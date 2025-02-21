Reuters: Украина начнет импорт газа из Европы для компенсации потерь

Reuters сообщил о планах Украины импортировать 800 млн куб м газа из Европы в феврале-марте

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Reuters, Украина вынуждена будет импортировать до 800 млн куб. м газа из Европы в феврале и марте. Это обусловлено резким сокращением объемов внутреннего производства газа, которое снизилось на 40% в некоторых случаях из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. До этих повреждений Украина производила около 50 млн куб. м газа ежедневно.

Уровень ежедневного потребления зимой варьируется между 110 и 140 млн куб. м. До сих пор страна обходилась запасами из газовых хранилищ, однако теперь появилась необходимость в импорте для компенсации снижения внутреннего производства. Источник отметил: «Мы смогли обойтись без импорта в этот отопительный сезон, но удары вынуждают нас импортировать газ».

Кроме того, Украине придется начать закачку газа на следующий зимний период уже весной, чтобы создать запасы в размере 13 млрд кубометров, как и в текущем отопительном сезоне. Неясно, сколько газа потребуется импортировать после марта, это будет зависеть от интенсивности ударов по газово-энергетическим объектам.

21 февраля Минобороны РФ сообщило о 11 ударах высокоточным оружием и БПЛА по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры Украины за неделю, что усугубило ситуацию с газоснабжением и потребовало новых мер по его обеспечению.

