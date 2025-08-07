Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Минимальные за 12 лет запасы газа зафиксировали на Украине
Объем газа в украинских подземных хранилищах опустился до самого низкого уровня за 12 лет, сообщила украинская консалтинговая компания EXPRO, которая освещает новости нефтегазовой отрасли.
Согласно сообщению консалтинговой компании, объемы газа в украинских подземных хранилищах побили антирекорд, установленный весной, передает РИА «Новости».
В информации компании подчеркивается, что сезонные колебания запасов сохраняются: к осени объемы растут, а к лету традиционно снижаются. На протяжении 2025 года уровень закачки газа оставался значительно ниже минимальных показателей предыдущих лет.
«Нынешние запасы в хранилищах остаются самыми низкими как минимум за последние 12 лет», – сообщает EXPRO.
Эксперты EXPRO отмечают сокращение разрыва с прошлогодними значениями. По их оценкам, разница впервые за долгое время уменьшилась ниже 10% в июле. К середине этого месяца запасы газа составили свыше 9 млрд кубометров, а к августу превысили отметку в 10 млрд кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украине нужно найти дополнительный газ для закачки подземных хранилищ перед началом отопительного сезона. До 2022 года Украина импортировала минимум 8-9 млрд кубометров газа ежегодно, но теперь этот объем снизился почти вдвое и может составить только 3-4 млрд кубометров. Весной стоимость газа на Украине превысила цены на топливо на ключевом европейском хабе впервые за год.