  • Новость часаВ Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
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    «Боюсь заплакать, но расскажу». Как эвакуируются и остаются жители курского приграничья
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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    28 сентября 2024, 15:18 • Новости дня

    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада

    В Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада, что влияет на понимание российской стороной западных подходов к международной ситуации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, речи, произнесенные на высоком уровне, формируют российское понимание подходов, которыми пользуются западные страны в отношениях с Россией, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Россия основывает свое понимание подходов западных визави, партнеров или противников на этих заявлениях. Он добавил, что это полностью отражает занимаемую позицию западных стран.

    Ранее Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    25 сентября 2024, 22:45 • Новости дня
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России

    Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которое ждали»

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная редакция Основ госполитики в области ядерного сдерживания, предложенная президентом России Владимиром Путиным, станет поводом призадуматься не только неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале описал подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

    «Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь», – пояснил Медведев.

    Также он обратил внимание, что «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО».

    Зампред Совбеза призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

    Он считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения.

    «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

    Медведев также отметил, что все случаи, когда Россия может применить ЯО должны оцениваться в совокупности, а финальное решение будет принимать президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    Коментарии (23)
    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


    Коментарии (33)
    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    Коментарии (0)
    27 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО

    Столтенберг заявил об отсутствии соглашения США и России о нерасширении НАТО

    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Йенс Столтенберг на семинаре в США подчеркнул, что соглашение о нерасширении НАТО с Россией никогда не существовало, несмотря на обсуждения в 1990 году.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могли обсуждать с Россией вопрос о нерасширении Североатлантического альянса, но такого соглашения никогда не было. Об этом он сообщил на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

    Столтенберг отметил, что в 1990 году США обсуждали с Москвой возможность нерасширения НАТО в контексте объединения Германии.

    «Эта тема обсуждалась, но когда было достигнуто соглашение по Германии, в нем не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО», – заявил Столтенберг.

    В своей речи в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин напомнил о существовании заверений о нерасширении, данных альянсом после распада Организации Варшавского договора.

    Как писала немецкая газета Spiegel, в 2022 году стали известны архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран.

    Однако, несмотря на наличие таких документов, Йенс Столтенберг продолжает утверждать, что никаких официальных обещаний со стороны НАТО никогда не давалось.

    Ранее сообщалось, что в Китае призвали НАТО уйти за Столтенбергом в отставку за провалы в мире.

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    26 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина касательно обновления Основ государственной политики в области ядерного сдерживания западная пресса восприняла со всей серьезностью, следует из анализа публикаций ведущих мировых СМИ.

    В частности, большинство западных СМИ обращают внимание на то, что «Россия сможет атаковать» неядерные государства, подчеркнув, что сигнал России на Западе услышали, пишет «Российская газета».

    The Washington Post счел это прямой угрозой, однако постарался убедить читателей в том, что российские власти «вряд ли пойдут на использование ядерного оружия». Так, газета приводит мнения аналитиков, которые задаются вопросом, «что теперь будет считаться нападением на Россию», предупреждая, что на Западе по этой теме теперь будут более осторожными.

    Financial Times указывает, что такие действия со стороны Москвы стали прямым ответом на рассуждения о возможности ударов Украины по российской территории западным оружием. Согласно мнению экспертов газеты, изменения теперь станут «намного более сильными и конкретными, нежели предыдущие».

    New York Times акцентирует «ясные действия Москвы», утверждая, что получение Киевом оружия из ядерных стран НАТО развязывает России руки.

    Издание Associated Press в свою очередь охарактеризовало предложения Путина как «новое серьезное предупреждение Западу».

    «Новая формулировка, которая дает возможность потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку, является преднамеренной, чтобы убедить Запад не разрешать Украине удары на большие расстояния», – указывают СМИ.

    Ранее издание Bloomberg отмечало, что Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада.

    Коментарии (9)
    27 сентября 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине

    Скачко: У Зеленского нет шансов выиграть президентские выборы в честной борьбе

    Эксперт объяснил сообщения о подготовке выборов на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сообщения о возможных выборах на Украине могут быть связаны либо с новым этапом конфликта с Россией, либо с созданием фундамента для переговоров с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал публикацию The Economist о планах Владимира Зеленского провести выборы в 2025 году.

