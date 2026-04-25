    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО
    Эксперт объяснил появление возможности у Украины атаковать цели на Урале
    Фицо не дал Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС
    Лавров рассказал анекдот про армянское радио
    МИД назвал критику интервью Лаврова во Франции автоголом
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского
    Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА
    Мелони предложила Европе призвать Путина «сделать шаги вперед»
    Эксперт назвал вероятный тип атаковавшего Екатеринбург украинского дрона
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    25 апреля 2026, 13:12 • Новости дня

    Крымский астроном допустил существование инопланетных цивилизаций во Вселенной

    Tекст: Мария Иванова

    Жизнь за пределами Солнечной системы вполне вероятна, однако современные технологии пока не позволяют получить научное подтверждение этого факта, заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

    Вероятность зарождения разума на других планетах остается высокой. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров уверен в теоретических шансах человечества найти братьев по разуму, передает РИА «Новости».

    «Контакт с внеземной цивилизацией возможен, другие цивилизации должны существовать. Другие планетные системы есть, другие планеты есть, почему бы на них не возникнуть другой жизни и другой цивилизации? Это вполне возможно», – сказал Назаров.

    При этом специалист подчеркнул фактическое отсутствие необходимых приборов для поиска инопланетян. На сегодня наука не располагает оборудованием и методами, способными достоверно подтвердить наличие жизни вне нашей звездной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск допустил возможность встречи с инопланетянами при освоении других звездных систем.А

    строфизик Кип Торн предложил использовать гравитационные волны для поиска внеземных цивилизаций.

    Ученые из Кембриджского университета обнаружили два органических соединения в атмосфере экзопланеты K2-18b.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    23 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    Робот от Sony начал побеждать профессиональных игроков в настольный теннис

    @ Cover Media/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории автономная машина с искусственным интеллектом начала обыгрывать элитных теннисистов в реальных матчах благодаря феноменальной скорости реакции в 20 миллисекунд.

    Автономный робот Ace, оснащенный искусственным интеллектом, передовыми датчиками и восьмишарнирным манипулятором, впервые в истории машин одержал победу над профессиональными игроками в настольный теннис по официальным правилам, пишет New Scientist.

    Руководитель проекта в швейцарском подразделении Sony AI Питер Дюрр отметил: «Игры долгое время служили ориентиром для ИИ, включая шахматы для Deep Blue, а также другие игры в более недавних прорывах, такие как AlphaGo».

    Разработчики подчеркивают, что предыдущие достижения искусственного интеллекта происходили в виртуальном пространстве, тогда как Ace соревнуется с людьми в реальном мире.

    Робот использует событийные датчики, фиксирующие изменения движения и яркости для точного отслеживания мяча. Его навыки формировались с помощью обучения с подкреплением в симуляции, где машина провела несколько тысяч часов.

    Аппаратное обеспечение позволяет роботу превосходить человека в скорости реакции. Задержка Ace составляет всего около 20 миллисекунд, в то время как спортсменам требуется порядка 230 миллисекунд. В ходе исследования робот сыграл с пятью элитными любителями и двумя профессионалами, уступив лишь в нескольких матчах. При этом машина не выдает своих намерений, но и не умеет читать язык тела соперника.

    Несмотря на отсутствие человеческого лица, робот смог удивить игроков способностью считывать вращение при подачах и отбивать мячи, отскочившие от сетки, чему его специально не обучали.

    В конце 2025 года и начале 2026 года Ace продолжил серию побед, обыграв еще нескольких профессионалов, включая игроков из топ-25 мирового рейтинга. Создатели уверены, что при дальнейших улучшениях робот сможет превзойти даже чемпиона мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пекинский стадион «Ледяная лента» примет масштабный спортивный турнир среди андроидов.

    Робот-гуманоид «Молния» выиграл пекинский полумарафон с результатом 48 минут.

    Антропоморфный робот H1 преодолел беговую дистанцию быстрее мирового рекорда человека.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    23 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой расчет космических войск осуществил успешный старт ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с полезной нагрузкой для российского военного ведомства.

