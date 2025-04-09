Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.2 комментария
Политолог Шумицкая: Румыния может предложить раздел Украины
Политолог Шумицкая заявила о возможном предложении Румынии разделить Украину
Политолог Екатерина Шумицкая считает, что следующий президент Румынии может предложить раздел Украины, учитывая националистические настроения кандидатов и их планы на восстановление исторических границ.
Научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая высказалась о возможных последствиях президентских выборов в Румынии. По ее мнению, возможный победитель выборов Джордже Симион может предложить раздел Украины, стремясь восстановить исторические границы Великой Румынии. Симион, лидер партии «Альянс за объединение румын», планирует отстаивать интересы Румынии не только на ее территории, но и в соседних странах, включая Украину и Молдавию, передает РИА «Новости».
Шумицкая прогнозирует, что во второй тур выборов пройдут два националистически настроенных кандидата, одним из которых, вероятно, станет Симион. Она считает, что правительство Румынии может использовать фальсификации и административные ресурсы, чтобы не допустить победы Симиона. Также она отметила, что прошлогодние выборы были отменены не из-за Кэлина Джорджеску, а из-за отсутствия угодного властям кандидата во втором туре.
Симион, по словам Шумицкой, планирует прекратить транзит оружия Украине и договориться с Россией о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Он надеется получить часть Черновицкой области Украины и Молдавию, включая Приднестровье, однако не намерен выводить страну из НАТО. Это подчеркивает сложность и противоречивость его политических амбиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский политик Кэлин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством и предложил рассмотреть возможность изменений границ в регионе.