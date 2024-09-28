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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    28 сентября 2024, 20:27 • Новости дня

    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой

    Лавров заявил о бессмысленности войны с Россией, обладающей ядерным потенциалом

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров подчеркнул, что нынешние западные стратегии напоминают планы США и Великобритании по уничтожению СССР в 1945 году, когда разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое». Эти планы, по его словам, тогда были секретными, а сегодня англосаксонские стратегии уже не скрывают своих намерений, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что стратеги Запада рассчитывают добиться победы над Россией через «нелигитимный неонацистский киевский режим», но уже готовят Европу к самоубийственной авантюре.

    «Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», - подчеркнул Лавров.

    Тем не менее, министр отметил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Она предлагает создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех стран и организаций континента. Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции в Минске, открытие которой запланировано на 31 октября.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

    25 сентября 2024, 22:45 • Новости дня
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России

    Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которое ждали»

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная редакция Основ госполитики в области ядерного сдерживания, предложенная президентом России Владимиром Путиным, станет поводом призадуматься не только неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале описал подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

    «Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь», – пояснил Медведев.

    Также он обратил внимание, что «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО».

    Зампред Совбеза призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

    Он считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения.

    «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

    Медведев также отметил, что все случаи, когда Россия может применить ЯО должны оцениваться в совокупности, а финальное решение будет принимать президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    Коментарии (23)
    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


    Коментарии (33)
    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины

    Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

    Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

    Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

    Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.

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    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    26 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния.

    «Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», – заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

    До этого Байден заявил, что США дополнительно обучат еще 18 пилотов F-16 в 2025 году.

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    27 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ

    Рябков: Россия отказалась от диалога с США по ДСНВ из-за враждебной политики Вашингтона

    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    Он подчеркнул, что США могут быть открыты к обсуждению, однако Россия не считает возможным начать диалог в текущих условиях. Рябков отметил, что изменения во враждебной политике Вашингтона являются необходимым условием для обсуждения вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

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    27 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО

    Столтенберг заявил об отсутствии соглашения США и России о нерасширении НАТО

    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Йенс Столтенберг на семинаре в США подчеркнул, что соглашение о нерасширении НАТО с Россией никогда не существовало, несмотря на обсуждения в 1990 году.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могли обсуждать с Россией вопрос о нерасширении Североатлантического альянса, но такого соглашения никогда не было. Об этом он сообщил на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

    Столтенберг отметил, что в 1990 году США обсуждали с Москвой возможность нерасширения НАТО в контексте объединения Германии.

    «Эта тема обсуждалась, но когда было достигнуто соглашение по Германии, в нем не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО», – заявил Столтенберг.

    В своей речи в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин напомнил о существовании заверений о нерасширении, данных альянсом после распада Организации Варшавского договора.

    Как писала немецкая газета Spiegel, в 2022 году стали известны архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран.

    Однако, несмотря на наличие таких документов, Йенс Столтенберг продолжает утверждать, что никаких официальных обещаний со стороны НАТО никогда не давалось.

    Ранее сообщалось, что в Китае призвали НАТО уйти за Столтенбергом в отставку за провалы в мире.

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    28 сентября 2024, 15:18 • Новости дня
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада, что влияет на понимание российской стороной западных подходов к международной ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, речи, произнесенные на высоком уровне, формируют российское понимание подходов, которыми пользуются западные страны в отношениях с Россией, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Россия основывает свое понимание подходов западных визави, партнеров или противников на этих заявлениях. Он добавил, что это полностью отражает занимаемую позицию западных стран.

    Ранее Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Коментарии (6)
    26 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина касательно обновления Основ государственной политики в области ядерного сдерживания западная пресса восприняла со всей серьезностью, следует из анализа публикаций ведущих мировых СМИ.

    В частности, большинство западных СМИ обращают внимание на то, что «Россия сможет атаковать» неядерные государства, подчеркнув, что сигнал России на Западе услышали, пишет «Российская газета».

    The Washington Post счел это прямой угрозой, однако постарался убедить читателей в том, что российские власти «вряд ли пойдут на использование ядерного оружия». Так, газета приводит мнения аналитиков, которые задаются вопросом, «что теперь будет считаться нападением на Россию», предупреждая, что на Западе по этой теме теперь будут более осторожными.

    Financial Times указывает, что такие действия со стороны Москвы стали прямым ответом на рассуждения о возможности ударов Украины по российской территории западным оружием. Согласно мнению экспертов газеты, изменения теперь станут «намного более сильными и конкретными, нежели предыдущие».

    New York Times акцентирует «ясные действия Москвы», утверждая, что получение Киевом оружия из ядерных стран НАТО развязывает России руки.

    Издание Associated Press в свою очередь охарактеризовало предложения Путина как «новое серьезное предупреждение Западу».

    «Новая формулировка, которая дает возможность потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку, является преднамеренной, чтобы убедить Запад не разрешать Украине удары на большие расстояния», – указывают СМИ.

    Ранее издание Bloomberg отмечало, что Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада.

