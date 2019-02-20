Завершены испытания двигателя второй ступени ракеты «Союз» на новом топливе

Первый серийный двигатель для второй ступени ракеты «Союз-2», использующий новое ракетное топливо нафтил, успешно прошел испытания, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) на авиакосмическом салоне Aero India-2019.

«12 февраля 2019 года на стенде первого испытательного комплекса «Винтай» испытан первый «товарный» жидкостной ракетный двигатель РД-108А центрального блока ракеты-носителя типа «Союз» на новом топливе нафтил», – рассказали в ОДК, передает РИА «Новости».

Производителем двигателя является самарское ПАО «Кузнецов» (входит в состав ОДК).

Нафтил – углеводородное слаботоксичное горючее, которое отличается от используемого в РН типа «Союза» топлива Т-1 относительно меньшим содержанием ароматических соединений.

Впервые нафтил вместо керосина использовали при пуске ракеты «Союз-2» с Восточного в ноябре 2017 года. Им была заправлена третья ступень ракеты.

Напомним, переход на нафтил с керосина выполняется в рамках модернизации ракеты «Союз-2» для пусков с космодрома Восточный.