Запущенные с Плесецка военные спутники достигли расчетной орбиты

Космические аппараты военного назначения, запущенные в среду вечером с космодрома Плесецк, достигли расчетной орбиты, сообщили в Минобороны.

«Стартовавшая 10 июля в 20.14 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в» в установленное время успешно вывела на расчетные орбиты космические аппараты Минобороны России», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы российского военного ведомства.

В Минобороны отметили, что запуск и выведение аппаратов на орбиты блоком выведения «Волга» прошли в штатном режиме.

Состоявшийся запуск стал вторым стартом ракеты «Союз-2» с Плесецка в 2019 году.

В среду вечером с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов на борту, выводимых в интересах Министерства обороны.

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