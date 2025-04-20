Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине

Бывший глава «Оператора ГТС Украины» заявил о необходимости срочного импорта газа

Tекст: Вера Басилая

Макогон заявил, что для прохождения следующего осенне-зимнего периода Украине понадобится импортировать не менее 5,5 млрд кубометров газа, а желательно – 6,3 млрд, что потребует примерно от 2,5 до 3 млрд долларов. По словам Макогона, «Нафтогаз» озвучил меньший объем необходимого импорта – 4,6 млрд кубометров, однако, даже для этого понадобится как минимум три месяца при максимальной загрузке импортных мощностей, передает РИА «Новости».

Он отметил, что к зиме стране необходимо запасти минимум 8,2 млрд кубометров газа, а с учетом буферного – не менее 12,8 млрд, столько же было в хранилищах перед прошедшим сезоном. Макогон подчеркнул, что Киеву потребуется искать значительные средства на закупку газа и начинать импорт уже с мая, поскольку «время работает против Украины». Возможности по импорту газа технически ограничены примерно 1,5 млрд кубометров в месяц, что затрудняет выполнение даже минимальных планов.

Украинский Forbes ранее сообщал, что «Нафтогаз» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа, на что потребуется около двух млрд евро. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял о катастрофическом дефиците газа и средств, необходимом финансировании в объеме пяти млрд евро.

Агентство Bloomberg также информировало о намерении Украины импортировать рекордные объемы газа из Европы, чтобы покрыть сезонный дефицит, который может составить до 5 млрд кубометров.

Ранее СМИ писали, как Украина решила импортировать газ из Европы для компенсации потерь.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина планировала покупать газ у США, несмотря на отсутствие необходимой инфраструктуры и низкий интерес к использованию ее подземных хранилищ.