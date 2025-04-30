Цены на газ на Украине впервые за год превысили европейские

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает профильное украинское издание ExPro Daily Gas, цены на природный газ на Украине 29 апреля достигли примерно 19 150 гривен за одну тысячу кубометров, что эквивалентно 31,8 евро за мегаватт-час, передает ТАСС. В то же время спотовые цены на крупнейшем европейском хабе TTF составили 31,5 евро за мегаватт-час.

В сообщении отмечается: «Таким образом, впервые с 1 мая 2024 года цены на природный газ на Украине поднялись выше европейских, при этом разница не учитывает стоимость транспортировки газа на Украину».

По информации аналитиков, такая ситуация сложилась из-за снижения цен на газ в Европе в последние недели на фоне теплой погоды и стабильных поставок. На Украине, напротив, газ дорожает из-за устойчивого спроса, особенно со стороны государственных компаний «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины».

Бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что Украина столкнулась с критическим снижением запасов газа в подземных хранилищах и уже с мая ей потребуется импортировать до 6 млрд кубометров топлива, чтобы обеспечить предстоящий отопительный сезон.

Ранее СМИ писали, как Украина решила импортировать газ из Европы для компенсации потерь.