    «Сообщения и утечки в СМИ о возможных выборах на Украине неслучайны. Речь идет о предстоящем политическом переформатировании власти в стране, замене первых лиц», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, этот процесс будет осуществляться с прицелом «либо на продолжение боевых действий, либо на подготовку к переговорному процессу».

    При этом для проведения избирательной кампании необходимо отменить военное положение, заметил аналитик. А вот решать, кто станет кандидатами на пост президента Украины, будут в том числе западные страны, указал он. «Дадут ли Зеленскому баллотироваться – большой вопрос. Он марионетка. И если поступит указ, то кандидатура будет выдвинута. Но в честной борьбе ему не победить», – заявил спикер.

    «С другой стороны, если события в зоне СВО продадут украинскому народу как очередную перемогу, то охваченное квазипатриотизмом общество проголосует за человека, который, по их мнению, является символом этой победы – например, за Зеленского», – рассуждает политолог. Собеседник призвал обратить внимание на то, что политическое поле на Украине зачищено, и различия между кандидатами будут минимальными.

    Среди возможных вариантов он назвал Арсена Авакова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Петра Порошенко, а также Андрея Ермака. Впрочем, последний может баллотироваться только при определенных условиях. «Ермаку необходимо симулировать разрыв с Зеленским, этот процесс должен инициировать Лондон. Тогда может сыграть «эффект Валерия Залужного» – политика, который противостоит украинскому руководству», – уточнил аналитик.

    Вместе с тем возможен вариант, при котором свою кандидатуру в президенты выдвинет Дмитрий Разумков. «Он тоже заражен «неонацистской болезнью», но может стать альтернативой для определенных категорий западных политиков», – заключил Скачко.

    Ранее журнал The Economist узнал, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине в 2025 году. «Политический процесс определенно начался», – заявила изданию Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина».

    Согласно результатам опроса американского Национального демократического института (его деятельность признана нежелательной на территории России), который приводит The Economist, доверие украинцев к Зеленскому существенно снизилось. Если в мае 2023 года оно составляло 80%, то в этом году опустилось до 45%.

    Ранее британская газета The Sunday Times также отмечала снижение популярности Зеленского. По мнению жителей Украины, с которыми пообщалось издание, тот больше увлечен политическими играми, чем обеспечением безопасности страны.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. 20 мая официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек. После этого президент России Владимир Путин, ссылаясь на конституцию Украины, заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом.

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    27 сентября 2024, 08:01 • Новости дня
    NYT: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

    New York Times: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

    Tекст: Александра Юдина

    Американская разведка предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия, пишет The New York Times.

    По мнению разведчиков, такие действия могут спровоцировать серьезные ответные меры со стороны России, передает RT.

    Как сообщает газета, разведчики опасаются, что подобные действия могут существенно эскалировать конфликт и привести к непредсказуемым последствиям.

    В качестве возможных ответных мер со стороны России разведчики рассматривают активизацию диверсионной деятельности на территории Европы. Речь идет о возможных поджогах, атаках на военные базы и другие дестабилизирующие действия, направленные на дестабилизацию ситуации в странах НАТО.

    Ранее The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.

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    27 сентября 2024, 08:48 • Новости дня
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Atlantic Council в Вашингтоне выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это «попыткой запугать» Украину и НАТО, чтобы ослабить поддержку Киева.

    «Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», – передает РИА «Новости» его слова.

    Столтенберг подчеркнул, что видит в предложении Путина угрозу, направленную на запугивание Киева и западных стран, поддерживающих Украину.

    Ранее президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.

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    27 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    Белоруссия пригрозила применить ядерное оружие при нападении НАТО

    Президент Белоруссии Лукашенко пригрозил применить ядерное оружие при нападении НАТО

    Белоруссия пригрозила применить ядерное оружие при нападении НАТО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении применить ядерное оружие в случае нападения НАТО на страну.

    По его словам, в случае агрессии со стороны НАТО против Белоруссии будет незамедлительно применено ядерное оружие, эту позицию разделяет и Россия, где вносятся соответствующие поправки в ядерную доктрину, передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что нападение на Белоруссию расценивается как начало третьей мировой войны. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот подтвердил его слова, внеся изменения в ядерную доктрину, согласно которой при нападении на Россию или Белоруссию будет применено ядерное оружие.

