Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.0 комментариев
Крымский астроном допустил существование инопланетных цивилизаций во Вселенной
Жизнь за пределами Солнечной системы вполне вероятна, однако современные технологии пока не позволяют получить научное подтверждение этого факта, заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
Вероятность зарождения разума на других планетах остается высокой. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров уверен в теоретических шансах человечества найти братьев по разуму, передает РИА «Новости».
«Контакт с внеземной цивилизацией возможен, другие цивилизации должны существовать. Другие планетные системы есть, другие планеты есть, почему бы на них не возникнуть другой жизни и другой цивилизации? Это вполне возможно», – сказал Назаров.
При этом специалист подчеркнул фактическое отсутствие необходимых приборов для поиска инопланетян. На сегодня наука не располагает оборудованием и методами, способными достоверно подтвердить наличие жизни вне нашей звездной системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск допустил возможность встречи с инопланетянами при освоении других звездных систем.А
строфизик Кип Торн предложил использовать гравитационные волны для поиска внеземных цивилизаций.
Ученые из Кембриджского университета обнаружили два органических соединения в атмосфере экзопланеты K2-18b.