Минимальные за 12 лет запасы газа зафиксировали на Украине

Компания EXPRO: Запасы газа в ПХГ Украины достигли минимума за 12 лет

Tекст: Антон Антонов

Согласно сообщению консалтинговой компании, объемы газа в украинских подземных хранилищах побили антирекорд, установленный весной, передает РИА «Новости».

В информации компании подчеркивается, что сезонные колебания запасов сохраняются: к осени объемы растут, а к лету традиционно снижаются. На протяжении 2025 года уровень закачки газа оставался значительно ниже минимальных показателей предыдущих лет.

«Нынешние запасы в хранилищах остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет», – сообщает EXPRO.

Эксперты EXPRO отмечают сокращение разрыва с прошлогодними значениями. По их оценкам, разница впервые за долгое время уменьшилась ниже 10% в июле. К середине этого месяца запасы газа составили свыше 9 млрд кубометров, а к августу превысили отметку в 10 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украине нужно найти дополнительный газ для закачки подземных хранилищ перед началом отопительного сезона. До 2022 года Украина импортировала минимум 8-9 млрд кубометров газа ежегодно, но теперь этот объем снизился почти вдвое и может составить только 3-4 млрд кубометров. Весной стоимость газа на Украине превысила цены на топливо на ключевом европейском хабе впервые за год.