    Запуск состоялся 23 апреля в 11.29 по московскому времени с северного космодрома Плесецк, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

    Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела на заданную орбиту космические аппараты, предназначенные для нужд Министерства обороны России.

    Операция была проведена в штатном режиме силами Воздушно-космических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Воздушно-космические силы России осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк.

    Позже военные спутники успешно вышли на расчетные целевые орбиты.

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал выполнение контрактов по производству этих ракет одним из главных направлений работы.

    23 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные высшие учебные заведения приступят к обучению студентов проектированию и эксплуатации современных беспилотных автомобилей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Студенты российских университетов смогут освоить профессию создателя автономных мобильных систем, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал руководитель Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе профильного форума.

    «Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», – подчеркнул министр.

    Руководитель ведомства добавил, что технологический прогресс серьезно трансформирует рынок труда. В результате меняются сроки обучения и внутреннее наполнение образовательных программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования из-за кардинальных технологических перемен.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике.

    Для внедрения новой образовательной модели ведомство подготовило проект соответствующих изменений в федеральный закон.

    24 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Ученые нашли на Камчатке рыбу с уникальным черепом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В изолированных водоемах на Камчатке обнаружена популяция рыб с необычным строением черепа, сформировавшимся за тысячелетия обособленной жизни.

    Российские исследователи выявили популяцию гольца с уникальными анатомическими особенностями в природном парке «Быстринский», передает Газета.Ru.

    Эти рыбы обладают строением черепа, ранее не встречавшимся у камчатских видов. Открытие сделали специалисты Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

    Экспедиция, проходившая весной 2026 года, исследовала озера восточнее Ичинского вулкана. Каскад этих водоемов изолирован от реки Быстрая-Хайрюзовская непреодолимыми порогами. В небольшом озере Рыбном, имеющем ледниковое происхождение, обитает голец, живущий в изоляции с эпохи таяния ледников. За это время у популяции сформировались специфические черты: хрящевая пластина перед орбитами глаз и мощный боковой гребень на кости-подвеске.

    «Камчатка – это место, где эволюционные процессы происходят на наших глазах. Изолированные горные озера хранят популяции, не тронутые внешним влиянием на протяжении тысячелетий. Данные, полученные в ходе экспедиции, станут основой стратегии охраны редких видов в природном парке «Быстринский» и позволят выстроить системную работу по сохранению живой природы полуострова», – отметила и. о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.

    Причины таких изменений пока изучаются. Ученые предполагают, что это может быть случайная мутация или адаптация для добычи донных беспозвоночных из ила. Ниже по ущелью, в озере Ночном, исследователи обнаружили другой вид – кокани, тугорослую жилую нерку, питающуюся зоопланктоном. Эта рыба также утратила связь с морем и достигает массы лишь до 200 граммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи КамГУ обнаружили популяцию рыб-каннибалов в камчатском озере Тополовое.

    На курильском острове Кунашир спасатели вернули в естественную среду обитания редкого краснокнижного ската.

    Ученые связали массовый выброс креветок в Приморье с воздействием токсичных микроводорослей.

    23 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные спутники, запущенные на орбиту ракетой «Ангара-1.2», работают штатно, сообщило Минобороны.

    Специалисты взяли аппараты на управление после того, как они были выведены на целевые орбиты, передает РИА «Новости». Пуск был произведен с космодрома Плесецк в 11.29 по московскому времени. Ракета стартовала с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны, уточнили в ведомстве.

    После старта ракету взяли на сопровождение специалисты Главного испытательного космического центра имени Германа Титова при помощи наземного автоматизированного комплекса управления.

    «В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме», – сообщило Минобороны.

    В четверг Роскосмос сообщил, что «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны.

    24 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Ученые нашли останки гигантских осьминогов-кракенов в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые реконструировали облик гигантских осьминогов, которые населяли Мировой океан десятки миллионов лет назад и по размеру соответствовали кракенам – мифическим чудовищам из морских легенд, следует из исследования, опубликованного в журнале Science.

