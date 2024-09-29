Лавров подтвердил соблюдение Россией ограничений по ядерным арсеналам

Лавров заявил о соблюдении Россией уровней ДСНВ по ядерным арсеналам

Tекст: Антон Антонов

«Мы свой ядерный арсенал не увеличиваем, это лишний раз подтверждают наши официальные представители», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД сообщил, что Россия придерживается закрепленных в договоре уровней ядерных арсеналов, несмотря на приостановку участия в ДСНВ. «По крайней мере пока этот договор в силе», – добавил министр.

Лавров уточнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш не заявлял ему о необходимости сокращения ядерного арсенала России и США: «Ничего он мне не говорил. Я, кстати, не слышал, что он это сказал».

Министр отметил, что у Гутерриша «бывают иногда такие заявления, которые явно не вписываются в реалии, на международной арене существующие». Лавров заметил, что решение таких вопросов не входит в компетенцию генерального секретаря ООН. «Всегда хочется, чтобы было меньше вооружений, но есть реалии», – сказал Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны. Москва рассчитывает, что заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом.