Крымский астроном допустил существование инопланетных цивилизаций во Вселенной

Tекст: Мария Иванова

Вероятность зарождения разума на других планетах остается высокой. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров уверен в теоретических шансах человечества найти братьев по разуму, передает РИА «Новости».

«Контакт с внеземной цивилизацией возможен, другие цивилизации должны существовать. Другие планетные системы есть, другие планеты есть, почему бы на них не возникнуть другой жизни и другой цивилизации? Это вполне возможно», – сказал Назаров.

При этом специалист подчеркнул фактическое отсутствие необходимых приборов для поиска инопланетян. На сегодня наука не располагает оборудованием и методами, способными достоверно подтвердить наличие жизни вне нашей звездной системы.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили два органических соединения в атмосфере экзопланеты K2-18b.