    «Как только они нападают на нас, НАТО есть НАТО, американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской, знаем, что руководство Польши уже руки потирает, – мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», – заявил белорусский лидер, подчеркивая совместное противостояние угрозам со стороны западных стран.

    Ранее президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.

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    26 сентября 2024, 22:15 • Новости дня
    Экипаж Су-34 предотвратил столкновение с дроном в Сирии

    Российский Су-34 избежал столкновения с американским дроном Reaper в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сирии российский Су-34 избежал столкновения с беспилотником MQ-9 Reaper, опасно сблизившимся с самолетом в Идлибской зоне деэскалации благодаря оперативным действиям российских летчиков.

    Российский Су-34 избежал столкновения с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над Сирией, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в Идлибской зоне деэскалации, когда дрон антитеррористической коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским самолетом.

    Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что российские летчики своевременно предприняли необходимые меры, продемонстрировав высокий профессионализм, что позволило избежать столкновения.

    По словам Игнасюка, за прошедшие сутки самолеты коалиции восемь раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии и семь раз нарушили протоколы деконфликтации. Эти нарушения свидетельствуют о продолжающемся напряжении в регионе и необходимости строгого соблюдения международных договоренностей для предотвращения подобных инцидентов.

    Ранее сообщалось, что беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии

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    27 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Патрушев: НАТО на учениях в Балтике регулярно отрабатывает сценарии борьбы с Россией
    Патрушев: НАТО на учениях в Балтике регулярно отрабатывает сценарии борьбы с Россией
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией, заявил помощник российского президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев.

    В ходе учений натовские военные отрабатывают сценарии отражения якобы российского нападения на страны Прибалтики. Примером таких учений являются натовские маневры «Стойкий защитник», которые проходили весной этого года, сказал Патрушев, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО наблюдаются попытки изменить статус Балтийского моря и пересмотреть правовые режимы морских пространств и проливов, используемых для международного судоходства. По его словам, вынашиваются планы по запрету движения российского флота в Балтийском море.

    Российские суда отключают от спутниковой сети связи в нарушение международных норм, это создает серьезные риски для безопасности судоходства и угрожает критической информационной инфраструктуре водного транспорта в целом. Такие действия создают опасные прецеденты и могут иметь далеко идущие последствия для стабильности в регионе, заключил Патрушев.

    Ранее Патрушев пояснял, что Морская коллегия займется подготовкой стратегии развития ВМФ.

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    27 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Штаб НАТО решили разместить у границы России в Финляндии

    Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе решили разместить в финском Миккели

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Финляндии в городе Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, разместили штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

    Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в Миккели, передает ТАСС. Город находится примерно в 140 км от российской границы.

    «Мы предложим разместить подштаб сухопутных войск [НАТО] в Миккели», – заявил Хяккянен. В этом городе уже находится штаб Сухопутных войск Финляндии.

    Создаваемая организация будет работать круглосуточно в режиме повышенной готовности и подчиняться штабу в Норфолке, США. В мирное время штаб займется планированием и проведением учебных мероприятий НАТО в регионе.

    Напомним, Финляндия предложила разместить на своей территории военные базы НАТО.

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    27 сентября 2024, 13:07 • Новости дня
    Профессор Сакс: США предпочли бы холодную войну миру с Россией

    Профессор Сакс заявил, что США не стремились к миру с Россией после 1991 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США сознательно не стремились к миру с Россией, а предпочли продолжение холодной войны, несмотря на обещание не расширять НАТО, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью испанской газете La Vanguardia.

    Он отметил, что США нарушили свое обещание о нерасширении НАТО, прекрасно осознавая последствия своих действий, передает ТАСС.

    Экономист считает, что сопротивление России против гипотетического вступления Украины и Грузии в альянс было предсказуемым, напомнив: «США никогда бы не согласились с российскими военными базами в Западном полушарии».

    Сакс также подверг критике американскую администрацию за то, что она не предприняла необходимых мер для экономической поддержки России в начале 1990-х годов. По его словам, это была «катастрофически упущенная возможность» для достижения стабильности. Эксперт подчеркнул, что США не стремились к миру, а напротив, желали продолжения холодной войны, пытаясь утвердить свою глобальную гегемонию без развала России, но с ее подчинением.

