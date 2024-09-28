Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой

Лавров заявил о бессмысленности войны с Россией, обладающей ядерным потенциалом

Tекст: Вера Басилая

Лавров подчеркнул, что нынешние западные стратегии напоминают планы США и Великобритании по уничтожению СССР в 1945 году, когда разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое». Эти планы, по его словам, тогда были секретными, а сегодня англосаксонские стратегии уже не скрывают своих намерений, передает РИА «Новости».

Он отметил, что стратеги Запада рассчитывают добиться победы над Россией через «нелигитимный неонацистский киевский режим», но уже готовят Европу к самоубийственной авантюре.

«Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», - подчеркнул Лавров.

Тем не менее, министр отметил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Она предлагает создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех стран и организаций континента. Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции в Минске, открытие которой запланировано на 31 октября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.