦБ нелегальных криптокошельках достиг 1 млрд рублей.
Банк России в первом полугодии внес данные о 2,6 тыс. нелегальных криптовалютных кошельков в систему правоохранительных органов, а объем средств, привлеченных на такие кошельки, превысил 1 млрд рублей, сообщает регулятор.
Банк России выявил свыше 1 млрд рублей, привлеченных на счета злоумышленников, передает РИА «Новости».
За первые шесть месяцев текущего года регулятор внес данные о 2,6 тыс. криптовалютных кошельков субъектов нелегальной деятельности в информационную систему правоохранительных органов и банков.
«Объем средств, привлеченных на эти криптокошельки, составил более 1 млрд в рублевом эквиваленте», – пояснили представители ЦБ. Количество выявленных нелегальных кредиторов по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось в два раза.
Рост числа теневых кредиторов связан с ужесточением требований к легальным участникам рынка. Это ограничивает доступ к заемным средствам для клиентов с высокой долговой нагрузкой, повышая спрос на нелегальные услуги. Предложения обычно распространяются через социальные сети и платформы объявлений.
Для борьбы с теневым рынком ЦБ начал использовать информацию Росреестра и судебных приставов. Это помогает выявлять скрытые схемы кредитования под залог недвижимости, когда займы выдают физические лица и индивидуальные предприниматели.
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