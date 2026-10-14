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    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    19 комментариев
    14 октября 2026, 11:21 • Новости дня

    Найденный на польском пляже летающий объект оказался военным дроном

    RMF FM: Обнаруженный на пляже в Польше объект оказался польским дроном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неопознанный летающий объект, фрагменты которого были найдены на пляже Балтийского моря в Польше, оказался польским испытательным беспилотником.

    Во вторник военная жандармерия Польши сообщила об обнаружении на пляже в Карвии Пуцкого района фрагментов двухметрового неопознанного летающего объекта, напоминающего беспилотник. Выяснилось, что это части польского испытательного дрона из Института техники сухопутных войск, который принимал участие в учениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Отмечается, что находка до сих пор остается на пляже и частично закопана в песок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на пляже в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта.

    13 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности представил новую «теорию победы», основанную на пресечении и нейтрализации любого нападения на альянс.

    Гринкевич заявил, что новая «теория победы» НАТО предусматривает пресечение любого нападения на альянс, нейтрализацию его последствий и при необходимости выведение из строя сил, совершивших атаку, подчеркнув при этом оборонительный характер блока, передает Anadolu.

    «Поэтому у нас нет никаких планов, намерений или целей, выходящих за рамки защиты нашего народа и обороны наших территорий. Однако наша ориентированность на оборону не должна восприниматься как слабость или недостаток решимости», – заявил Гринкевич, добавив, что любое нападение на союзника будет сделано «совершенно бесплодным». По его словам, для реализации этой концепции все 32 союзника согласовали единую «теорию победы».

    Генерал пояснил, что сначала предполагается остановить атаку, затем нейтрализовать ее последствия и сдержать продвижение противника, а на следующем этапе – при необходимости – вывести из строя силы противника и боевые системы, развернутые против НАТО. При этом он подчеркнул, что целью альянса не является стратегическое поражение противника, а лишь недопущение захвата и удержания территории стран блока и отказ от эскалации, ответственность за которую, по его словам, полностью ляжет на агрессора.

    Гринкевич отметил, что благодаря многоуровневым разведывательным системам и обработке больших массивов данных с помощью передовых алгоритмов вероятность того, что НАТО окажется застигнутым врасплох, невелика. Он заявил, что альянс уже сегодня ночью готов сражаться в случае нападения, но продолжит наращивать подготовку и учения, чтобы каждый следующий день повышать уровень боеготовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе раскрыл план отражения потенциального нападения России. В тот же день сообщалось, что главком НАТО в Европе пообещал представить союзникам план противостояния России. В субботу в НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

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    12 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства, объяснив это мнимыми гибридными атаками Москвы.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства из-за якобы совершаемых Москвой гибридных атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В интервью изданию министр предложил запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам пребывания и сократить их число, как это ранее сделала Варшава. Сикорский также потребовал обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, предъявлять биометрический паспорт и поддержал идею уменьшить количество выдаваемых туристических виз.

    В российском внешнеполитическом ведомстве ужесточение шенгенских правил неоднократно расценивали как дискриминацию. Последнее генеральное консульство России в Польше закрылось в декабре 2025 года из-за отзыва согласия местного МИД на его работу, ранее прекратили деятельность дипмиссии в Кракове и Познани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России. До этого посол России в Германии Сергей Нечаев указал, что у недоброжелателей страны не осталось ограничителей.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море

    Генсек НАТО Рютте допустил усиление мер сдерживания альянса в Черном море

    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о возможности усиления мер сдерживания и обороны Североатлантического альянса в Черном море после инцидентов с торговыми судами у побережья Болгарии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил последние инциденты в Черном море с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым, передает РИА «Новости».

    «Мы уже усилили наше присутствие на восточном фланге и продолжим следить за обстановкой в сфере безопасности, при необходимости корректируя наши меры сдерживания и обороны», – заявил Рютте.

    Ранее болгарские власти сообщили об атаке беспилотников на два торговых судна у черноморского побережья страны, в результате которой одно из них затонуло. Радев подчеркнул отсутствие доказательств, позволяющих установить виновных в произошедшем.

    В последнее время участились атаки украинских военных на гражданскую инфраструктуру и мирные суда. В начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Черное море стало малопригодно для безопасного судоходства из-за действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море.

