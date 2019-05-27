В ракету «Союз» после старта ударила молния

Разряд молнии попал в головной обтекатель и третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б», ранее стартовавшей с космодрома Плесецк.

«Во время взлета в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя попал разряд молнии, что было зафиксировано в данных телеметрии, передаваемых с борта ракеты на наземный пункт управления», – сказал источник в ракетно-космической отрасли ТАСС.

По его данным, инцидент на работу систем носителя не повлиял, так как «на «Союзах» предусмотрена защита от таких явлений».

Напомним, 27 мая в 09.23 с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-М», который был успешно выведен на орбиту.