Российский военный аппарат-«инспектор» проверил другой спутник на орбите

Министерство обороны рассказало о запуске космических аппаратов-инспекторов серии «Космос», тестирование которых проведено в четверг.

«Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов «Космос-2535» и «Космос-2536», предназначенных для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Указывается, что спутники-инспекторы провели инспекцию состояния, а также орбитальное обслуживание КА-регистратора. Также передана целевая и телеметрическая информация о состоянии КА-регистратора.

Аппараты-инспекторы выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1В» с Плесецка 10 июля.

Аналогичные аппараты-инспекторы запускались на орбиту в 2017 году.