    Ученые из Японии реконструировали внешний облик гигантских осьминогов, существовавших в Мировом океане десятки миллионов лет назад, передает РИА «Новости». Исследование опубликовано в журнале Science. Окаменелости, по оценкам, относятся к позднему меловому периоду и насчитывают от 100 до 72 млн лет.

    Согласно результатам работы, некоторые из этих древних осьминогов могли достигать длины от семи до 19 метров, что сопоставимо с размерами мифических кракенов. Исследователи отмечают: «При расчетной общей длине от семи до 19 метров эти осьминоги могут представлять собой самых крупных описанных беспозвоночных, соперничающих с современными им гигантскими морскими рептилиями».

    Восстановить внешний вид удалось, несмотря на то что мягкотелые беспозвоночные редко сохраняются в ископаемых отложениях. Реконструкция проводилась по клювам – твердым хитиновым челюстям, которые были обнаружены в хорошем состоянии.

    Анализ следов износа на челюстях позволил предположить, что древние осьминоги были высшими хищниками в своей экосистеме и охотились, в том числе, на плезиозавров и мозазавров. Асимметрия в износе свидетельствует о сложном поведении и развитом мозге, что, по мнению ученых, говорит о высоком интеллекте этих существ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские ученые выяснили роль особой руки самцов осьминога при спаривании.

    Российские исследователи обнаружили на острове Русском кости древнего ихтиозавра.

    Палеонтологи в Канаде нашли останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке.

    23 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    В Египте нашли гигантскую статую предположительно фараона Рамзеса II

    Tекст: Мария Иванова

    Египетские археологи раскопали в провинции Эш-Шаркия массивное изваяние длиной более двух метров, предположительно изображающее легендарного фараона Рамзеса II.

    Специалисты министерства туризма и древностей сообщили о важном открытии, передает РИА «Новости».

    «В ходе работ египетской археологической миссии высшего совета по делам древностей на объекте Телль-Фарун в районе Эль-Хусейния в провинции Эш-Шаркия была обнаружена большая статуя, у которой отсутствует нижняя часть, включая ноги и основу. Вероятно, на ней изображен фараон Рамзес II», – говорится в заявлении.

    Масса древнего артефакта составляет от 5 до 6 тонн, а длина достигает 2,2 метра. Исследователи выяснили, что монумент еще в античные времена перевезли из Пер-Рамзеса в Телль-Фарун для повторной установки в религиозном комплексе. Сейчас эксперты начали подготовку к масштабной реставрации.

    Рамзес II считается одним из величайших правителей Древнего Египта. Он находился у власти более 60 лет в XIII веке до нашей эры. За это время государство добилось серьезных военных успехов и значительно расширило свои территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, египтолог Виктор Солкин предрек скорое обнаружение огромного храма эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг.

    Ранее в провинции Эль-Бухейра археологи нашли бронзовый меч этого фараона с именной табличкой.

    В центральной части страны исследователи раскопали руины жилых домов византийских монахов.

    24 апреля 2026, 08:08 • Новости дня
    Ученые из Китая нашли неизвестные ранее лунные минералы

    Tекст: Мария Иванова

    В образцах реголита, доставленных на Землю космическим зондом «Чанъэ-5», удалось открыть два ранее неизвестных науке химических соединения.

    Специалисты нашли два новых минерала в образцах, доставленных миссией «Чанъэ-5», передает ТАСС.

    Китайское национальное космическое управление присвоило этим природным химическим соединениям названия «магниевый чанъэит» и «церистый чанъэит».

    Зонд отправился в космос 24 ноября 2020 года со стартовой площадки Вэньчан. Спустя 23 дня аппарат успешно вернулся, собрав около двух килограммов лунной породы.

    Тщательный анализ полученных материалов позволил собрать важнейшие научные данные. В будущем эта информация поможет при возведении исследовательской станции на поверхности спутника нашей планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский космический аппарат «Чанъэ-6» с образцами лунного грунта успешно приземлился на Земле.

