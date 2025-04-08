Ракета-носитель «Союз МС-27» стартовала с Байконура

Ракета «Союз МС-26» стартовала с Байконура с тремя членами экипажа для 73-й экспедиции МКС

Tекст: Мария Иванова

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» и экипажем из трех человек стартовала с космодрома Байконур, сообщает ТАСС.

Примерно через девять минут планируется вывод корабля на орбиту. Полет к МКС проходит по двухвитковой схеме сближения, и стыковка с модулем «Причал» ожидается в 12.04 по московскому времени.

Экипаж корабля включает космонавта Роскосмоса Алексея Зубрицкого, который будет шестым специальным корреспондентом ТАСС на МКС. Вместе с ним на борту находятся Сергей Рыжиков и астронавт НАСА Джонни Ким. На протяжении миссии в планах проведение 50 научных экспериментов. В октябре Рыжиков и Зубрицкий планируют два выхода в открытый космос.

Запуск ракеты приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Носитель украшен изображениями, посвященными празднику, и получил название «Ракета Победы».

Роскосмос ранее сообщал о прибытии рекордного количества туристов на Байконур, насчитывающего не менее 2,5 тыс. человек, включая известных актеров и блогеров. В Москве запуск транслируется в Музее космонавтики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 апреля на Байконуре установили ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» в преддверии запланированного на 8 апреля запуска с участием международного экипажа.

Командир корабля «Союз МС-27» Сергей Рыжиковсообщал, что возьмет с собой на Международную космическую станцию покрашенное яйцо для празднования Пасхи в условиях невесомости.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-30» изменил орбиту Международной космической станции перед прибытием корабля «Союз МС-27», сообщил Роскосмос.