    До того атакованный танкер отбуксировали в безопасное место.

    Также при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

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    11 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Спецслужбы Польши заявили о высокой вероятности покушения на Туска

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что вероятность совершения покушения на премьер-министра страны Дональда Туска оценивается как высокая.

    Польская полиция получила информацию о подготовке покушения на Дональда Туска, вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка, передает РИА «Новости».

    «Мы относимся к этому делу смертельно серьезно. Мы говорим о большой вероятности выполнения этих угроз», – заявил Добжиньский.

    По его словам, на недавно завершившемся совещании власти определили дальнейшие шаги по обеспечению безопасности. Защитой чиновников займутся сотрудники службы государственной охраны и спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МВД Польши получило информацию о подготовке покушения на Туска.

    В прошлом месяце правоохранительные органы задержали угрожавшего убить премьер-министра Польши мужчину.

    Летом в квартире злоумышленника нашли патроны.

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    12 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    В Совфеде объяснили призыв Сикорского закрыть российские консульства

    Карасин назвал контрпродуктивным призыв Польши закрыть консульства России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Первый зампред международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского закрыть российские консульства связан с растущими трудностями Евросоюза в поддержке Украины.

    Карасин в своем канале в Max назвал контрпродуктивной идею закрывать российские консульские учреждения.

    «У польского мининдел Сикорского явно «поехала крыша» на фоне растущих трудностей Евросоюза в поддержке киевского режима. Опять пошли в ход неведомые здравому смыслу термины «гибридных атак Москвы» и т. п.», – заявил Карасин.

    Он добавил, что призывы закрывать все без разбора консульские учреждения призваны усугубить мрачные перспективы на континенте и препятствуют поиску взаимоприемлемых решений.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть консульства под предлогом якобы гибридных атак со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Варшава призвала закрыть консульства России в Европе.

    На прошлой неделе Польша отказалась эвакуировать своих дипломатов из Киева.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу МИД Польши в уничтожении профессии дипломата.

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    12 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе

    МО Нидерландов: Граждан Европы необходимо убеждать в пользе помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус указала на снижение общественной поддержки Украины среди жителей европейских стран и призвала активнее объяснять населению выгоду от дальнейшей помощи Киеву.

    «Я вижу повсюду в Европе и определенно в нашей части Европы недостаток поддержки Украины со стороны населения. И очень важно сохранять эту поддержку», – заявила Йешильгёз-Зегериус на Варшавском форуме по безопасности, передает ТАСС.

    По словам министра обороны, европейские власти обязаны разъяснять гражданам пользу от сотрудничества с Украиной. Она подчеркнула, что помощь Киеву способствует наращиванию производственных оборотов в оборонной промышленности и позволяет использовать украинский боевой опыт для нужд собственных вооруженных сил.

    Спад энтузиазма европейцев подтверждают и данные опросов. В начале октября издание Politico со ссылкой на внутренние опросы Североатлантического альянса сообщило о снижении доли сторонников поддержки Украины среди граждан стран НАТО с 59% в 2025 году до 55% весной 2026 года. При этом наименее популярной формой помощи оказались поставки вооружений. Настроения граждан объясняются ростом стоимости жизни и конкуренцией оборонных расходов с социальными программами, что усиливает позиции политических сил, выступающих против финансирования Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Киев получил втрое меньше ожидавшейся международной помощи.

     До этого большая часть заявленной ФРГ поддержки осталась внутри страны.

    Ранее Минобороны Нидерландов признало ущерб армии от помощи Украине.

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    12 октября 2026, 19:55 • Новости дня
    Захарова назвала дурдомом доклад НАТО о готовности к нападению России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над докладом Североатлантического альянса о готовности отразить российское нападение, которого в блоке не ожидают.

    Североатлантический альянс подготовил доклад о готовности отразить нападение со стороны России, при этом в самой организации не ожидают подобного развития событий. «Дурдом на выезде», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

    В прошлом месяце постпред США при организации призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Летом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.

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    12 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    В НАТО заявили о нехватке личного состава у европейских армий
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич констатировал наличие серьезных проблем с комплектованием вооруженных сил европейских государств.

    Главком заявил, что европейские страны сталкиваются с дефицитом военных кадров, а создание крупной боеспособной армии требует значительного времени на подготовку руководителей всех уровней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «У нас определенно есть проблемы с аспектом личного состава», – сказал Гринкевич.

