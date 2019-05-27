Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М»

В Минобороны сообщили, что разгонный блок «Фрегат» после штатного отделения от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту спутник «Глонасс-М».

«Стартовавшая в понедельник 27 мая в 09.23 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», – сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Также стало известно, что специалисты Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС приняли управление космическим аппаратом.

«С космическим аппаратом «Глонасс-М» установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», – добавили в ведомстве РИА «Новости».

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-М».