Роскосмос решил не переводить запускаемые с Байконура «Союзы» на новое топливо

Роскосмос принял решение не переводить запускаемые с космодрома Байконур ракеты-носители «Союз-2» полностью на новое горючее нафтил, как это планируется сделать на космодроме Восточный, следует из документов на сайте госзакупок.

В дополнительном соглашении к контракту, опубликованном на сайте госзакупок, говорится, что работы на сумму 24,977 млн рублей по переводу ракет «Союз-2», стартующих с Байконура, полностью на нафтил исключены из перечня, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце февраля в Объединенной двигателестроительной корпорации сообщили, что первый серийный двигатель для второй ступени ракеты «Союз-2», использующий новое ракетное топливо нафтил, успешно прошел испытания.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, переход на нафтил является частью программы модернизации ракеты, которая позволит уменьшить вредные выбросы и заметно увеличить выводимую на орбиту полезную нагрузку.

В декабре 2017 года Роскосмос подписал с РКЦ «Прогресс» государственный контракт по поддержанию потенциала космодрома Байконур. Этим соглашением предусматривалось проведение работ по переводу ракет «Союз-2», стартующих с Байконура, на нафтил.

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