    Генерал подчеркнул, что решить кадровую проблему моментально невозможно, поскольку для каждого подразделения необходимо набрать и подготовить командиров младшего и среднего звена. По его словам, преодоление кризиса требует изменений в законах о воинской повинности, и некоторые страны Европы уже начали корректировать соответствующее законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России.

    Ранее Польша взяла кредит на строительство сильнейшей армии.

    До этого европейские страны обсуждали возможность возвращения ко всеобщей воинской обязанности.

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    12 октября 2026, 22:53 • Новости дня
    Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море

    Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атак дронов на торговые суда

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев запросил техническую поддержку у Евросоюза и НАТО для расследования ударов беспилотников по двум торговым судам в Черном море.

    Правительство Болгарии обратилось к союзникам за помощью, так как национальным ведомствам до сих пор не удалось обнаружить обломки аппаратов для установления их происхождения, передает РИА «Новости».

    «В письмах к председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте премьер-министр Румен Радев подчеркнул необходимость поддержки союзников и призвал к приоритетному решению этого вопроса, учитывая его неотложный характер», – говорится в коммюнике кабмина.

    В ночь на 6 октября неизвестные беспилотники атаковали два судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Зерновоз Able под флагом Палау загорелся, с него эвакуировали 18 моряков, двое получили тяжелые ранения. Второе судно Alfa Watan под флагом Того затонуло, его экипаж пропал без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море.

    Во вторник власти Болгарии отказались задействовать статьи НАТО из-за атаки на корабли.

    Минобороны Болгарии не установило принадлежность атаковавших суда беспилотников.

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    12 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи

    Главком сил НАТО Гринкевич заявил о сокрытии условий запуска пятой статьи

    Tекст: Ольга Иванова

    Главком сил Североатлантического альянса в Европе американский генерал Алексус Гринкевич заявил, что НАТО сознательно сохраняет неопределенность относительно поводов для задействования пятой статьи о коллективной обороне.

    «Мы намеренно оставляем неясным вопрос, что именно может стать поводом для задействования пятой статьи», – слова Гринкевича приводит РИА «Новости».

    Генерал добавил, что во времена холодной войны страны ни разу не использовали даже четвертую статью договора, которая подразумевает запрос консультаций любой из стран к союзникам в случае угрозы безопасности.

    Союзники обсуждали и решали возникающие проблемы без применения каких-либо формальных механизмов, пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

    Главнокомандующий пообещал представить план противостояния Москве.

    В организации заявили о нехватке личного состава у европейских армий.

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    11 октября 2026, 12:11 • Новости дня
    МВД Польши получило информацию о подготовке покушения на Туска

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы Польши получили сведения о возможной подготовке покушения на премьер-министра республики Дональда Туска и других высокопоставленных чиновников.

    В правоохранительные органы поступили данные о вероятном нападении на главу польского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел и администрации Польши.

    «В связи с поступившей в польскую полицию информацией, касающейся возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска, а также вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора специальных служб Томаша Семоняка, сегодня в 11:00 в Агентстве внутренней безопасности состоится совещание представителей служб, подчиненных МВД», – сообщила пресс-секретарь министерства Каролина Галецкая.

    Она не привела дополнительных подробностей о готовящемся покушении.

    Ранее правоохранительные органы Польши нашли патроны в квартире угрожавшего главе польского правительства злоумышленника.

    В мае 2025 года неизвестный бросил дымовую шашку в сторону политика во время публичного выступления.

    Осенью прошлого года злоумышленники попытались поджечь варшавский офис партии премьер-министра.

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    11 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    В Польше задержали более 100 человек после нападений на школы

    В Польше после серии нападений на школы задержаны более 100 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Польше в рамках мер по предотвращению новых нападений на учебные заведения задержали свыше 100 молодых людей, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Более 100 молодых людей были задержаны за распространение наказуемых угроз или хранение опасных предметов», – заявил Туск на совещании с членами кабмина.

    По словам премьера, поведение задержанных вызывало беспокойство, передает РИА «Новости».

