Блинкен высказался об обновлении ядерной доктрины России

Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО

Tекст: Олег Исайченко

«После знакомства с речью Марианы Кацаровой, в которой она заявляет, что за Россию на полях СВО не сражаются «славянские лица», с уверенностью заявляю: ее слова свидетельствуют о чудовищной некомпетентности», – заявил политолог Армен Гаспарян.

«Конечно, там присутствуют представители многих народов нашей страны, но русских, по моим ощущениям, минимум 75%. Получается наглядная иллюстрация старого анекдота: «Ты Beatles слышал?» – «Нет, мне Мойша напел», – отметил эксперт.

Мнение, представленное в докладе Кацаровой, Гаспарян считает по меньшей мере однобоким. «Она поднимает вопросы защиты прав преимущественно тех людей, которые выступают против России. При этом девушка даже мельком не упомянула роль Запада и ВСУ в гибели мирных людей в Курской и Белгородской областях, хотя их жизни оборвались именно по вине Украины и ее союзников», – добавил собеседник.

«Самое интересное, что послушать выступление Кацаровой в ООН пришли российские беглецы, обосновавшиеся в западных странах. Возможно, идет обкатка сценария, по которому иноагенты смогут выставляться в качестве представителей России на официальных мероприятиях. Однако верю я в это слабо: эти люди откровенно никому не нужны. Тем не менее США и ЕС продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы превратить ООН в русофобскую площадку», – заключил Гаспарян.



Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова официально представила свой доклад, в котором критикуется положение дел в России. Кацарова заявила, что коренным малочисленным народам России будто бы грозит «вымирание» из-за привлечения в ряды участников СВО. Докладчик заявила, что не видела «почти никаких славянских лиц» на изображениях, транслируемых с линии фронта. «Это были буряты, это были калмыки, это были чеченцы – это были национальные меньшинства», – заявила она.

Вместе с Кацаровой в обсуждении участвовали оппозиционеры, осужденные в России за различные преступления и обменянные на задержанных за рубежом россиян. На мероприятии присутствовали Илья Яшин (признан иноагентом) и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом). Яшин свое присутствие на мероприятии объяснил тем, что старается «личным примером показать», как можно «сплачивать оппозицию», консолидировать эмигрантов и «демонстрировать силу».



Напомним, Мариана Кацарова родом из Болгарии, она была назначена спецдокладчиком ООН по ситуации в России в мае прошлого года. С 2014 по 2016 год возглавляла миссию ООН в Донецке по наблюдению за соблюдением прав человека.