    Кроме того, профессор указал на то, что уже в 1994 году было принято решение о расширении НАТО с целью присоединения Украины. Он также поделился, что президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе якобы назвал НАТО причиной войны, но публично выразил противоположное мнение. Сакс считает, что такие противоречия подчеркивают сложность и многослойность международной политики по отношению к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны всегда предпочитали смотреть на Россию с опаской.

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    28 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Венгрия заявила о намерении продолжать мирную миссию по вопросам Украины

    Глава МИД Венгрии подтвердил продолжение мирной миссии на Украине на Генассамблее ООН

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия продолжит свои усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, несмотря на «военное мышление» в Европе, заявил на Генеральной Ассамблее ООН глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По его словам, миссия Венгрии носит непрерывный характер, и пока война продолжается, необходимо сохранять усилия в этом направлении, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что задача мирного урегулирования осложняется военно-политическим мышлением, которое господствует в Европе.

    При этом Сийярто указал, что на мировой арене большинство стран поддерживают мирное разрешение конфликта, и лишь в европейском контексте создается иллюзия всеобщей поддержки войны.

    Ранее Венгрия заявила о присоединении к платформе «Друзья мира». До этого о присоединении к платформе заявляла Мексика.

    Газета ВЗГЛЯД писала о создании платформы «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 11:05 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ рассказал, что танкисты не дождались от НАТО поставок Leopard

    Пленный танкист заявил о затягивании поставок танков Leopard на Донецкое направление

    Tекст: Александра Юдина

    Обученные для управления западной техникой танковые экипажи ВСУ месяцами ждут поставок, что затрудняет их боевые действия на Южнодонецком направлении, сообщил пленный механик-водитель ВСУ Владимир Кузько.

    По его словам, экипажи украинской армии, обученные для работы с натовскими танками, такими как Leopard, месяцами остаются в тылу без техники на Южнодонецком направлении, передает РИА «Новости».

    Кузько добавил, что в его батальоне на фронте использовались только танки Т-64, а западную технику, такую как Abrams или Leopard, он никогда не видел.

    Также пленный рассказал, что несколько его знакомых отправлялись на обучение на танки Leopard, которое длилось около 30 дней. При этом по окончании обучения, по словам Кузько, возникли проблемы с обеспечением техникой или недостаточным количеством экипажей, что затягивается на долгие месяцы.

    Кроме того, мужчина упомянул о тяжелых потерях своего подразделения в Новоукраинке, где за год было потеряно шесть из десяти танков.

    Ранее Bloomberg писал, что поставки западного оружия Киеву в 2025 году оказались под угрозой.

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    26 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Изменением в ядерной доктрине мы посылаем сигнал западным политикам

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин продолжает последовательный курс на укрепление безопасности нашей страны, изменения в ядерной доктрине России – важнейшее и давно назревшее решение, выразил мнение газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    По его словам, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.

    «Мы посылаем сигнал западным политикам: продолжение той враждебной и милитаристской политики, которая подразумевает поддержку Украины, возможное разрешение ВСУ наносить дальнобойные удары по России чревато самыми серьезными последствиями для них самих», – акцентировал парламентарий. 

    Сенатор добавил, что ряд государств НАТО все же не хочет прямой военной конфронтации с Россией, а в тех странах, которые настроены более агрессивно, есть здравомыслящие силы.

    «Будем надеяться, что их голоса зазвучат громче и к ним прислушаются правящие элиты. Если же нет, то у нас есть поле для маневра с точки зрения использования военных методов предотвращения угроз», – подчеркнул он.

    Также Долгов указал на важное значение пункта в уточненной доктрине о разворачивании российского «ядерного зонтика» над Белоруссией.

    «Это принципиальный вопрос, потому что речь идет о безопасности Союзного государства», – подчеркнул он.

    Сенатор напомнил, что на белорусской границе при поддержке США продолжает сколачиваться польско-украинский военный кулак.

    «Изменения в ядерной доктрине будут способствовать укреплению системы стратегического сдерживания и стратегической стабильности», – считает сенатор.

    По мнению парламентария, помимо развития доктринальных установок идет процесс технического и технологического совершенствования нашего ядерного арсенала.

    Газета ВЗГЛЯД объяснила, как ядерная доктрина России заставит Запад разделить ответственность за агрессию Украины.

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