У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Кремль: При сокращении СНВ нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире
Песков заявил, что подписывать новый договор о СНВ нужно с учетом изменившейся ситуации
Россия подчеркивает необходимость подписывать новый договор о стратегических наступательных вооружениях с США с учетом изменившейся геополитической ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос о сокращении стратегических наступательных вооружений должен рассматриваться с учетом изменившейся международной обстановки, передает ТАСС.
Представитель Кремля заверил, что Россия не будет заключать новый договор о СНВ с США, если не будут учтены изменения в мире.
Песков уточнил, что это заявление соответствует ранним высказываниям российского президента Владимира Путина, который ранее отметил, что обсуждение арсеналов, не затрагивающее военную ядерную инфраструктуру в Европе и не включающее в процесс европейские государства, невозможно.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что Россия должна трезво оценивать текущую ситуацию и строить переговорный процесс, учитывая новые аспекты.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подтвердил соблюдение Россией ограничений по ядерным арсеналам.