    В субботу возле школы в центре Варшавы 21-летняя женщина напала с ножом на троих молодых людей. Ранения получили 17-летняя девушка, 17-летний и 24-летний юноши. Ранее в результате нападения подростков в двух польских школах один человек погиб и более десяти получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВД Польши направило 24 тыс. полицейских в школы после серии нападений. В тот же день Ярослава Качиньского высмеяли за попытку обвинить Россию в этих инцидентах. В четверг Туск созвал срочное совещание из-за нападений на учебные заведения.

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    13 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией НАТО на Балтике

    Захарова: Задержание судов Швецией стало частью стратегии НАТО на Балтике

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание Швецией судов является частью стратегии Евросоюза и НАТО по ограничению свободного судоходства.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала освобождение шведскими властями танкера Sea Owl 1, назвав регулярные задержания кораблей частью курса Евросоюза и НАТО на ограничение навигации в Балтийском море, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

    «Рассматриваем провокационные действия шведских властей по задержанию, аресту и досмотру судов, следующих через территориальные воды Швеции, как часть скоординированной в рамках ЕС и НАТО общей стратегии на ограничение свободного судоходства в акватории Балтийского моря, направленной на сдерживание России и противодействие внешнеторговой деятельности нашей страны», – говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник освобожденный властями Швеции танкер Sea Owl 1 направился в Латвию.

    В понедельник Швеция отпустила задержанный в марте танкер с россиянином на борту.

    В мае МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике.

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    12 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России

    Главком НАТО в Европе Гринкевич представил план на случай конфликта с Россией

    Главком ОВС НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главком Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представил стратегию отражения потенциального нападения России, признав при этом, что альянс не считает конфликт неизбежным.

    Суть так называемой «теории победы» НАТО заключается в том, чтобы отразить возможное нападение, а затем нанести удар по участвующим в нем силам, сказал генерал, передает РИА «Новости».

    «Эта стратегия согласована всеми 32 союзниками, так что она представляет и включает каждого из нас. Другими словами, это наша теория победы. Перед описанием этой теории более детально позвольте мне прояснить: я не считаю, что конфликт неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так», – заявил Гринкевич на форуме по безопасности в Варшаве.

    Генерал дистанцировался от выражения «стратегическое поражение», отметив, что альянс не стремится нанести его противнику, а хочет лишь пресечь любую атаку на корню и лишить его возможности захватить территорию. Он добавил, что НАТО уже сегодня готово вести боевые действия и продолжит «репетировать каждый день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком сил НАТО признал умышленное сокрытие условий запуска пятой статьи Североатлантического альянса.

    Он также обещал представить план противостояния России.

    В субботу в альянсе назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания.

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    12 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Главком НАТО в Европе пообещал представить план противостояния России

    Генерал Гринкевич пообещал представить план противостояния России

    Tекст: Катерина Туманова

    Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич пообещал изложить на Варшавском форуме по безопасности «теорию победы над Россией», которая не собирается ни на кого нападать.

    Стратегия, которая ранее обсуждалась на высшем уровне Военного комитета НАТО, будет впервые публично представлена командующим силами альянса в Европе, передает РИА «Новости». Организаторы Варшавского форума по безопасности подчеркнули особую значимость этого выступления.

    «Одним из важнейших событий Варшавского форума по безопасности в этом году станет выступление генерала Алексуса Гринкевича, который с прошлого года является главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе», – говорится в пресс-релизе.

    Мероприятие пройдет 2-13 октября в польской столице. В нем участвуют премьер-министры Польши, Норвегии и Литвы, заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекериньская. Владимир Зеленский присоединится к форуму в онлайн-формате.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО и не заинтересована в прямом военном конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Глава МИД Сергей Лавров исключил возможность нападения России на европейские страны.

    В сентябре в Дании подтвердили отсутствие угроз со стороны России и продолжили вооружаться.

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    Болгария оказалась в центре опасной игры в Черном море

    Атаки беспилотников на торговые суда у берегов Болгарии обострили ситуацию в Черном море. Пока София призывает дождаться результатов расследования, ЕС и НАТО уже возлагают ответственность на Москву и говорят об усилении военного присутствия в регионе. Эксперты считают происходящее попыткой втянуть альянс в черноморский конфликт. Кому выгодна такая эскалация и как России следует реагировать? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Публичная казнь разрушительна для души

      Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    • Британия обвинила Россию в неожиданном

      Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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