Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.8 комментариев
Жертвами крушения небольшого самолета на Аляске стали четыре человека
Спасатели извлекли тела четырех погибших после падения самолета на юге Аляски
Воздушное судно направлялось из Анкориджа в населенный пункт Селдовия, однако по неизвестным причинам рухнуло в воду местного пролива.
Трагедия произошла двадцать шестого августа во время выполнения внутреннего рейса, передает РИА «Новости».
Воздушное судно вылетело из Анкориджа и должно было приземлиться в Селдовии, но упало в воду.
«Небольшой самолет разбился в проливе Селдовия... Спасатели смогли извлечь тела четырех погибших взрослых людей из самолета», – сообщили представители местной полиции.
Власти направили тела жертв на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления личностей. Выяснением причин смертельной авиакатастрофы уже занялись специалисты Национального совета по безопасности на транспорте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на юго-западном побережье Аляски при крушении легкомоторного самолета погибли восемь человек.
Воздушное судно Cessna 441 потерпело катастрофу у американской военной радиолокационной станции.
В прошлом году на территории этого штата пропал самолет с девятью пассажирами на борту.