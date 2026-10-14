Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Найденный на польском пляже летающий объект оказался военным дроном
RMF FM: Обнаруженный на пляже в Польше объект оказался польским дроном
Неопознанный летающий объект, фрагменты которого были найдены на пляже Балтийского моря в Польше, оказался польским испытательным беспилотником.
Во вторник военная жандармерия Польши сообщила об обнаружении на пляже в Карвии Пуцкого района фрагментов двухметрового неопознанного летающего объекта, напоминающего беспилотник. Выяснилось, что это части польского испытательного дрона из Института техники сухопутных войск, который принимал участие в учениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
Отмечается, что находка до сих пор остается на пляже и частично закопана в песок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на пляже в Польше обнаружили фрагменты неопознанного летающего объекта.