    Ранее космический зонд «Чанъэ-6» привез на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

    22 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали новые всплески солнечной активности в конце апреля

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной всплеск геомагнитной активности накроет Землю через неделю после продолжительного спокойного периода, отметили ученые.

    Текущий космический шторм, начавшийся три дня назад, полностью завершился, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты зафиксировали нормализацию температуры, плотности и магнитного поля. При этом скорость солнечного ветра пока остается умеренно повышенной.

    Апрель оказался довольно нестабильным месяцем для метеозависимых людей. Ученые уже зарегистрировали два сильных и один средний геомагнитный всплеск. Между этими событиями наблюдались продолжительные спокойные периоды.

    Следующий выход на полноценную магнитную бурю ожидается 29 и 30 апреля. До наступления этих дат прогнозируется абсолютно зеленая полоса без значительных космических колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля вероятность возникновения геомагнитных штормов достигла 90%.

    В начале месяца ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса M3.5.

    23 апреля 2026, 09:32 • Новости дня
    Китайские ученые создали цифровую модель эволюции Вселенной

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанная за десять лет китайскими учеными суперкомпьютерная система в деталях воссоздала каждый этап формирования мироздания на протяжении 13,8 млрд лет.

    Команда исследователей Китайской академии наук успешно смоделировала процесс развития мироздания, передает ТАСС. Проект получил название «Цяньянь».

    Масштабная работа потребовала вычислительных мощностей передовых суперкомпьютеров и заняла более десяти лет. В результате специалисты сформировали массив данных объемом 13 петабайт.

    Ожидается, что новая высокоточная система станет важным инструментом для будущих исследований. Она окажет научную поддержку китайскому орбитальному телескопу CSST и космической обсерватории «Евклид» Европейского космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы составили крупнейшую в истории карту Вселенной.

    Китайские ученые разработали вычислительную систему с 2 млрд искусственных нейронов.

    Американские специалисты смоделировали на квантовом компьютере теоретический процесс разрушения пространства.

    23 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    В России представили проект космической обсерватории на базе кубсатов

    Tекст: Мария Иванова

    ГК «Геоскан» и Институт космических исследований РАН разработали концепцию распределенной солнечной обсерватории, которая обеспечит открытый доступ к данным космической погоды.

    Проект первой распределенной космической солнечной обсерватории на базе малых спутников представили на конференции «Технологии Геоскана», передает ТАСС.

    Группировка аппаратов типа «кубсат» будет размещена на низких околоземных орбитах и в точках Лагранжа для непрерывного мониторинга активности Солнца.

    «В мире есть ряд научных солнечных обсерваторий на базе сложных, многотонных спутников, однако доступ к работе с ними ограничен в силу различных причин. Мы же предлагаем создать дешевый инструмент с открытым допуском к наблюдательному времени, получаемым данным и аналитике. Благодаря этому ученые, студенты и школьники смогут легко изучать космические явления и ставить собственные эксперименты», – рассказал заведующий совместной лабораторией ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Кузин.

    Первым аппаратом системы станет кубсат на платформе «Геоскан 16U», оснащенный зеркальным телескопом, работающим в вакуумном ультрафиолетовом диапазоне. Обсерваторию планируется развивать за счет добавления новых инструментов и модернизации существующих.

    Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов отметил, что кубсаты доказали свою эффективность как недорогие и простые в сборке научные спутники. Это позволяет быстро тестировать технологии на орбите и планировать сложные миссии, ранее недоступные частным компаниям в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые приступили к созданию малых спутников для наблюдения за вспышками на Солнце.

    Аппарат на базе платформы «Геоскан 16U» получил первые мультиспектральные снимки Земли.

    23 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Мощная вспышка на Солнце прервала двухнедельное затишье

    Tекст: Мария Иванова

    На левом краю светила произошел мощный синхронный взрыв класса M1.65, сообщили ученые.