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    27 сентября 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине

    Скачко: У Зеленского нет шансов выиграть президентские выборы в честной борьбе

    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сообщения о возможных выборах на Украине могут быть связаны либо с новым этапом конфликта с Россией, либо с созданием фундамента для переговоров с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал публикацию The Economist о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году.

    «Сообщения и утечки в СМИ о возможных выборах на Украине неслучайны. Речь идет о предстоящем политическом переформатировании власти в стране, замене первых лиц», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, этот процесс будет осуществляться с прицелом «либо на продолжение боевых действий, либо на подготовку к переговорному процессу».

    При этом для проведения избирательной кампании необходимо отменить военное положение, заметил аналитик. А вот решать, кто станет кандидатами на пост президента Украины, будут в том числе западные страны, указал он. «Дадут ли Зеленскому баллотироваться – большой вопрос. Он марионетка. И если поступит указ, то кандидатура будет выдвинута. Но в честной борьбе ему не победить», – заявил спикер.

    «С другой стороны, если события в зоне СВО продадут украинскому народу как очередную перемогу, то охваченное квазипатриотизмом общество проголосует за человека, который, по их мнению, является символом этой победы – например, за Зеленского», – рассуждает политолог. Собеседник призвал обратить внимание на то, что политическое поле на Украине зачищено, и различия между кандидатами будут минимальными.

    Среди возможных вариантов он назвал Арсена Авакова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Петра Порошенко, а также Андрея Ермака. Впрочем, последний может баллотироваться только при определенных условиях. «Ермаку необходимо симулировать разрыв с Зеленским, этот процесс должен инициировать Лондон. Тогда может сыграть «эффект Валерия Залужного» – политика, который противостоит украинскому руководству», – уточнил аналитик.

    Вместе с тем возможен вариант, при котором свою кандидатуру в президенты выдвинет Дмитрий Разумков. «Он тоже заражен «неонацистской болезнью», но может стать альтернативой для определенных категорий западных политиков», – заключил Скачко.

    Ранее журнал The Economist узнал, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине в 2025 году. «Политический процесс определенно начался», – заявила изданию Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит The Economist, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, тот больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. 20 мая официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек. После этого президент России Владимир Путин, ссылаясь на конституцию Украины, заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом.

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    25 сентября 2024, 23:19 • Новости дня
    Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды

    NBC News: Пентагон предложил начать поставки Киеву фосфорных зажигательных боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение, сообщили источники телеканал NBC News.

    Собеседники издания сообщили, что фосфорные снаряды было предложено включить в пакеты военной помощи Киеву, но в Белом доме отвергли эту идею, передает РИА «Новости».

    По словам неназванных официальных лиц, публичного сообщения в случае одобрения подобной инициативы не будет.

    Ранее в администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    26 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин расширяет ядерную доктрину в целях противостояния «агрессии» со стороны Запада, пишет Bloomberg.

    В статье указано, что заявление Путина было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес США и стран Европы касательно разрешения Украине нанести удар вглубь России, передает RT.

    «Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал тогда Путин», – подчеркнуто в материале.

    Ранее президент России назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России.

    Коментарии (7)
    27 сентября 2024, 08:01 • Новости дня
    NYT: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

    New York Times: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

    Tекст: Александра Юдина

    Американская разведка предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия, пишет The New York Times.

    По мнению разведчиков, такие действия могут спровоцировать серьезные ответные меры со стороны России, передает RT.

    Как сообщает газета, разведчики опасаются, что подобные действия могут существенно эскалировать конфликт и привести к непредсказуемым последствиям.

    В качестве возможных ответных мер со стороны России разведчики рассматривают активизацию диверсионной деятельности на территории Европы. Речь идет о возможных поджогах, атаках на военные базы и другие дестабилизирующие действия, направленные на дестабилизацию ситуации в странах НАТО.

    Ранее The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.

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    27 сентября 2024, 08:48 • Новости дня
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Atlantic Council в Вашингтоне выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это «попыткой запугать» Украину и НАТО, чтобы ослабить поддержку Киева.

    «Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», – передает РИА «Новости» его слова.

    Столтенберг подчеркнул, что видит в предложении Путина угрозу, направленную на запугивание Киева и западных стран, поддерживающих Украину.

    Ранее президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.

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    27 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США

    Лавров заявил о нарушениях США обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН

    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего начала арбитража генсеком ООН Антониу Гутерришем против США за нарушение обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срочного запуска арбитража против США со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС. Такое требование прозвучало на встрече Лаврова с Гутерришем и связано с тем, что США, по мнению России, продолжают нарушать свои обязательства в рамках Соглашения о центральных учреждениях ООН от 1947 года.

    Лавров отметил, что ситуация требует немедленного вмешательства ООН, так как, по его словам, США не выполняют свои обязательства по данному соглашению, что неоднократно отмечалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. «Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств», - сообщается в документе МИД РФ.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что вопрос запуска арбитража уже неоднократно обсуждался в профильных резолюциях ООН, и настаивает на том, чтобы Гутерриш как можно скорее инициировал процедуру арбитража в отношении США.

    Ранее сообщалось, что Лавров и Гутерриш обсудили украинский конфликт.

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