    Астрономы заметили резкий рост активности светила, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Действительно, растёт активность; тут уже, как говорится, без микроскопа видно», – отметили специалисты. Около восьми утра по московскому времени приборы зафиксировали вспышку класса M1.65.

    Это событие стало первым за две недели, предыдущий аналогичный выброс энергии наблюдался 9 апреля.

    Ученые уточнили, что вспышка оказалась двойной. На расстоянии около 1 млн километров друг от друга произошли два синхронных взрыва.

    В настоящее время явление оценивается как нейтральное для Земли. Однако левая активная область под номером 4420 продолжает стремительно увеличиваться в размерах.

    Из-за вращения Солнца эта зона постепенно смещается к центру диска. Эксперты предупредили, что при сохранении темпов роста она может начать представлять угрозу для нашей планеты уже в пятницу, создавая риск фронтальных ударов.

    Напомним, в ноябре прошлого года на Солнце зафиксировали мощную вспышку максимального класса интенсивности Х1.2.

    24 апреля 2026, 06:11 • Новости дня
    Китай решил доставить на Землю образцы грунта с Марса в 2031 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай ориентировочно в 2031 году планирует доставить образцы марсианского грунта на Землю при помощи зонда «Тяньвэнь-3», сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

    Китай планирует реализовать миссию по возвращению образцов грунта с Марса с помощью межпланетного зонда «Тяньвэнь-3», передает ТАСС. По оценкам Китайского национального космического управления, доставка материалов на Землю состоится ориентировочно в 2031 году.

    Агентство Синьхуа сообщает, что аппарат будет оснащен спектрометром PEX для поиска следов жизни и анализа минерального состава поверхности Марса, анализатором молекулярно-ионного состава для изучения утечки атмосферы, а также лазерным гетеродинным спектрометром, предназначенным для исследования изотопов водяных паров и ветрового поля планеты. Кроме того, предусмотрена установка гиперспектральной камеры.

    Запуск зонда «Тяньвэнь-3» намечен на 2028 год. Также ранее Институт космических исследований Российской академии наук заявлял, что на марсианский аппарат могут быть установлены научные приборы разработки российских ученых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно запустил аппарат «Тяньвэнь-2» для исследования астероидов.

    Российский научный прибор доставили в КНР для установки на лунный модуль «Чанъэ-7».

    Ранее космический зонд «Чанъэ-6» привез на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

    23 апреля 2026, 08:23 • Новости дня
    «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-34» установили на стартовом комплексе Байконура

    Tекст: Мария Иванова

    Собранную ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогрессом МС-34» вывезли на стартовую площадку и перевели в вертикальное положение в преддверии старта, запланированного на 26 апреля.

    Специалисты завершили сборку космического аппарата и разместили его на стартовом комплексе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

    Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» совместно с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» запланирован на 26 апреля.

    На данный момент ракета уже вывезена из монтажно-испытательного корпуса и надежно закреплена в вертикальном положении на стартовой площадке Байконура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 апреля космический грузовик «Прогресс МС-32» отстыковался от Международной космической станции.

    Месяцем ранее ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с космодрома Байконур.

    Перед этим пуском специалисты установили носитель на стартовый стол после завершения восстановительных работ.

    Путин рассказал о последнем телефонном звонке Жириновскому
    Подполье сообщило об уничтожении штаба ВСУ в Черниговской области
    Иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas
    Взрывы разрушили портовую инфраструктуру в Одесской области
    Премьер Эстонии предложил финансировать Украину за счет пошлин против России
    Politico: Чувство триумфа в ЕС после согласования помощи Киеву угасло
    Юрист назвал профилактикой изымание жилья за фиктивную регистрацию иностранцев

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО

    В Пентагоне решают, как наказать Испанию за отказ поддержать войну США против Ирана. Среди возможных мер – приостановка участия Мадрида в НАТО, его исключение из механизмов принятия решений и получения вооружений. Насколько реален сценарий частичного или полного исключения Испании из НАТО и какие возможности этот раскол внутри враждебного блока предоставляет для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации